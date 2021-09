Donato de Santis quiere que Ricardo Darín esté en Masterchef Celebrity 3: cómo reaccionó el actor

Donato de Santis y Ricardo Darín: ¿se encontrarán en Masterchef Celebrity 3?

Con un carisma que desborda italianidad, Donato de Santis viene cautivando a los televidentes desde hace décadas. Pero en los últimos años, se destaca como el más divertido de los tres jurados de Masterchef Celebrity (Telefe). Y después de dos temporadas exitosas, ya se está armando una tercera.

Así, desde que terminó la edición que dio por ganador al actor Gastón Dalmau -quien venció en la final a Georgina Barbarrosa-, empezaron a crecer las conjeturas y especulaciones acerca de quiénes podrían ser los famosos que integrarían el siguiente pelotón de competidores.

En una entrevista reciente en el ciclo Mitre Live, el periodista Juan Etchegoyen le planteó a Donato: “Damián Betular -otro de los jurados- ya pidió a Wanda Nara, le gustaría que esté ella. ¿A vos quién te gustaría?”.

“Yo también pedí a Wanda Nara. Con ella hay conexión, por (Mauro) Icardi, Italia... aunque ahora están en Francia. Sería lindo, pero no sé si va a ser posible logísticamente. Yo dije en otra ocasión que no va a ser difícil (armar un elenco de competidores) porque Argentina abundan los talentos, las figuras, los personajes que son elegibles para un programa así. Los hay en todo rubro, en todo ámbito. Desde el fútbol, teatro, arte, música... o celebrities. Tuvimos periodistas en la última edición. No va a ser para nada difícil”, dijo el italiano.

Susana Giménez, uno de los deseos de Donato de Santis para la próxima temporada de Masterchef Celebrity

Entonces, Donato postuló a sus dos famosos favoritos, aunque haciendo las correspondientes salvedades: “Susana Giménez sería genial, pero no sé si aguantaría tres meses de estar ahí. Es un programa muy difícil de llevar adelante físicamente: son 6, 7, a veces 8 horas ahí metidos. Me gustaría algún otro futbolista...”, dijo y agregó a otro. “Bueno, yo tiro: un Ricardo Darín sería genial. Pero estas figuras que están en otro lado del globo, no sé si se pueden comprometer por tanto tiempo. Ese es el problema: comprometerse por lo menos tres meses de tu vida, o más, porque está la previa y el después, al hacer algo tan demandante”, justificó de Santis.

Una vez finalizada la entrevista, el periodista publicó ese recorte en su cuenta de Twitter, arrobando al actor. Y minutos más tarde llegó la respuesta de Darín, tajante, sin lugar a dobles interpretaciones. “Imposible, gracias”, escribió el actor cerrando la puerta a ser parte del certamen favorito de los televidentes.

El tweet de Ricardo Darín desechando las posibilidades de ser parte de Masterchef Celebrity

A fines de junio y en una prueba que se definió por los mínimos detalles, Gastón Dalmau se consagró ganador de la segunda edición de Masterchef Celebrity. En una gala de excelente nivel culinario, la actriz se impuso a Georgina Barbarossa y se llevó el premio de 1.2 millones de pesos y el elogio del jurado integrado por Germán Martitegui, Donato De Santis y Damián Betular. Fue un programa de decisiones difíciles y emociones inmensas, que se vivió con intensidad en el estudio, en cada casa y en las redes sociales.

Gastón escuchó su nombre y las lágrimas no lo dejaron hablar por un largo rato. Tomó de las manos a su adversaria, que lo felicitó con hidalguía y orgullo, mientras escuchaba la ovación de sus ya ex compañeros y una lluvia de papelitos plateados inundaba el estudio. El conductor Santiago del Moro lo felicitó y dio paso al jurado para que le hiciera la última devolución: “Simple y elegante. Nos regalaste muchas emociones y te mereces levantar este trofeo”.

SEGUIR LEYENDO: