Andrés Nara se separó de Pamela Acosta y anunció que tiene nueva novia: “Es hermosa, muy buena persona e impecable en todo sentido”

Andrés Nara terminó su relación con Pamela Acosta y comenzó un nuevo vínculo amoroso con otra mujer

Después de divorciarse de Nora Colosimo, mamá de Wanda y Zaira Nara, Andrés Nara se distanció de sus hijas al formar una relación con Pamela Acosta. Y la cosa venía en serio, tanto que a mediados de 2020 habían anunciado sus planes de casamiento. “Estamos decididos a casarnos. El paso de adaptarnos con Mora, la hija de Pamela, ya lo dimos. Estamos planificando la boda para fines de este año o comienzos del que viene”, señaló Nara en su momento.

Pero hace tres meses, esa relación llegó a su fin. “Estábamos entre muchas idas y vueltas. La relación ya se estaba tornando un poco complicada, ya no tenía mucho sentido. Estábamos muy bien pero siempre volvíamos a ciertas asperezas que no las podíamos resolver”, dijo el papá de Wanda y Zaira esta semana.

“Cuando uno ya tiene este tipo de desgastes... Se sumó también todo lo que significó la pandemia, muchos roces”, contó, al mismo tiempo en que lamentó que se haya terminado el amor entre los dos: “ Es una lástima porque estábamos muy cómodos y realmente teníamos una buena relación, cosas en común ”, señaló.

Andrés Nara está en pareja con Carmen González, oriunda de Mar del Plata

Pero lejos de sentirse triste, al mismo tiempo anunció que ya está en una nueva pareja: Carmen González, una mujer oriunda de Mar del Plata. “Estoy con una señorita que estoy muy a gusto”, contó Nara y reveló que se conocieron hace cuatro años, pero que como en ese momento ella estaba en otra relación, las cosas habían quedado ahí. Hasta que hace poco tiempo, ella le comentó una foto en sus redes sociales. “Ahí empezó una relación; seguimos hablando y hoy en día estamos muy bien”, definió Andrés.

Para Nara, Carmen es una mujer “hermosa, realmente muy buena persona, e impecable en todo sentido: no solo que es muy linda, mide 1,80 metros, es muy llamativa”. También reveló que su nueva novia se dedica a “hacer publicidades de marcas muy conocidas”.

“En el tiempo corto que tenemos, parece que nos conocemos de toda una vida porque tenemos los mismos códigos y pensamientos”, dijo sobre cómo se está llevando con su flamante pareja. Las declaraciones de Nara surgieron en una entrevista con el periodista Juan Etchegoyen, en el marco del ciclo Mitre Live.

Andrés Nara y su hija Wanda Nara

En junio pasado, el padre de Wanda y Zaira reveló que formará parte de El hostal del terror, una miniserie que se emitirá vía streaming con un elenco integrado por Roly Serrano, Patricia Sosa, Fabián Gianola y Matías Alé. En aquella ocasión, una entrevista con El run run del Espectáculo (Crónica HD) Nara también habló de la reacción de sus hijas, generalmente reacias a la exposición pública de su padre.

“Tienen sus razones, saben que no es mi rubro ni actividad estar en los medios, entonces obviamente al verme de esta manera no les causa gracia. Pero la realidad es que ellas le deben a los medios los lugares en que están”, disparó Andrés. También contó que a principios de 2021, tuvo un acercamiento con Wanda, a través de la mediación de Zaira. “Tuvimos ese diálogo y pudimos hablar otras veces de vuelta de forma cordial. La realidad es que no había pasado nada grave. La realidad es que yo le había dado el visto bueno a Maxi López, ella no lo tomó a bien. Con Mauro no tengo relación, no tuve una relación de contacto fluido con él. Eso también genera rispideces”, dijo.

SEGUIR LEYENDO: