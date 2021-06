Moria Casán habló de su romance con Fernando “El Pato” Galmarini: se conocieron hace 30 años en televisión y “ahí siguió la tensión”

Moria Casán y Fernando Galmarini

Su histrionismo, su talento y su pasión por el arte hicieron que Moria Casán llegara muy lejos en su carrera y se convirtiera en una de las máximas figuras argentinas. Actriz, vedette, conductora, productora, comunicadora, entre otros roles, la diva se caracterizó siempre por mostrarse tal cual es: dice lo que piensa sin importarle que enfrente haya una persona que opina distinto o no está de acuerdo.

Así como tiene una lengua karateca -tal como ella la definió hace algunos años- no presenta problemas a la hora de hablar de su vida privada. En las últimas horas, la mamá de Sofía Gala confirmó su nuevo romance: está en pareja con Fernando El Pato Galmarini, histórico dirigente peronista, padre de Malena Galmarini y suegro de Sergio Massa.

Ana María Casanova -tal es el verdadero nombre de Moria- lo hizo a través de un mensaje de WhatsApp que le envió este martes a Pía Shaw, quien lo leyó en Los ángeles de la mañana. “Crush total con Galmarini”, fue lo primero que dijo la diva y definió a quien fuera el secretario de Deportes durante la presidencia de Carlos Menem como su “profe virtual de historia del peronismo”.

Qué dijo Moria Casán sobre su relación con Fernando Galmarini (Video: "Los ángeles de la mañana", El Trece)

El término “crush” -popularmente utilizado en las redes sociales- es sinónimo de “flechazo”, “amor platónico” o “a primera vista”. Siempre atenta a las expresiones modernos, Moria decidió definir así su historia con Galmarini.

Además, detalló que lo conoció hace 30 años, cuando el dirigente peronista fue invitado a A la cama con Moria, el programa que condujo en 1991 en el antiguo Canal 9. “Estuvo hace 30 años en mi cama y de ahí siguió la tensión”, le dijo la diva a Pía, y aclaró que apagaría el celular para evitar responder sobre su relación. “Me vuelven loca. Ustedes son los únicos con los que hablo. Hago un stop”, escribió. Teleshow intentó comunicarse con la conductora pero, efectivamente -y tal como había anticipado- su teléfono estaba apagado y saltó el buzón de voz.

“Está feliz, chocha de la vida”, amplió Shaw en el ciclo que conduce Ángel de Brito por la pantalla de El Trece.

Fernando es padre de Malena (actual presidenta de AySA), Sebastián (politólogo y miembro del directorio del Banco Provincia de Buenos Aires) y Martín (futbolista), frutos de su relación con Marcela Durrieu, médica, ex diputada y ex concejal.

Fernando Galmarini en los estudios de Infobae

Andrea Taboada -también panelista del ciclo de espectáculos- se comunicó por Sebastián Galmarini, quien se refirió al romance de su padre con Moria Casán. “Están bien. En pareja, no sé. De novios, ponele”, leyó la periodista el mensaje que recibió del politólogo en su celular. Y agregó que ya conocía a la diva pero no por la relación sino que que la había visto en otras oportunidades.

Para completar la información, Maite Peñoñori recordó que cuando realizó la cobertura periodística de las elecciones presidenciales del 2015, Moria Casán estuvo presente en el búnker de Daniel Scioli. “No me acuerdo de haberlo visto a él (por Galmarini), pero seguramente estaba porque era un búnker peronista”, consideró.

La última pareja oficial de Moria Casán fue Humberto Poidomani, un artista con quien mantuvo una relación a distancia ya que el hombre vivía en Miami. Se casaron en diciembre de 2019 en Florencia (Italia) en una ceremonia que la diva definió como una “unión espiritual”. Desde entonces, la pandemia del coronavirus les prohibió concretar otro encuentro. “Yo me casé un sábado y el domingo me volví para la Argentina. ¡Me casé y me separé!”, bromeó a diva en diálogo con Andy Kusnetzoff en junio 2020 en PH Podemos Hablar.

