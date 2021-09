La última ecografía del hijo de Alberto Cormillot ante el inminente nacimiento: “A días de conocerte”

Estefanía Pasquini y Alberto Cormillot

Faltan pocos días para el nacimiento de Emilio, el hijo que Alberto Cormillot espera junto a su esposa, Estefanía Pasquini. La pareja está muy ansiosa con la llegada del bebé, en especial la nutricionista que publicó en su cuenta de Instagram la última ecografía con una reflexión sobre lo que vivió en estos meses.

“A 10 días de tenerlo con nosotros, con esta eco cerramos. Muchas veces me escriben mujeres preguntando ‘¿hasta dónde?’, hasta dónde intentar, porque ya están cansadas o perdieron las esperanzas... No lo sé, no hay una respuesta, depende de cada pareja o persona que esté en esta búsqueda el ‘hasta dónde’...”, escribió la joven de 34 años en la red social.

La última ecografía de Emilio, el hijo de Cormillot

Además, Estefanía subrayó el apoyo incondicional de su esposo en los momentos más difíciles: “En este proceso pasé por días buenos, malos, muy malos, regulares, pero por suerte siempre tuve gente apoyando y ayudando a no bajar los brazos y al mejor compañero de vida que pude encontrar, el cual me recordaba ‘apretá los dientes y para atrás solo para tomar impulso’”.

“Y aceptar esos días malos, no pelear con ellos ya que solo generaban más malestar, los días malos existen y son parte de la vida. No existe un final sin un comienzo, la luz sin la oscuridad, un ponerse en pie si antes no se ha caído, ni la fuerza si no se busca y ni siquiera las ganas si no hacemos por encontrarlas dentro de nosotros”, señaló Pasquini.

Estefanía Pasquini y Alberto Cormillot, muy ansiosos con la llegada de Emilio

Y como siempre digo, apoyarse en creer en algo, sea de la religión que sea, es muy importante creer que algo nos cuida, nos acompaña y nos va a ayudar a atravesar el camino. Y nunca dejemos que nos digan ‘no vas a poder’, ¿dónde está escrito que no vamos a poder?”, finalizó el posteo.

Alberto y Estefanía se casaron el 8 de diciembre de 2019, y al ser consultado sobre la diferencia de edad entre ellos, el médico dijo: “Para mí fue una boda normal, celebramos el amor. Uno no piensa en la cédula de identidad, se relaciona con la persona y punto”. La pareja se conoce desde 2012, cuando ella comenzó a trabajar en la clínica de él. La relación en principio era de jefe y empleada, y en 2018 comenzó el amor, que se hizo público luego de que la licenciada en nutrición publicara en sus redes sociales varias fotos juntos.

En las redes, la nutricionista suele expresar sus opiniones sobre cómo vivió su embarazo, las dificultades que tuvo y sus miedos a la maternidad. Recientemente, publicó una imagen con su marido e hizo referencia a las dudas sobre la crianza del pequeño: “Ahora arranca la lucha conmigo misma para no sobreprotegerlo, para no volverlo loco con mis cuidados insoportables, porque realmente él es un cristal para mí, que costó tanto, que no entra en mi cabeza que algo o alguien pueda hacerle mal... la de saber que no me puedo quedarme toda una noche mirando que esté bien... Saber que no puedo solucionarle la vida, que voy a tener que dejar que se golpeé y que aprenda, acompañarlo de la mejor manera, dándole herramientas, pero no haciendo por él”.

“No voy a ser la primer ni única mamá que sienta esto... Pero recién ahora lo comprendo, este sentimiento de ‘daría hasta lo que no tengo por él’. Nos podremos equivocar como padres... Pero siempre lo que hagamos va a ser desde el amor más puro y si algo me hace feliz es saber que tenemos una red de amigos, familia, con abuelos, padrinos, primos y más que lo esperamos para llenarlo de amor”, cerró Estefanía.





