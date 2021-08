El desgarrador mensaje de Gianinna a Diego Maradona: “Perdóname por no haberlos matado antes de que ellos te maten a vos”

Diego y Gianinna Maradona

Diego Armando Maradona murió a los 60 años el 25 de noviembre de 2020. A más de ocho meses de su partida, la Justicia imputó a siete personas por el delito de homicidio simple con dolo eventual del mayor ídolo de la historia argentina, entre los que se encuentran el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz.

Además, sus hijas, Dalma y Gianinna, tienen una batalla legal contra Matías Morla, el ex apoderado del Diez, por el control de la marca Maradona Hasta el momento, las hijas de Claudia Villafañe lograron que se lo apartara como abogado querellante de sus tías y que se lo investigara por su vínculo con Luque.

En este contexto complejo, la mamá de Benjamín Agüero realizó una desgarradora publicación en las redes sociales para expresar el dolor y la tristeza que siente por la ausencia de su padre. “Necesito abrazarte así. Tener esa cara de felicidad plena. Mi hijo, mamá, Dal y vos. Todos juntos. Nada ni nadie me va a devolver esa sonrisa”, escribió Gianinna junto a una tierna foto en la que aparece con el Diez.

“Juro por esa felicidad que voy hacer justicia por no tenerte más acá conmigo, por haberme robado la posibilidad de abrazarte, de tenerte así, de que veas crecer a tus nietos, de verte disfrutar. Mi amor está intacto aunque lo hayan querido ensuciar. ¡¡¡¡El amor verdadero no se mancha!!!!”, señaló la novia del cantante Daniel Osvaldo en su cuenta oficial de Instagram.

El desgarrador mensaje de Gianinna Maradona

“Sos lo que hacés y vos me agarraste de la mano cada día, cada segundo de tus últimos días internado, de los últimos perteneciendo a este plano. Perdóname por no haberlos matado antes de que ellos te maten a vos. Será justicia. Te lo juro”, finalizó Gianinna, muy firme en su lucha por lograr que se esclarezca la investigación sobre el fallecimiento de Maradona.

Dalma también expresó públicamente su deseo de que la causa siga avanzando. La actriz declaró que en el tratamiento médico, encabezado por el doctor Luis Luque, “hay muchas negligencias”, y por eso desea que los involucrados, por estos días investigados, estén “presos ya”, sin “esperar nada” de tiempo. “Sigo leyendo declaraciones y sigo llorando. En algún momento alguien la tiene que pagar. Por perejiles, por no hacer bien tu trabajo, por cholulos. A mí nadie me va a devolver a mi papá. Pero mínimo, justicia”, declaró en una entrevista con Los Ángeles de la Mañana.

Luego, en diálogo con el periodista Ángel de Brito confirmó que a Morla también quería verlo preso: “Sí, obviamente que sí. Me hago cargo de que soy la persona que no lo dejo entrar al velorio. Me vinieron a preguntar, lo consulté con (Víctor) Stinfale, me dijo que le parecía perfecto. La que decidió eso fui yo y nada más que yo”.

Cuando se cumplieron ocho meses de la partida de su papá, la mamá de Roma también le dedicó un emotivo posteo al Diez a modo de homenaje. “Fue en la segunda temporada de La hija de Dios, apareciste de sorpresa. Te extraño todos los días, ya nos vamos a abrazar de nuevo. Ocho meses”, expresó junto a una imagen donde se la ve abrazada a su padre.

El conmovedor mensaje de Dalma Maradona sobre Diego a ocho meses de su muerte: “Ya nos vamos a abrazar de nuevo”

