La China Suárez publicó una foto junto a Benjamín Vicuña en Instagram y cerró los comentarios

Benjamín Vicuña y Eugenia China Suárez anunciaron su separación hace pocos días

Hace exactamente siete días, Benjamín Vicuña anunció en su cuenta de Instagram la separación de Eugenia La China Suárez. La actriz, por su parte, rompió el silencio dos días después, para aclarar que no hubo terceros en discordia y que había sido una decisión de ella terminar con la relación que tuvo como frutos a los hijos Magnolia y Amancio. Pese a esto, los rumores de infidelidades cruzadas siguieron en aumento con el correr de la semana. Y ahora, un gesto de Suárez en su Instagram hizo que las polémicas quedaran a un costado.

Es que la actriz volvió a publicar una foto junto a Vicuña, algo que no ocurría desde el pasado 16 de febrero, lo que hasta el momento era la última que la actriz compartió en sus redes sociales junto con su ahora ex pareja.

Pero no se trata precisamente de una postal romántica. Los actores son los protagonistas de Terapia Alternativa, serie que estrenará el próximo 24 de septiembre por una conocida plataforma de streaming. Así, y en plena etapa de promoción, la China subió una imagen del póster de la serie donde se la ve sentada sobre el regazo de Vicuña. “¡Cada vez falta menos! El 24 de septiembre llega Terapia Alternativa. No se la pierdan!”, arengó la China en el posteo, en el que no etiquetó a su ex y también cerró la publicación a los comentarios, evitando todo tipo de mensajes .

El posteo de La China Suárez para promocionar Terapia Alternativa, serie que protagonizará junto a Benjamín Vicuña (Foto: Instagram)

En esta ficción, Eugenia y Benjamín se pusieron en los roles de una pareja de amantes que busca distanciarse para poder tener felicidad en el matrimonio de cada uno. “Queremos hacer terapia para separarnos”, es lo que dijo “Malena”, el personaje que encarna Suárez, en el trailer que se adelantó hace algunas semanas. Visto con el diario del lunes, suena casi como una premonición de lo que ocurrió en la vida real.

“Queremos lo mejor para la familia que somos y seguiremos siendo. Hoy eso nos lleva a tomar un nuevo camino separados como pareja, pero con amor y siempre unidos por nuestros hijos. Agradecemos el respeto por esta decisión y darnos el tiempo de vivir este proceso de la mejor manera. Gracias”, escribió el chileno para anunciar la ruptura de la pareja.

Este mensaje provocó una rápida reacción por parte de su ex, quien decidió eliminar del feed (o archivar las publicaciones) todas las imágenes en las que se veían momentos de felicidad en la relación que mantuvo con Vicuña, incluyendo el posteo que le había dedicado por el Día del Padre.

El poster de Terapia Alternativa, la serie que protagonizarán La China Suárez y Benjamín Vicuña

A una semana del anuncio, todos intentan conocer cuál fue el motivo que desencadenó en la ruptura. Los rumores hacen referencia a infidelidades de ambas partes. Ella desmintió haberlo engañado con el rapero Wos, y negó que la separación tuviera que ver con terceros. “Estamos en paz, no hubo terceros en discordia. Están inventando un montón de cosas. No pasó nada. Seguimos siendo familia”, aseguró la China, quien viajará a España junto a Magnolia y Amancio, para filmar una película que protagonizará junto a con Álvaro Morte, popularmente conocido por su personaje de El Profesor en la exitosa serie española La Casa de Papel.

Por otro lado y según contó Carlos Monti en Nosotros a la mañana, por El Trece, Benjamín Vicuña planea viajar a España para ver a sus hijos mientras estén allí con su madre. Siempre y cuando las fronteras estén abiertas, el actor visitará a Magnolia y Amancio para, de esa manera, no estar tanto tiempo sin verse. La idea es estar allí durante una semana, y luego regresar a la Argentina, cumplir con la cuarentena que exige el Gobierno para todos aquellos que viajan al exterior, y reencontrarse con Bautista, Beltrán y Benicio, sus hijos mayores, frutos de su relación con Pampita.

