Luciana Salazar sufrió un fuerte accidente sobre un trapecio: “Me podría haber matado”

Luciana Salazar y Jorge Moliniers en la pista de ShowMatch (Prensa LaFlia)

Luciana Salazar sufrió un fuerte accidente mientras ensayaba para el próximo ritmo de La Academia de ShowMatch, certamen en el que participa junto al bailarín Jorge Moliniers. Según contó la propia actriz, fue mientras hacía distintos trucos en un trapecio.

“No fue por una locura que quisiéramos hacer porque me salía todo”, fue lo primero que dijo Luciana a través de un audio que envió por WhatsApp a La previa de La Academia. Y detalló: “Estaba en un trapecio haciendo una inversión para abajo yo sola, se le dio un poco más de impulsión al trapecio y como yo estaba boca abajo fue tan fuerte el envión que tomó el trapecio, no medimos y me estrolé. Me di la cabeza contra la pared. Fue terrible”.

La mamá de Matilda describió el dolor que sintió y lo comparó como si le hubieran tirado “un ladrillo en la cabeza”. “Nunca entendí cómo bajé del trapecio. Nadie lo entendió porque entramos todos en shock. Empecé a gritar y a llorar porque estaba bañada en sangre y no sabía si me había fracturado el cráneo -continuó- Fue un dolor que nunca experimenté más la sangre que no paraba de sangrar”.

El posteo de Luciana Salazar luego del accidente

Según informó Martín Salwe en el ciclo, la intención de la conductora es presentarse en la pista más famosa del país y realizar la performance ensayada. En tanto, habló con la producción para explicar lo que le sucedió y pidió cerrar la gala. De esa manera, podrá descansar y tomarse el tiempo que necesite para recuperase. No obstante, el locutor agregó que en las últimas horas los médicos estaban definiendo si necesitaba puntos de sutura en la herida en su cabeza: “Están definiendo ahora si van a coserla o directamente que baje el hematoma que tiene”.

En diálogo con Teleshow, la actriz contó que este martes se presentó al ensayo y que su objetivo es bailar el viernes, siempre y cuando se sienta bien como para hacerlo. Por su parte, aseguró que el profesional que la atendió quería hacerle un punto de sutura, pero que ella prefirió consultar con su médico de cabecera, quien está cumpliendo una cuarentena por viaje y que la revisará cuando la finalice. “Me dijo que espere a que me vea”, detalló y contó que tiene un hematoma en el ojo derecho producto del fuerte accidente que tuvo.

“Yo quiero bailar”, agregó quien debería presentarse en la pista el próximo viernes. “Vine al ensayo, pero solo voy a marcar”, enfatizó Luciana, todavía conmovida por el episodio que sufrió y que la llevó a pensar inmediatamente en su hija Matilda, de casi cuatro años: “Me asusté mucho”.

Matilda suele acompañar a Luciana a la pista más famosa del país (Foto: Franco Fafasuli)

Por su parte, utilizó sus redes sociales para compartir lo que le había sucedido. Lo hizo a través de un mensaje en el que contó el susto que se llevó por el accidente, y compartió una foto del momento posterior: ella descansando recostada y acompañada por Moliniers y su equipo, quienes la asistieron de inmediato.

Si bien la imagen no es clara (probablemente porque la actriz no haya querido mostrar en detalle), se ven marcas de sangre sobre su cuero cabelludo y su compañero sosteniendo un papel sobre la herida para que dejara de sangrar. “Hoy fue un día complicado, pero por suerte la saqué barata”, escribió a sus casi dos millones de seguidores de Instagram.

“Me podría haber matado, literalmente”, reflexionó luego. Por su parte, aclaró que el accidente fue “una mala suerte” y sostuvo que “nada tuvo que ver con la destreza”. “Todos nos asustamos, espero mañana poder estar mejor”, concluyó Luciana Salazar.

