Oscar Mediavilla pidió perdón por sus críticas a Mau y Ricky y a La Voz Argentina: “Hablé al pedo”

Oscar Mediavilla le pidió perdón a los jurados de La Voz Argentina (Foto; Instagram)

El músico y productor Oscar Mediavilla había generado una polémica en redes sociales al referirse de manera despectiva en relación a La Voz Argentina, el exitoso reality de talentos que se emite por Telefe. Además de su larga trayectoria en la industria de la música, el esposo de Patricia Sosa supo ser jurado de certámenes como Operación Triunfo y Cantando por un sueño y actualmente se desempeña en The covers, un formato similar al de Tu cara me suena, que se emite en la televisión chilena.

A partir de esta experiencia, el ex guitarrista de La Torre había deslizado algunas críticas contra el envío que conduce Marley. Nunca me llamó la atención ni me gustó mucho el formato de La Voz Argentina. Me parece que hay formatos más lindos, me gusta ver como se mueven a los artistas y como se mueven, verlos enteros, no sólo por la voz””, señaló el compositor, y apuntó directamente contra los jurados Mau y Ricky, los hijos de Ricardo Montaner, quienes integran el staff de coaches junto a su padre, Soledad Pastorutti y Lali Espósito.

“Quizás la idea era poner dos pibes jóvenes, podrían haber puesto a alguien más pesado. No me entusiasma mucho el programa. El negocio cambió y por eso están los hijos de Montaner ahí. Tienen muchos seguidores, hay que armar negocio con lo que pasa”, finalizó, en diálogo con Juan Etchegoyen para Mitre Live. Sus palabras no pasaron desapercibidas, sobre todo en las redes sociales, donde el programa en general y los hermanos en particular tienen un importante caudal de seguidores, quienes salieron en defensa de los intérpretes de “Me enamora”.





Ricky y Mau Montaner, los más apuntados por Oscar Mediavilla

Pasaron los días y Mediavilla sorprendió con un posteo en su cuenta de Instagram, con la imagen de los jurados de La Voz y un extenso texto en el que parecía arrepentirse de sus palabras anteriores. Allí contó que tanto Patricia como la hija de ambos, Mar Mediavilla, son fanáticas del programa y que le insistieron para que lo viera. Como el productor se encuentra trabajando en Chile, por problemas de horarios y permisos no había podido ver la nueva edición del certamen.

Una vez que logró dar con uno de los programas de la nueva temporada, compartió sus sensaciones en la red social: “Saben qué? ¡Está buenísimo! Es un hermoso programa”, se sinceró Mediavilla, destacando que se trata de un formato probado en el planeta.

“Hablé al pedo” continuó Oscar con honestidad brutal y elogió a la producción del programa. “Me encontré con un gran escenario, hermosa Iluminación, súper sonido, imponente escenografía como habitualmente muestra Telefe”, señaló. Además, etiquetó tanto al conductor como a cada uno de los jurados para destacar su labor: “Todos se lucen, porque están muy bien elegidos, hacen un excelente trabajo y los admiro”, prosiguió.

Las disculpas de Oscar Mediavilla para La Voz Argentina (Instagram)

Por último, se refirió a la importancia de que exista un programa de estas características en tiempos de pandemia: “Es una enorme oportunidad para la gran cantidad de artistas en estos tiempos tan complejos puedan mostrarse y desarrollarse”. A modo de cierre, Mediavilla brindó unas “sinceras felicitaciones” a quienes hacen el programa y pidió “perdón si alguien se sintió molesto. Abrazo para todos y bendiciones”.

Hasta el momento, no hubo devolución de ninguno de los aludidos, al menos de manera pública. En cambio, los seguidores del guitarrista valoraron sus palabras y entre los comentarios sobresalió uno en particular, el de Patricia Sosa: “Es genial! Te lo dijeeeee!!!! Te amamos mucho”, escribió la intérprete de “Endúlzame los oídos”.

