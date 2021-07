Luis Ventura le puso un precio millonario a su archivo y aseguró: “Cuando me jubile voy a poner un aviso clasificado y lo voy a vender”

Luis Ventura le puso precio a su archivo (Video: "Fantino a la tarde", América)

Comenzó a trabajar en una época en la que no existía Internet y, ni siquiera, había teléfonos celulares. Por lo tanto, para un periodista el hecho de tener su propio catálogo de información era, a todas las luces, de un valor sin igual. Y Luis Ventura, de a poco, fue recopilando material fotográfico, videos, documentos, recortes de publicaciones y todo aquello que, sabía, en algún momento le podía servir tanto para una nota gráfica como para un informe en la televisión. Los tiempos cambiaron, es verdad. Y, en la actualidad, mucho de lo que antes demandaba horas de trabajo, se consigue con un simple click. Sin embargo, el mito sobre el valioso archivo del actual presidente de Aptra ha develado a más de un famoso.

Lo cierto es que, en la última edición de Fantino a la tarde que tuvo lugar este viernes, por América, y mientras Eduardo Bataglia hablaba con el panel sobre distintos temas del mundo de la farándula que involucraban a Carmen Barbieri, Ayelén Paleo, Santiago Bal, Guillermo Francella y Matías Alé, Ventura sorprendió a sus compañeros al confesar cuál es el precio del material que tiene guardado bajo siete llaves. “¿Guardás fotos?”, fue la pregunta que disparó el conductor del ciclo. “Yo tengo un depósito”, fue la respuesta del periodista. En ese momento, el reemplazante de Alejandro Fantino quiso saber: “Si viajás al exterior, vas a Miami y no volvés, ¿qué hacés con todo ese material? Porque quizás quedás varado un año...¿Es peligroso todo eso que tenés?”.

Fue entonces cuando Ventura dejó a todos con la boca abierta al asegurar: “El día que me jubile voy a poner un aviso clasificado que diga: ‘Vendo archivo de cinco millones de pesos’”. “¿Nada más?”, fue la repregunta de Bataglia. “Para que me los paguen, porque si pido demasiado no me lo van a pagar. Entonces, pido cinco palos”, retrucó el periodista. En ese momento, el resto de los panelistas del programa le remarcaron que lo que tenía que hacer era poner un precio en dólares para que no pierda valor. Pero Luis se negó terminantemente a cotizar su archivo en moneda extranjera. “No, yo soy argentino. No me vengas con AstraZéneca. Dame la vacuna de lechuga, esa que están haciendo acá”, comentó divertido.

El posteo de Luis Ventura en Instagram

Cabe recordar que, si bien Ventura conduce Secretos Verdaderos todos los sábados por la noche, se desconoce que otro lugar ocupará en la programación del canal de Palermo ahora que se terminó el ciclo vespertino del que formaba parte. Tras el pase de Fantino a Intratables, en reemplazo de Fabián Doman, el horario vacante será ocupado desde el próximo lunes por Karina Mazzocco y un magazine femenino llamado A la tarde, del que Luis no formará parte.

“Se cierra un ciclo que me llenó el alma y me divertí mucho...Muchito”, escribió el periodista en su cuenta de Instagram junto a una imagen en la que se lo ve rodeado por los productores del programa. Y, horas más tarde, compartió una foto de la cena de despedida del equipo y puso: “La vida me sigue regando de ex compañeros y amigos...Fantino a la Tarde, otra cocarda que llevaré con orgullo en mi pecho...’Confieso que he vivido’, decía mi amado Neruda”.

