Star+ estará disponible en Telecentro

Los protagonistas de Star+. Arriba: Andrés Parra, Adrián Suar y Gustavo Bermúdez ("Los Protectores"). Abajo: Natalia Oreiro ("Santa Evita"), Benjamín Vicuña y Eugenia Suárez ("Terapia Alternativa") y Andrés Calamaro ("Bios")

Star+, la nueva plataforma de streaming de Disney que contiene más de 60 producciones propias, además de series y películas clásicas, está disponible desde este martes 31 de agosto. Pero además se podrá ver a través de Telecentro, la empresa de telecomunicaciones con más de 30 años en el rubro.

De esta manera, los usuarios de Telecentro podrán tener acceso -más allá de las señales habituales- a la biblioteca de contenidos de Star+, ingresando a través de dispositivos móviles, consolas de juego, reproductores de streaming y televisores inteligentes. A través de la plataforma el público podrá ver sus series favoritas, estrenos de cine, clásicos y sagas, comedias animadas, producciones originales y los deportes en vivo de ESPN.

Desde hoy, a todos los clientes que contraten un plan de Internet de 60 megas o más, Telecentro les obsequiará un mes de suscripción a Combo+, una oferta para conseguir Disney+ y Star+. De ese modo la empresa suma un beneficio más para sus clientes.

Entre los títulos más destacados que ofrecerá la plataforma, se encuentran la comedia dramática Terapia alternativa, protagonizada por Eugenia Suárez y Benjamín Vicuña; el drama histórico Santa Evita, con Natalia Oreiro como Eva Perón y Los protectores, la comedia que marcará el regreso de Adrián Suar a la actuación junto a su gran amigo Gustavo Bermúdez. En tanto, la producción de National Geographic BIOS: vidas que marcaron la tuya, que ya repasó las trayectorias de Luis Alberto Spinetta, Charly García y Gustavo Cerati, promete un capítulo dedicado a Andrés Calamaro, presentado por Nathy Peluso, y otro a Mercedes Sosa, con la conducción de Abel Pintos.

"Terapia Alternativa", la ficción protagonizada por Benjamín Vicuña y la China Suárez que puede verse en Star+

Además de las producciones locales sobresale la tercera temporada de Impuros, una superproducción de origen brasileño y No fue mi culpa, un drama que aborda la problemática de los femicidios a nivel regional, ambientada en San Pablo, Bogotá y Ciudad de México.

Pero además, los fanáticos de Los Simpsons estarán de parabienes ya que estarán disponibles todas las temporadas de la serie animada, incluso la número 32. Además, destaca otras producciones, como Only Murders in the Building, con el protagónico de Steve Martin y Selena Gómez y nuevas temporadas de The Walking Dead.

“Buscamos ser el mejor servicio de la región con la incorporación de entretenimientos y deportes, por eso vamos a hacer mucho foco en ESPN. Van a poder seguir a su equipo favorito en vivo y a toda hora, porque los partidos quedarán disponibles para ver en cualquier momento”, había adelantado Marcos Amadeo, vicepresidente de Productos Digitales y Operaciones de Star+.

La argentina Natalia Scalia, encargada del lanzamiento de Star en la región, había dicho a Teleshow: “Es un proyecto sumamente ambicioso y a una escala muy grande: se trata de un servicio que reúne toda nuestra oferta de entretenimiento general más toda nuestra oferta de deportes de la mano de ESPN, y eso tiene un nivel de detalle de profundidad y de trabajo en coordinación de muchos equipos”.

“Nos entusiasma mucho hablar de este tema. Hace más de veinte años que Disney tiene la impronta de estar conectándose con las historias, el talento y la comunidad artística local. Esto no nació con el streaming sino que es parte de nuestra historia, con un compromiso muy fuerte tanto delante como detrás de cámara. Hay una cuestión de relación más directa, de contar nuestras propias historias, reconocernos en los personajes, tratar temas que son relevantes para nuestra región, y nunca tuvimos dudas de este pilar de contenidos”, agregó.

"Santa Evita", con Natalia Oreiro, está en Star+

