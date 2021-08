La travesura de los hijos de Germán Martitegui: le sacaron el celular a su papá y realizaron una insólita publicación

La travesura de los hijos de Germán Martitegui: le “robaron” el celular a su papá y realizaron una insólita publicación

Más allá de su rudo personaje en Masterchef Celebrity (Telefe), Germán Martitegui se caracteriza por ser serio y correcto. Sobre todo en las redes sociales, que en los tiempos que corren son una “carta de presentación” al mundo. Sin embargo, en las últimas horas sorprendió al publicar un extraño mensaje en Twitter.

“Looookooooiiiiiiuyyyy. Bbvhyghkkjnnmnmmnmmmmreeeewbwqqqqquokkoplplllllllkk no VIP go cop job foto go mmm hi Fred up dígito que deferring ghgk Triana tu yuuj mmm j te de reesqwwwqe ro we Xxx have wedge try y” (SIC), se podía leer en uno de los tuit que se viralizó en su cuenta de la red social.

El tuit en la cuenta de Germán Martitegui

A medida que pasaron los minutos después del llamativo texto, el chef no paró de recibir respuestas. Pero el destacado cocinero descubrió que Lorenzo y Lautaro, sus hijos de 3 y 2 años, habían hecho una travesura. “Mis hijos en Twitter. No lo voy a borrar”, comentó junto al emoji de un corazón blanco. Y sumó, con humor: “Mi mejor tuit hasta ahora”.

El chef tuvo a sus hijos con seis meses de diferencia por el método de subrogación de vientre. Y, cuando comenzó con el programa que conduce Santiago del Moro por Telefe, en septiembre de 2020, sufrió por no poder pasar tanto tiempo con ellos como estaba acostumbrado. “Los despierto y los acuesto yo todos los días. Si me pierdo algo de eso me pongo muy mal”, había confesado en una entrevista con Teleshow.

En ese momento y luego de haber participado de dos temporadas con adultos amateurs y dos con niños, Martitegui le había planteado a los productores del reality de gastronomía que no quería que el formato “famosos” terminara por afectar su privacidad. Sin embargo, terminó convirtiéndose en la estrella de la primera temporada con celebrities del programa gracias a un coqueteo nunca concretado con Vicky Xipolitakis. Y terminó posicionándose como uno de los solteros más codiciados de la Argentina, sobre cuya situación sentimental todos quieren saber.

Lorenzo y Lautaro

Sin embargo, aunque nunca reveló detalles de su intimidad, Martitegui decidió compartir con sus seguidores el día a día de sus niños. Tiempo atrás, sin ir más lejos, subió una foto en la que se veía a los pequeños de visita en su restaurante. “Un año desde nuestra primera cuarentena. Un año que mis hijos no venían a Tegui. Primera vez que Lautaro pisa el trabajo de su papá. Lorenzo venía muy seguido. Una alegría tenerlos acá, aunque sea por un rato. Que todo esto termine y puedan venir todos los días pronto”, escribió el chef junto a una foto en la que se veía a los chicos sentados sobre una de las mesadas del lugar. Entonces, Cristina Botero Orozco, Directora Ejecutiva de Fundación Corazón Verde, le comentó que eran “los gerentes”. Pero el chef le respondió: “Empezarán lavando platos”.

