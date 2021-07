El relato de Puli Demaria sobre su grave accidente automovilístico: “Volví a nacer”

Puli Demaria

“El día de la independencia, el 9 de julio, tuve un accidente automovilístico y volví a nacer. A veces, la vida te golpea para que termines de verdad con eso que tanto daño te hace y seas consciente de todo lo increíble que sí tenés”, contó Puli Demaria en su cuenta oficial de Instagram. En diálogo con Teleshow, la DJ aseguró: “La verdad que fue un accidente con suerte. Volqué 360° con mi camioneta en un camino de tierra. Ahora estoy yendo al especialista en columna del (Hospital) Italiano, porque tengo una vértebra desplazada”.

En las fotos que compartió con sus seguidores se la puede ver con un cuello ortopédico y un cabestrillo. “Tengo una vértebra desplazada, por eso me pusieron el cuello... El cinturón tatuado en mi pecho (me salvó tenerlo puesto) y una clavícula medio herida en el esternón. Me duele hasta el pelo pero estoy muy bien y, lo más importante, estoy viva”, manifestó la empresaria que se alejó de los medios el año pasado y recientemente lanzó su línea de zapatos.

Puli contó detalles de su accidente en Instagram

Además compartió en sus historias de la red social una profunda reflexión tras haber sufrido este episodio que podría haber sido una tragedia. “Como me dijeron, este es mi renacer real y lo voy a aprovechar porque me dieron la posibilidad de seguir viviendo. Y así será. Terminar duelos cuesta mucho pero también está muy bueno hacerlo”, señaló la ex panelista del programa Pampita Online.

Puli es una mujer muy fuerte y nunca bajó los brazos ante las adversidades. Durante años luchó por ser mamá: perdió cuatro embarazos por trombofilia, una enfermedad que genera propensión a desarrollar coágulos sanguíneos, lo que puede generar complicaciones en el embarazo y hasta la pérdida. Sin embargo, jamás abandonó su sueño de formar una familia.

La empresaria se desplazó una vértebra

“Desde muy chiquita quería ser mamá, ya con mis perros era mamá. Era algo que me venía de las entrañas. A todo le meto garra, con esfuerzo y trabajo las cosas se logran, nunca me rendí”, había explicado a Teleshow la mamá de Sylvestre (17) y Santos (14), fruto de su matrimonio con Matías Corti Maderna, quien murió en 2016. Luego, rehízo su vida con Marcelo Chule Bernardo, el padre de sus dos hijos menores, Félix (11) y Florián (9), aunque se distanciaron en 2020 en buenos términos después de 15 años de relación.

“Todo el tiempo te tenés que rearmar. La vida es una serie de ajustes y de rearmarse. Lo importante es ser conscientes de que tenemos la suerte de estar vivos y de que la vida, a pesar de todos los avatares, es maravillosa. La vida se trata de eso, de seguir adelante, de hacerse cargo, de vivir el proceso, sea cual sea el duelo. Me duele, me sigue doliendo. ¿Me hubiera gustado que fuera distinto? Sí, obvio. Pero también pienso que tenía que pasar por algo… Aprendí mucho con la pérdida de mis cuatro hijos (.…). Eso te va preparando para todo el resto. No te queda otra que hacerte cargo, y me di cuenta de que tengo un montón de herramientas para salir adelante”, finalizó Demaria.





SEGUIR LEYENDO: