Nicole Neumann dio detalles sobre su relación con el piloto de turismo carretera Juan Manuel Urcera: “Le pregunto si no le da miedo volcar”

Nicole Neumann y Juan Manuel Urcera (Foto: @nikitaneumannoficial)

Catalina Dlugi la presentó como “la vikinga, la más linda y una mujer cumplidora de trabajos”. Fue en Agarrate Catalina, el programa de la periodista de espectáculos La Once Diez / Radio de la Ciudad y para que Nicole Neumann, modelo y conductora, abra su corazón para compartir detalles de su vida con el piloto de turismo carretera Juan Manuel Urcera, su novio hace ya algunos meses.

Después de contar que hay a las 22 Nicole vuelve a la conducción de Santo Sábado, por América, la rubia se entusiasmó. “Sí, con El Pelado (López), que estuvo ausente con el Covid”, detalló Nicole. Y en relación a los rumores que aseguraban que era “diva”, “poco profesional” y “tenía mala relación con su compañero”, contestó: “Nada que ver. Tenemos la mejor. Lamentablemente hay gente a la que le cuesta ver bien a uno. Como si uno no hubiera sufrido en la vida… Ya está. Me abandonó un padre. Trabajo desde los doce años. ¡Déjenme ser feliz! ¿Por qué a la gente le cuesta tanto?”

De viaje en Miami, Nicole Neumann y Juan Manuel Urcera (Foto: @nikitaneumannoficial)

Entonces, celebrando su presente, Catalina repasó que en sus redes sociales, Nicole se animó a confirmarle a sus fan que estaba enamorada. “Es verdad. Me preguntaron si creo en el amor para toda la vida y sí, ni hablar. Yo sigo creyendo. El estado de enamoramiento es lo más lindo y la vida es más linda acompañada”, aseguró para que la periodista quiera reforzar el concepto y saber si le da lo mismo estar sola o acompañada. “Para nada. No me da lo mismo. Pero con la experiencia y la vida uno se pone más selectivo. No les presentás cualquier persona al minuto uno a tus hijos. Lo pensás todo un poco más. Pero me gusta vivir la vida acompañada y si puede ser con un mismo hombre, mejor. Me gusta esa cosa de mirarte y entenderte”, resumió para dar pistas del vínculo que la une con el corredor de autos.

“Tenés muy buen gusto”, expresó Dlugi para hacer referencia a la belleza física de Urcera. “Sí, es verdad. Es un bombón”, dijo entre risas tímidas. Y en ese sentido la periodista remarcó que cuando a Juan Manuel lo abordaron las cámaras para que hable de Nicole, el deportista dijo que ella “es un sueño, la quieren todos”. Con tono de enamorada, Nicole contestó: “Es muy tierno, muy simple... Otro palo nada que ver y no es fácil bancarte este ambiente, que todo el día se diga algo y que quiera meterte en un conflicto... No es fácil para alguien que no viene del palo”. Sobre ese punto amplió que a ella, que tiene años en los medios, por momentos le cuesta. “Imagínate alguien que nada que ver. Pero bueno... Hay que aprender a centrarse en el momento: en lo que estoy viviendo. Y hacer oídos sordos”, agregó.

Corredor de turismo carretera, Catalina quiso saber si a Nicole le da miedo que su novio corra en auto. “Sí, obviamente. Yo soy medio adrenalínica, pero le pregunto: ‘¿No te da miedo volcar? ¿A cuanta velocidad vas?’ Están las preguntas…”, apuntó Nicole. Y contó que no tiene planes de acompañar a su novio a las carreras en lo inmediato. “Cada uno tiene sus prioridad. Pero si algún día se puede... No de coequiper. Una vez lo hice, en Puerto Madryn, con mis hijas. Me llevaron de paseo a dar vueltas en auto de carrera y en las curvas casi me muero. Volaba el auto. Imagínate mis gritos ”, comentó entre risas.

Dijo además que su presente se trata de “disfrutar”. “No pido más. Se dijo tanto pero prefiero que no se sepa. No por esconder, sino por preservar la intimidad de una”, apuntó luego de lamentar que sino “cualquier paso es acompañado de torbellino”. Para que Catalina le haga referencia a “una mujer despechada que habló de más” en relación en relación al escándalo que se generó cuando la ex novia de Urcera, Micaela Álvarez Cuesta, dijo que su ex seguía con ella cuando empezó a salir con Nicole. “Hay que pasarlas... Yo decía: ¿Por qué? Terrible. Dios mío”, lamentó.

De vacaciones con Juan Manuel Urcera (Foto: @nikitaneumannoficial)

Y consultada sobre su vínculo actual con Fabián Cubero, el padre de sus hijas Indiana (13), Allegra (10) y Siena (7), con quien suele tener disputas, contó: “Un poco más cerca estamos. Le pongo voluntad. Me parece muy importante por mis hijas. Si no hay hijos, ya está. ‘Si nos vimos, no me acuerdo’. Pero tenemos hijas y es algo que tiene que pasar. Sano para todos y lo mejor”, dijo.

Y agregó qué piensan las chicas sobre su nuevo novio: “La mejor. Ellas son sociables y cariñosas. Les divierte que esté con alguien. Estaba sola y me decían: ‘Mamá, queremos que tengas un novio’. Yo no presento a nadie hasta que no esté segura. Que pasen tres o cuatro meses. Siempre me apoyan en todo. Son lo más”. Y dijo que las tres quieren seguir sus pasos: “La más grande está haciendo curso de modelo con Anamá Ferreyra. Hoy por hoy, es hobbie. Desfila con tacos aguja. Es algo que quería hacer. La más chiquita, también. Y la del medio también, pero le gusta más la onda Cris Morena. Le gusta la comedia musical”.

