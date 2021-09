La indignación de Julián Weich en las PASO: “Mi papá falleció hace 25 años y está en el padrón para votar”

Julian Weich se enojó en su cuenta de Twitter por una irregularidad en el padrón electoral

Este domingo se llevaron a cabo las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, en las que los argentinos acudieron a las distintas escuelas a dejar su voto. Para esto, cada persona debía consultar el padrón electoral, donde se informaba el lugar de votación, teniendo en cuenta el distrito en donde reside cada votante.

Esto mismo fue lo que hizo Julián Weich, quien además destacó una irregularidad, que decidió comunicar en su cuenta de Twitter. “¡Mi papa falleció hace 25 años y esta en el padrón para votar! ¿Alguien me lo explica?”, escribió el conductor, indignado, en la red social en la que tiene más de 235 mil seguidores. Rápidamente, el tweet se viralizó, obteniendo miles de “me gusta” y comentarios, entre los que se encontraban los de aquellos que habían experimentado situaciones similares.

El tweet de Julián Weich denunciando que su padre, que ya falleció, figura en el padrón electoral

“¿Cuál sería la explicación? Porque el marido de mi abuela falleció hace 40 años, uno de sus hijos hace 30, mi abuelo hace mes y medio y llegaron boletas con sus datos para presentarse a votar. Es una falta de respeto”, le contestó un usuario. Por otra parte, algunos le dieron consejos: “¿Presentaste certificado de defunción en ANSES? Mis papás no lo hicieron de mi hermano que falleció hace 25 años y seguía figurando en padrón. Yo sí presente el de mi mamá, que falleció en 2020 y mi papá falleció en abril, y ya no figuran en padrón”. Mientras que otro le sugirió: “Hay que denunciar. En el mejor de los casos volver para constatar que nadie haya votado en su nombre, pero con denunciar para que lo eliminen del padrón, debería bastar para que no aparezca en noviembre”.

En este contexto, desde la Cámara Nacional Electoral informaron que cualquier persona que detecte un familiar muerto en el padrón electoral se debe comunicar al número 0800 999 7237, o escribir al mail: reclamos.padron@pjn.gov.ar.

En tanto, otros famosos también compartieron otro tipo de irregularidades que fueron surgiendo durante los comicios. Una de ellas fue Cinthia Fernández, quien encabeza la lista de diputados por la provincia de Buenos Aires por el partido Unite, que a nivel nacional conduce José Luis Espert. “¡Tremendos CHORROS TREMENDOS DELINCUENTES COMO ROBAN BOLETAS! Estas escuelas están robando y pidiendo 18 palos para que aparezcan mis boletas. Ni las mías ni las de Santilli están. Conozcan las escuelas donde hacen tongo estos chorros”, expresó también en la red social del pajarito, y dejó un link donde se pueden identificar los establecimientos con esta problemática.

Cinthia Fernández denunció que hubo robo de boletas durante los comicios

Roberto García Moritán, el marido de Carolina Pampita Ardohain que lidera la lista a legisladores porteños por Republicanos, el espacio que encabeza el ex ministro de Economía Ricardo López Murphy en las internas del Pro, también hizo una denuncia similar a la de la panelista de Los Ángeles de la Mañana. “¡Ojo! Presten atención. Pidan nuestras boletas si no las encuentran. ¡Reclamen! Muchas gracias”, escribió el también empresario, que compartió quejas de sus seguidores en las que se alertaba de la falta de boletas de su partido.

Roberto García Moritán denunció falta de boletas de su partido

Por otra parte, la fiscalía electoral decidió este domingo iniciar una investigación para esclarecer por qué razón no habrían estado selladas las urnas en las que votaron el presidente Alberto Fernández y su antecesor, Mauricio Macri, según indicaron a Infobae fuentes judiciales. Es que ambos políticos difundieron las fotos sufragando y en las redes sociales comenzaron a llover las críticas porque se veía que la parte superior de la urna no estaba completamente sellada.

SEGUIR LEYENDO: