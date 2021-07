Luciano Pereyra y Denise Rosenthal, íntimos: de los detalles de la grabación de “Como siempre” a sus elecciones de vivir lejos de las grandes ciudades

Entrevista a Luciano Pereyra y Denise Rosenthal

Luciano Pereyra y Denise Rosenthal son dos artistas versátiles, talentosos y carismáticos, tanto arriba como abajo del escenario. El argentino y la chilena se conocían desde el 2015, cuando grabaron la canción de la Copa América que se jugó en el país trasandino, pero forjaron su amistad en el emblemático Festival de Viña del Mar.

En plena pandemia de coronavirus, unieron fuerzas para componer y grabar “Como siempre”, una canción que es un canto a la esperanza en estos momentos tan duros que atraviesa la humanidad.

En diálogo por zoom con Teleshow, hablaron de este tema que están presentando en sociedad, de sus recorridos, de los puntos en común que tienen y de los próximos shows que se avecinan.

- La primera pregunta que les quiero hacer es cómo se conocieron. Habían cantado juntos la canción de la Copa América 2015 (“Pon el alma en el juego”) y luego tengo entendido que se cruzaron en el Festival de Viña del Mar. ¿Fue allí que nació el vínculo entre ustedes?

- Luciano: Sí, estamos en el mismo sello discográfico y habíamos hecho la canción de la Copa América. Ahí empezamos con algunas charlas pero yo creo que fue Viña del Mar quien afianzó esta linda amistad que hicimos con Denise y el resultado de tantos días ahí, compartiendo en un festival tal importante, es esta canción que estamos presentando, de la cual estamos muy contentos y orgullosos.

Siempre voy a estar agradecido a Dios y a la música que me tope con personas como Denise . No solamente grandes artistas, sino también grandes personas. Y encima poder compartir algo espectacular como es hacer una canción en un momento tan difícil donde la tecnología se encargó de acortar las distancias. Pero hoy, presentar una canción con un mensaje tan lindo como el que tiene “Como siempre” y con una gran persona como es Denise, es algo maravilloso. Así que estoy muy feliz por eso.

- “Como siempre” es una canción que es un canto a la esperanza en estos momentos tan duros que estamos atravesando todos por la pandemia. Un poquito lo adelantabas recién pero les quería preguntar en detalle: ¿La grabaron a distancia? ¿Cómo fue trabajar bajo esa modalidad? Está bien que la tecnología ayuda y acorta las distancias, valga el juego de palabras, pero me imagino también que habrá sido todo un desafío para ustedes...

- Denise: Obvio que fue un desafío pero creo que nos sincronizamos justos. Nuestros caminos creativos también justo sintonizaron. Como contaba Luciano, en el Festival de Viña del Mar nació una relación entre nosotros que nos permitió tener la confianza para yo decir: “OK, ahora es cuando”. Así que agarré el teléfono, llamé a Lu y le dije: “Tenemos que hacer una canción”. Nos juntamos, charlamos y el resultado de todas esas emociones y sensaciones que también estuvimos transitando, todo ese tiempo producto de lo que estamos viviendo, fue esta hermosa canción que creo que resultó un desafío y salirnos de la zona de confort ambos porque creo que fue supernutritivo, independiente de las condiciones con las cuales tuvimos que anteponernos para lograr la excelencia que en general nos gusta a ambos tener en nuestras canciones.

Se logró porque finalmente es un resultado muy honesto, muy transparente que representa al 100 % cómo estábamos en ese momento . Y eso, desde la grabación que fue cada uno en su pequeño home haciendo un colchón y armando ahí lo que se pueda para grabar las voces, tanto el desarrollo compositivo de la canción vía online, con lo que todo eso incluye, pero creo que los dos salimos sumamente enriquecidos y felices con todo lo que se ha gestado a partir de esta canción que viene a dar amor, luz y todos mensajes que se necesitan en los tiempos como los de hoy. Así que agradecida a más no poder y orgullosa del resultado.

- Denise te pregunto a vos. Después le voy a preguntar lo mismo a Luciano. ¿Cuál es la máxima virtud de Luciano como artista? A ver si lo podés definir...

- Denise: Siento que su versatilidad pero aún, en esa versatilidad, él mantiene siempre su esencia y creo que lo más fuerte para mi, lo que más admiro, es su capacidad de tener un amplio lenguaje compositivo y musical porque me parece tan enriquecedor conocer o compartir compositivamente con alguien que tenga tal manejo del folclore argentino y latinoamericano, que hoy en día se aprecia y se valora tanto.

Entonces siento como que lo lleva en su sangre y que eso lo traspasa a través de todas sus canciones. Eso es algo que me gusta mucho y que siento que lo hace ser tan único y especial. No sólo su voz, sino que sus composiciones, su música...

- Y ahora Luciano te pregunto lo mismo: la máxima virtud que ves en Denise.

- Luciano: Me dejó sin palabras (risas). ¿Qué te digo Denise? Cuando vengas a Argentina te hago un asadito, no sé (risas). Tan linda. Obviamente conocí la música de Denise y conocí a Denise siempre de escuchar, pero Viña fue la culpable de muchas cosas preciosas en mi vida, tanto personal como profesional. Y, de repente, tener el privilegio de estar en primera fila en el festival más importante que tenemos en nuestro continente. Y sale Denise, te tira toda la carne al asador y pasa por una balada donde se sienta al piano y la rompe, de ahí te agarra la guitarra y la descose, viene un tema super arriba y, mientras está cantando, lo que baila Denise es increíble. Yo no he visto tantos artistas tan completos como Denise . O sea que va de un lado al otro como quiere y lo que me gustó de Denise es que arriba del escenario ella es la luz, tiene toda su luz ahí brillando completamente y como si nada. Es una estrella que va arriba del escenario riéndose, disfrutando, que hace tres vueltas de carnero porque baila y está cantando y toca el piano. Y vos ves todo ese despliegue arriba del escenario y te quedás así, como diciendo: “Guau”. Yo quiero grabar y componer con esta gran artista.

Pero no solamente tuve la posibilidad de conocer a esta gran artista con todo su desarrollo arriba del escenario, sino que abajo del escenario esa luz la tiene pero también como persona. Entonces, lo que tiene de artista tan completo, lo tiene de persona tan completa también. Para mi fue algo fantástico lo que sucedió de habernos conocido. Y después, encima, en un momento, me suena el teléfono y me dice Denise: “Tenemos que componer una canción, estamos en pandemia, hay que trabajar”. Y encima va para adelante, va para adelante, va para adelante... Y como muy bien dice el nombre de su último disco. Ella acaba de sacar un disco que se llama Todas seremos reinas y ella es eso: es una reina de verdad.

- Hay varias cosas que tienen en común. Son dos artistas importantísimos, con una linda trayectoria. Luciano de más años porque tiene más años (risas).

- Luciano: Un poco más viejo (risas).

- Perdón Luciano pero quiero decir por la cantidad de años que estás en el ambiente, Denise es un poco más joven y tiene todavía mucho recorrido por delante...

- Denise: Te entendimos, no aclares que oscurece (risas).

- Claro y menos hoy que nos estamos conociendo. Si ya arrancamos así...

- Luciano: Claro (risas).

- Denise: (risas).

- La pregunta en realidad es que veo que tienen muchas cosas en común y una es que ambos viven un poco alejados de las grandes ciudades. Luciano en Luján y Denise en las afueras de Santiago. ¿Buscan el contacto con la naturaleza? ¿Salir del ruido de las grandes ciudades? Imagino también que en la pandemia eso los ayudó bastante. Quería preguntarles por eso. ¿Por qué esa elección de vida? Porque es una elección de vida irse un poquito más lejos de donde está el ruido...

- Denise: Yo amo la naturaleza.

- Luciano: Si, tal cual. Eso tenemos en común: la naturaleza.

- Denise: Es la base.

- Luciano: Para mi también. Aparte de que Luján es el lugar donde nací. Es mi cuidad y demás... pero vivir en un lugar con naturaleza... Luján, si bien es una ciudad, es una ciudad todavía con alma de pueblo. Todavía se respetan los horarios de la siesta. Entonces tiene para mi mucha magia porque va mucha gente a visitarla por la basílica, por su Virgen, por su creencia religiosa. Entonces para mi es una ciudad que tiene mucho y que me enriquece.

Siempre digo que me gusta irme de gira porque me gusta volver de la gira. Y cuando vuelvo de la gira, llegar a mi casa, a mi lugar, a mi sitio, donde te sentís realmente feliz que sea tu casa pero eso también me da la posibilidad de que cuando estás tan bien en tu casa, tener la posibilidad de viajar como nos da la posibilidad la música, de disfrutar de otros lugares, de aprender, de crecer, de seguir estudiando, de seguir perfeccionándonos, de entregar lo mejor como músicos; porque eso también nos enriquece como personas. Pero encontrarnos en los lugares donde uno es feliz eso ya es mucho . Yo agradezco todos los días a Dios la posibilidad de vivir en un lugar que, más allá de que sea mi ciudad, ahí me siento muy feliz.

- ¿Y a vos Denise por ahí te pasa algo parecido no? Por eso vivís rodeada de naturaleza, en las afueras de la gran ciudad...

- Denise: Sí, a mi me pasa que necesito mi refugio, mi hogar, mi templo. Es como mi lugar sagrado, por así decirlo. Y tengo mis animales, tengo mi conexión con la naturaleza, tengo mi espacio... Y en la vorágine de la vida, la exposición y todo lo que trae consigo eso, muchas veces uno necesita refugiarse y conectarse con las cosas esenciales de la vida porque finalmente el amor, la contención, el resguardo personal y familiar es sumamente importante. Y para mi los procesos en general de la naturaleza me inspiran mucho. Como que inspiran mucho mi creatividad porque no sé, acá salgo y veo toda una historia, un desarrollo, un desenlace de una representación explícita de la naturaleza que me inspira.

Me veo reflejada a mi, veo reflejados nuestros procesos como humanidad. Entonces, la verdad que lo disfruto mucho y yo, al igual que Luciano, tengo una doble personalidad, por así decirlo. Como que hay una parte de mi que disfruta mucho con salir, el salir a la calle, los conciertos, mucha gente y las fotos. Y qué se yo. Pero llega un punto en donde hay otra Denise también, que necesita estar en la casa, con las plantas, con mis animales, con el silencio absoluto de mirar las estrellas, de estar regaloncito con los perros, acostados, como que esas son cosas que aprecio y valoro con todo mi corazón. Así que he tomado la decisión hace tiempo de habitar acá, con más profundidad.

- Denise viviste en Argentina. ¿Hace unos años viniste a estudiar? ¿Cuánto tiempo estuviste? ¿Qué te pareció Buenos Aires?

- Denise: Estuve como un año estudiando. Estudié canto, música, baile y actuación. Fue hermoso en mayúscula. Lo que pasa es que yo, a partir de muy chica, como a los 15, 16 años, hice un programa acá de televisión que mezclaba el baile, el canto, la música, todo. Y era como un sueño para mi. Yo era un personaje antagonista pero le fue tan bien a mi personaje que se hizo un spin-off de mi personaje y eso tuve como cuatro años parando y trabajando, trabajando y trabajando.

Pude ahorrar mi plata y fui muy feliz pero llegó un punto en donde quedé como con una pequeña cesantía precoz porque ya había sido un producto que ya cumplió su fecha, digamos, de expiración. Entonces como que me vino toda una crisis compleja a los 19 años, por ahí, y dije: “OK, yo quiero dedicarme a esto pero quiero ser la mejor versión de mi”. O sea, quiero estudiar, enfocarme a dónde quiero ir, qué es lo que quiero hacer con mi música, a dónde quiero llegar. Fueron muchas reflexiones que obviamente al día de hoy todavía tengo, pero en ese momento necesitaba un resguardo también personal porque la exposición era mucha. Entonces, donde iba, todo el mundo tenía un prejuicio mío y no era Denise que podía sociabilizar de manera normal.

Entonces dije: “Me voy a Argentina”. Y allá pude experimentar esta adolescencia, por así decirlo, o este anonimato, o tomar clases de estudio sin esa presión externa, sin ese juicio. Me ayudó muchísimo. Argentina fue parte trascendental de mi desarrollo, no sólo como música, sino también como persona porque fue el lugar donde definí mis metas, objetivos y direcciones . Estudié con profesionales de primer nivel y aprendí mucho. Me encanta Argentina, me encanta la cultura que tienen, la capacidad de apreciar la cultura, de que todos tienen una opinión, de que hay mucha educación, de que hay un montón de cosas que en este país vecino, que es Chile, el mío, hay otras cosas de las cuales mi cultura carece. Y admiro mucho la cultura de Argentina también. La verdad es que conocí a grandes personas y fue genial. Fue lo mejor que pude haber hecho.

- Te quería preguntar Luciano por los recitales en el Luna Park en octubre. Se estuvieron agregando algunas fechas y después vas a emprender un gira por distintos lugares de Latinoamérica, Europa y Estados Unidos. Va a ser de vuelta encontrarte con el público, que para un artista es fundamental...

- Luciano: Sí, claro. Igual en el verano tuvimos como una ventana en la que pude hacer unos conciertos. Arrancamos en Córdoba con tres funciones, después nos fuimos a Rosario, donde hicimos dos funciones; y terminamos haciendo 15 teatros Ópera, que fueron buenísimos. El hecho de haber podido, después de tanto tiempo, volver a la experiencia de reencontrarte con el público con todos los protocolos correspondientes, con las burbujas, porque obviamente eran capacidades reducidas pero la sensación de volver a tocar para alguien, con alguien, de volver a cantar con alguien y que ese alguien es lo más importante que tenemos los artistas, que es el público.

Entonces, volver a entregarnos en cada canción y que eso sea recíproco, poder volver a cantarnos. Y fue algo de un aprendizaje maravilloso porque hablamos mucho con las miradas: estábamos todos con los tapabocas, el público... Entonces era mirarnos mucho más a los ojos. Para mi fue muy fuerte el aprendizaje de estar nuevamente en un escenario con público. Todo fue perfecto, no hubo problemas, yo creo que la música sana, cura y, encima, con los protocolos correspondientes, se pueden hacer conciertos .

Todos los artistas necesitamos trabajar porque aparte hay un montón de gente que nos acompaña en los equipos y necesitamos trabajar. Hay grandes equipos detrás de la cara visible que por ahí somos tanto Denise como yo. Hay un montón de gente atrás. Entonces, que se vuelva a los conciertos presenciales es fundamental porque se hicieron todos los cuidados, todos los protocolos y eso fue fabuloso.

Y ahora volver a una gira donde encima arranco en Chile, donde voy a estar en el Movistar Arena de Santiago, la voy a tener de invitada a mi querida Denise, de ahí nos vamos para Buenos Aires, vamos a hacer seis Luna Park, donde viene Denise también; y de ahí me voy a Uruguay, que también viene Denise. Así que se viene Denise para todos lados.

- Eso les iba a preguntar justamente.

- Denise: Me metí en la maleta, le dije: “Lu, o sea, Argentina es importante para mi, estudié ahí, que sé yo. Uruguay, mi familia es uruguaya, o sea, mi pareja, toda su familia es uruguaya, me matan si no voy”. Así que ya me metí dentro de la maleta (risas).

- Luciano: Está buenísimo volver a los escenarios de manera presencial, con todos los cuidados correspondientes para que no solamente nos estemos cuidando nosotros, sino nos aprendemos a cuidar entre todos en los conciertos y, encima, tener a una invitada, una amiga de lujo como Denise, va a estar buenísimo. Así que estoy sumamente feliz de que volvamos a los conciertos. Aparte creo que ya para octubre vamos a tener, ojalá, más vacunados y esta inmunidad vaya llegando. Está bien que uno propone y Dios dispone, pero creo que vamos camino a recuperar nuestra normalidad. Ojalá sea pronto.

- Bueno, no los molesto más. La última pregunta era esa justamente. Si van a tocar juntos y ya me lo respondieron.

- Luciano: Olvidate (risas).

El videoclip de “Como siempre”:

"Como siempre" - Luciano Pereyra y Denise Rosenthal

