La historia del “Susano” que dejó todo para triunfar como cantante en Estados Unidos: fue florista en Hollywood y compartió una noche con Drew Barrymore

“Trabajé dos años con Susana, estar con ella fue la experiencia más increíble”, dijo Gerard Flores, ahora desde Los Ángeles, donde vive desde hace cuatro años y se dedica a la música. El joven de San Martín dio sus primeros pasos de la mano de Valeria Lynch y tras estar entre el 2006 y el 2007 en uno de los programas más vistos de la televisión argentina, dejó todo y se fue a estudiar inglés a Nueva York, donde un mundo nuevo se le abrió. Vivió en Texas, tomó tragos con Drew Barrymore y hoy se hace camino en Hollywood, donde hasta trabajó de florista.

En diálogo con Teleshow, el artista contó qué lo motivó a dejar Argentina, cómo es su vida en Estados Unidos y su futuro musical, tras haber lanzado su nuevo single “Ya no vuelvas”. Además, recordó su experiencia trabajando con Susana en el 2007 en la tribuna que compartió con Gino Renni y Marcelo Iripino.

—¿Cómo fueron tus primeros pasos en el ambiente?

—Mi primer musical fue Lucía la maga con Valeria Lynch, en vacaciones de invierno recorrí la Argentina y después de eso lancé un dúo de tango electrónico y con eso tocamos en varios lugares.

Gerard Flores en el escritorio de Susana

Gerard formó parte de la tribuna de Susana

—¿Cómo llegó la oportunidad de trabajar con Susana y cómo era ella?

—Fue una experiencia increíble. Yo era un pibe de San Martín y poder estar en el programa número uno por dos años, fue un sueño y además una escuela, porque era en vivo y eso te ayuda a crecer como artista y persona. No había ni tiempo de ensayar y atrás de cámara (Marcelo) Iripino marcando la coreo y era aprender y moverte y estar atento. Fue una escuela increíble, tengo esa experiencia en el corazón. A ella tal vez no la veía todos los días porque a veces grababa copetes o sketch, pero cuando estaba en el estudio trabajaba mucho. Estaba Gino Renni a quien veía de chico con Francella y estar ahí con él era la gloria. A Susana la miraba de chico y quién no mandó una carta a su programa o trató de llamar por teléfono.

Un día nos pusieron a revolear las cartas y en ese momento caí en dónde estaba, en el programa número uno, que hacía lo que me gustaba, que me pagaban y que estaba bien con eso, ahí dije ‘gracias’. Y a Susana la veía en los pasillos, siempre fue amorosa, increíble, ella hacia rifas de premios para los que trabajamos ahí, gritaba saltaba, bailaba, es como la ves en la tele.

—¿Y por qué dejaste el ciclo?

— Estar ahí me abrió muchas puertas, después de eso hice un disco de tango electrónico, después vino lo de la gripe A (2009) y todo se paró un poco, entonces dije ‘voy a estudiar’. Aprender inglés era una asignatura, así que me vine medio de turista para ver cómo me sentía.

—¿En qué ciudades estuviste?

—Me fui hace ocho años, viví en Nueva York, en Texas y desde hace cuatro años estoy en Los Ángeles. Empecé estudiando inglés. Llegar acá fue shockeante, yo fui de Buenos Aires a Nueva York, que es como una Buenos Aires dimensionada, y Austin es más chica pero es importante en cuanto a producciones, ahí pude hacer muchos comerciales y series, es una burbuja diferente a Texas, es super liberal. Fue allí donde me empecé a conectar con gente, conocía una actriz, que hacía de la tía de Sabrina en Sabrina, la bruja adolescente, que me ayudó mucho y me guió. Después vine a acá, que es un mundo de gente, de tránsito, me costó un poco, pero es una ciudad en la que se respira arte. Vas caminando y siempre te encontrás con alguna producción en la calle o evento. Por ejemplo, yo vivía a dos cuadras de un teatro donde se hacían premieres y los jueves y viernes veía a las limosinas de las celebridades desde mi balcón.

Gerard Flores com Cher

—¿Cómo fueron los primeros tiempos en Los Ángeles?

—Tenía un amigo que conocía desde hacia muchos años que vivió en Texas y se mudó a acá y tenía un departamento de dos habitaciones y dos baños en Hollywood boulevard y se quedó sin trabajo y yo buscaba casa porque estaba en un Airbnb así que me fui con él compartiendo gastos. Le dije ‘voy por una semana’ y me terminé quedando años porque era un lugar estratégico. Tuve que adaptarme a esta ciudad tan grande, a entender cómo se trabaja acá, conseguir un representante porque sino no conseguís buenas audiciones. Así hasta que vas conociendo gente, hay que tener constancia y trabajar, ser puntual, escuchar y tener paciencia porque uno se desespera y me pasó en muchos momentos, los que aproveché para producir mis propias cosas, dije ‘bueno no me llaman, me lo produzco’ y así escribí una serie web que está en Amazon, Just Living.

—¿Siempre pudiste trabajar como actor?

—Lo primero que hice fue trabajar en una agencia de marketing muy grande, era asistente de recursos humanos, también trabajé con un florista y estuvo muy bueno porque íbamos a hacer arreglos a casas de productores y directores, uno tiene que trabajar de lo que se puede, pero siempre traté de hacer cosas que me gustaran y estuvieran relacionadas con lo mío. Después hacés unos cortos, te armás tu material...

—¿Es como se ve en las películas?

—Sí, con lo bueno y con lo malo. Estando acá es como que es normal ver a alguien super famoso en el supermercado. Un amigo por ejemplo era asistente de Drew Barrymore, estábamos tomando algo con él y de golpe se sienta ella y se queda con nosotros charlando una hora, eso fue a la semana de haber llegado acá.

— Y ahora, dedicado de lleno a la música, acabás de lanzar “Ya no vuelvas”, ¿de qué trata el tema?

—Es una canción que trata de las relaciones tóxicas y mas que nada en lo positivo de dejar ir y cuando uno se da cuenta que esta envuelto en una relación sofocante, decir ‘basta’, a parejas, amigos, familiares. Es un empujón para dejar ir a esas relaciones tóxicas.

Gerard Flores, Ya no vuelvas

—¿Te ha pasado de estar sumergido en una relación tóxica?

— Constantemente. Nos pasa con amigos, parejas, familiares, gente con la que uno trabaja, no te dejan crecer y hay que dejar ir a pesar del aprecio y el cariño.

—¿Cómo sigue tu año en cuanto a lo musical?

—Estamos preparando las siguientes dos o tres canciones, este el cuarto sencillo, ya saqué “Esta noche” en marzo, “Lonely” bilingüe y “Por eso te amo”, en versión balada y en remix. Espero poder viajar a la Argentina y cantar en vivo. Las canciones las trabajo hace mucho y estoy grabando videos. El año pasado armamos rueda de prensa y lanzamos una canción y a la semana cuarentena, me agarre un bajón, pero nos adaptamos y usamos la tecnología.

—¿Cómo se vivió en Los Ángeles y como artista el 2020 con la pandemia?

—Subsistir fue complicado, en cuanto a la salud mental y a la economía. A mí me gusta ahorrar y trato de planear a futuro entonces es algo que ayudó. Respecto a la cabeza lo bueno fue que sirvió para poder hacer música, pasé de estar haciendo audiciones y ver a amigos a grabar y estar encerrado completamente, fue fuerte. ¡Ahora se empieza otra vez la actuación y el set! Estamos mejor, pude filmar una peli de Navidad donde tengo una participación y todo se empezó a mover un poco mas, se abrieron restaurantes, hay mas gente vacunada pero igual es distinto el modo de trabajar, ahora estás en el tráiler hasta el momento de grabar, antes se compartía todo.

