Cómo es el acuerdo judicial al que llegaron Nicole Neumann y Fabián Cubero que involucra a sus hijas

Fabián Cubero y Nicole Neumann se separaron en 2017

A pesar de las diferencias públicas y privadas que mantienen Nicole Neumann y Fabián Cubero desde que se divorciaron, en las últimas horas lograron llegar a un acuerdo que involucra a sus tres hijas: Indiana, Allegra y Sienna. Desde 2019 que ninguno de los dos podía publicar fotos de ellas en sus redes sociales. Por caso, cada vez que les interesaba subir alguna imagen, debían taparle sus respectivas caras.

Todo sucedió cuando la modelo envió una medida cautelar para evitar que Mica Viciconte -actual pareja de Cubero- no publicara ninguna foto de sus hijas durante los días en que las niñas estaban de visita en la casa de ellos, o bien durante los viajes que compartían por vacaciones. De esa manera, el exfutbolista redobló la apuesta y le exigió a la Justicia que la misma regla recayera en el accionar de su ex esposa.

“Indigna bastante porque Mica es un amor de persona, no solo conmigo, sino que con sus amigos, mis amigas, mi familia, la suya. Es muy noble. Yo estoy de este lado y trato de no exponerme demasiado porque tengo una medida cautelar que me limita hablar de algunas situaciones”, dijo por ese entonces Cubero en defensa de su pareja y consideró que “justamente una de las cosas por la cual se puso esa cautelar fue para que no se viera demasiado el afecto y el amor que tiene Mica con mis hijas”.

A partir de dicha cautelar, la pareja se limita a compartir en sus redes sociales fotos de ellos solos durante sus vacaciones familiares y se guardan para sus íntimos las imágenes en las que también están Indiana, Allegra y Sienna (@fabiancuberooficial)

Luego de la medida que impuso Cubero, Nicole lo tildó de “básico”, pero debió aceptar la resolución del juez y desde entonces no volvió a mostrar la cara de sus hijas en las redes sociales. “Yo también quiero que levanten la cautelar así puedo mostrarlas”, le respondió la modelo a una usuaria de Instagram. “Sería maravilloso, amaría que algún día se puedan superar las diferencias”, remarcó sobre la tensa relación que mantenía por ese entonces con su ex marido.

Después de idas y vueltas, indirectas en las redes sociales, y demás, Neumann y Cubero lograron llegar a un acuerdo a través de sus abogados y firmaron un nuevo documento que invalida el anterior y remarca que ambos ya están habilitados para compartir fotos de sus tres hijas públicamente. “Ya está todo resuelto, así que en los próximos días los dos podrían poner lo que quieran. Quedó todo homologado en la Justicia”, replicó Ángel de Brito en Los Ángeles de la Mañana la información a la que tuvo acceso la periodista Mercedes Ninci.

Y Cinthia Fernández -vecina del barrio en el que viven Viciconte y Cubero, y amiga de Mica- agregó: “Vienen trabajando este acuerdo hace un año, por eso el otro día cuando dimos la información se pusieron como locos. Estaba por resolverse justamente esta medida cautelar que les costó muchísimo. Les costó terapia familiar: tuvieron que ir ambas partes con los abogados”.

Por su parte, la panelista celebró el acuerdo al que lograron llegar Nicole y Fabián, a pesar de las otras diferencias que mantienen desde que se separaron, después de más de 10 años de pareja. “Por fin se resolvió. Es hermoso poder mostrarte con naturalidad con tus hijos”, dijo la mamá de Charis, Bella y Francesca, de su matrimonio anterior con Matías Defederico. “Tema terminado”, agregó el conductor del ciclo de El Trece.

