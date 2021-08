Se bajó uno de los invitados de Mirtha Legrand en su regreso a la televisión: de quién se trata y quién lo reemplazará

Mirtha Legrand vuelve este sábado a la televisión con un programa especial

El último martes, se confirmó el regreso más esperado de la televisión: el de Mirtha Legrand. “Mi adorada nieta Juana (Viale) me reemplazó, ahora por su cuarentena yo la reemplazo a ella. Una noche especial, donde nos volvemos a encontrar. ¡Los espero!”, escribió la diva en su cuenta de Twitter. Inmediatamente, se comenzó a especular quiénes serían los invitados del programa que se emitirá este sábado a las 21.30 por El Trece, hasta que Nacho Viale confirmó que la tan esperada mesa estaría integrada por el humorista Roberto Moldavsky, los periodistas Jonatan Viale y Baby Etchecopar; y la modelo, conductora y jurado de La Academia de ShowMatch, Carolina Pampita Ardohain.

Sin embargo, en la tarde este jueves la propia Chiqui confirmó en sus redes sociales un cambio de último momento: Moldavsky ya no sería de la partida y en su lugar estará Fernán Quirós, el Ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Hace unos días se había especulado con que el regreso de la conductora sería en realidad el 4 de septiembre con María Eugenia Vidal y Diego Santilli como invitados. Al ser consultada al respecto, dijo a Teleshow: “¡No hay fecha aun y no sé de dónde salieron los invitados!”.

Mirtha Legrand anunció un cambio en su mesa del sábado por la noche

Como ella misma dijo, no volverá definitivamente al programa sino que reemplazará a Juana, ya que la actriz estuvo en París acompañando a su hija Ambar Benedictis a instalarse para estudiar cine en la capital francesa y regresó recién hoy al país, por lo que antes de volver al ruedo tiene que guardar los días correspondientes de cuarentena en un hotel.

El año pasado luego de que comenzara a regir la cuarentena total y obligatoria en el territorio nacional con el fin de frenar el avance del coronavirus, a pesar de ser considerada “esencial” por su labor en los medios, Mirtha decidió resguardarse y quedarse en su casa y la producción eligió a su nieta para que la reemplazara. La diva recién volvió a ocupar la cabecera de la mesa más famosa del país el 19 de diciembre, en un especial que hizo con Juana y Marcela Tinayre como invitadas. Este año, a pesar de haber recibido hace tiempo las dos dosis de la vacuna contra el COVID-19 Mirtha prefirió esperar para volver y lo hará este fin de semana.

“Hasta que no pase el frío, no retomaré mi trabajo”, había dicho varias veces sobre la posibilidad de regresar a la pantalla durante la primavera y dijo que lo haría cuando se sintiera segura. Al ser consultada en televisión sobre la decisión de su madre, Marcela había deseado: “Yo creo que mamá está lista para volver. Está recontra cuidada. No quiero que se termine el ciclo de Mirtha Legrand por la pandemia, sino por decisión de ella. Es mi anhelo porque sé que le va a dar una enorme felicidad”.

Aún no se sabe si este regreso será definitivo o si, tal como lo dijo en su tuit, será solo un reemplazo hasta que Juana termine con su cuarentena obligatoria por haber regresado del exterior y pueda volver a estar al frente del ciclo que tiene más de medio siglo en pantalla y que ya es una marca registrada.





