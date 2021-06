Georgina Barbarossa y Gastón Dalmau definen la segunda temporada de Masterchef Celebrity: en instantes se conocerá el ganador

Georgina Barbarossa y Gastón Dalmau frente a frente por última vez

La mesa está servida. Georgina Barbarossa y Gastón Dalmau prepararon su menú en tres pasos y están listos para escuchar la sentencia. Desde minutos antes de las 22, esperan la decisión del jurado integrado por Germán Martitegui, Donato De Santis y Damián Betular en el certamen gastronómico de Telefe que transita los instantes decisivos de su segunda temporada.

Los jurados empezaron por las entradas. Gastón explicó por qué decidió elaborar un plato en base a langostinos crudos: “Quise hacer un plato de mar bien argentino”. Su rival estaba tan nerviosa que olvidó los ingredientes del salmorejo de almendras. Con esta tensión se vivía cada segundo de la gala final.

Primero pasó Gastón y recibió un mimo tras otro. “Una sorpresa, queda todo perfecto y espectacular. Te felicito”, evaluó Martitegui. “Acidez correcta, textura correcta. Un plato sofisticado”, apuntó De Santis. “Estéticamente hay una muy buena ejecución. Felicitaciones”, cerró Betular. Georgina no se quedó atrás con las devoluciones: “Simpleza y una excelente ejecución”, inició Damián. “Esto es un éxito”, aprobó Donato. “Si alguien puede unir simpleza con innovación, sos vos”, felicitó Germán. Primera prueba superada con las mejores expectativas y con pronóstico reservado.

Todo había comenzado en la jornada del miércoles, cuando el conductor Santiago del Moro, presentó por última vez a Georgina y Gastón en el estudio de Masterchef Celebrity. Primero entró ella con un sorpresivo look al natural, dejando en su casa a las pelucas que la acompañaron durante el certamen, aunque sin olvidarse de su humor: “Hoy vine disfrazada de una actriz muy simpática y dientuda”. Luego ingresó él, a paso veloz y sonrisa imborrable. “Fue un largo camino, animarme a cocinar. Se me hizo una rutina y soy una persona que no para”, señaló el ex Casi Ángeles, que recordó cuanto le había costado tomar la decisión de unirse al certamen.

Amigas y ex compañeras: Dani La Chepi, Carmen Barbieri y Andrea Rincón posan con la finalista (foto: Bernardino Avila)

Se desearon suerte y se repartieron elogios en intercambio que pareció sincero antes que protocolar. Después, se pusieron a las órdenes del jurado integrado por Germán Martitegui, Donato De Santis y Damián Betular. Pero no iban a estar solos en la última noche: las puertas se abrieron y empezó a desfilar una larga lista de invitados.

Primero entró el resto de los participantes de la segunda temporada, con excepciones como la de Alex Caniggia, ausente con aviso luego de su escandalosa salida. Después fue el turno de tres acompañantes para estimular anímicamente a los finalistas. Gastón recibió a tres amigos de su infancia en Coronel Suárez. Georgina a dos amigos de la vida y a su sobrina. “Mis hijos me recontra bancan, pero son fóbicos a la television”, los exculpó. Por último, ingresaron Claudia Villafañe y Analía Franchín, campeona y subcampeona respectivamente de la primera temporada. Tuvieron un minuto con cada participante para compartir sus sensaciones del haber estado ahí. El último inflador anímico antes de la cuenta regresiva.

Gastón concentrado en su tarea. Lo observan Sol Pérez, Claudia Villafañe y sus amigos de la vida (Foto Bernardino Avila)

Para alivianar un poco la tarea, la producción determinó que cada finalista tuviera la posibilidad de elegir los tres pasos de su menú y que el mercado estuviera abierto durante los 90 minutos que duró la competencia. Georgina fue por un salmorejo blanco de uvas y almendras, un solomillo de tierra y mar como plato principal, y de postre, una natilla al vinagre. Por su parte, Gastón optó por un carpaccio de langostinos con emulsión de tomate, tartar de palta y pickles de sandía como entrada; un abadejo con croute de pistacho, salsa de cítricos y crema de hinojos de plato principal y una pavlova con curd de limón y frutos rojos.

Con la adrenalina a niveles inéditos, Gastón y Georgina se enfrentaron por última vez a las cocinas más famosas del mundo. Durante ’90 minutos, fueron y vinieron del mercado; eligieron y descartaron posibles emplatados, mientras recibían el aliento y los consejos de sus familiares y amigos. Una final vivida al límite y con evidentes preferencias -Cande Vetrano por Gastón; Dani La Chepi por Georgina-, pero en un marco de respeto y sin rivalidades. Estaba claro que el título estaba para cualquiera, y que haber llegado hasta ahí ya era más que cualquier premio. Cuando la cuenta regresiva llegó a cero, se fundieron en un abrazo y terminaron agotados en el piso. Habían dado todo, y la decisión ya no dependía de ellos.

Gastón y Georgina se dan la mano: que gane el mejor foto Bernardino Avila

