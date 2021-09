MasterChef Celebrity 3 ya tiene fecha de estreno: quiénes son los primeros participantes confirmados

El jurado y Santiago del Moro se preparan para la tercera edición de Masterchef Celebrity Argentina

“Va a haber Masterchef Celebrity 3″, confirmó Germán Martitegui en julio pasado. Luego del éxito de las primeras dos temporadas, la producción ya trabaja de manera ardua para que la tercera tenga el mismo nivel que las anteriores. Las autoridades de Telefe, por su parte, buscan continuar con el alto encendido que generan sus programas y la idea es que el estreno del ciclo que conduce Santiago del Moro esté al aire en noviembre, una vez que finalice Bake Off, el programa de Paula Chaves que debutó recientemente.

El jurado estará integrado por los que ya conocemos: Germán Martitegui -quien adelantó el estreno de la próxima edición-, Donato de Santis -que regresó de Italia, a donde viajó a visitar a su famiia- y Damián Betular -que por estos días también evalúa a los participantes de Bake Off-.

La nueva temporada del certamen contará con 16 participantes famosos entre los cuales habrá artistas, deportistas, y otras disciplinas, siguiendo la misma línea de los convocados en las ediciones anteriores. Catherine Fulop integra la lista de las celebridades que mostrarán sus dotes culinarios; el actor Gastón Soffritti la acompañará, al igual que los periodistas Tití Fernández y Paulo Kablan.

Denise Dumas y Luisa Albinoni también fueron convocadas para la producción que de a poco va confirmando los participantes que, sin dudas, serán una revelación en la cocina. Otra de las sorpresas es la incorporación de Paula Peque Pareto, la ex judoka y ahora traumatóloga que anunció su retiro del deporte en agosto pasado.

Ya empiezan a confirmarse los primeros concursantes del reality de cocina que es un éxito en todo el mundo

A los convocados por la producción se sumó el particular interés de Donato por Ricardo Darín y también por Susana Giménez. “Susana sería genial, pero no sé si aguantaría tres meses de estar ahí. Es un programa muy difícil de llevar adelante físicamente: son 6, 7, a veces 8 horas ahí metidos. Me gustaría algún otro futbolista... Bueno, yo tiro: un Ricardo Darín sería genial. Pero estas figuras que están en otro lado del globo, no sé si se pueden comprometer por tanto tiempo. Ese es el problema: comprometerse por lo menos tres meses de tu vida, o más, porque está la previa y el después, al hacer algo tan demandante”, analizó el chef italiano.

No obstante, y lejos de especular o de que siquiera llegaran a convocarlo desde la producción, el actor negó la posibilidad a través de su cuenta de Twitter. “Imposible, gracias”, aseguró de manera contundente.

El chef italiano, en tanto, también le había expresado a la producción que convocaran a Wanda Nara. “Con ella hay conexión, por (Mauro) Icardi, Italia... aunque ahora están en Francia. Sería lindo, pero no sé si va a ser posible logísticamente”, consideró pero hasta el momento la modelo no emitió declaración sobre si, al menos, le gustaría participar del reality. Todo indica que es poco probable.

Y agregó: “Yo dije en otra ocasión que no va a ser difícil (armar un elenco de competidores) porque en Argentina abundan los talentos, las figuras, los personajes que son elegibles para un programa así. Los hay en todo rubro, en todo ámbito. Desde el fútbol, teatro, arte, música... o celebrities. Tuvimos periodistas en la última edición. No va a ser para nada difícil”.

