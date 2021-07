Emanuel Ortega mostró su talento oculto: “Soy muy buen planchador”

Julieta Prandi mostró a Emanuel Ortega planchando (Video: Instagram)

En la vida de los famosos no todo el glamour, como muchos piensan. Y así lo demostró Julieta Prandi, al compartir en sus redes sociales una escena de la vida cotidiana en la que se puede ver a su novio, Emanuel Ortega, haciendo las tareas domésticas. “Conseguí quien me planche la ropa”, escribió la modelo junto a un video en el que el cantante aparece muy concentrado planchando un buzo sobre la tabla.

Al notar que lo estaban grabando, el hijo de Palito Ortega y Evangelina Salazar simuló estar molesto. “Julieta, basta”, repitió un par de veces. Pero ella, completamente enamorada, lo elogió: “¡Sos tan lindo!”. Y él siguió abocado a su tarea. “¿Qué es lo raro?¿Qué tiene de raro planchar? Tengo la ropa arrugada y la estoy planchando”, explicó entonces Emanuel.

Y lo extraño, en todo caso, era ver la prolijidad con la que el cantante repasaba cada parte de la prenda en cuestión. “Le sale, encima”, dijo la actual conductora de Sarasa, por La 100. “Pero sí: soy buen planchador”, se jactó entonces Emanuel. “¡Tenías que confesarlo!”, exclamó enseguida la modelo. Y él, dejando de lado falsas modestias, concluyó: “Cuando algo te sale bien, te sale bien. ¿Por qué esconderlo?”.

Julieta Prandi y Emanuel Ortega (Foto: Instagram)

Tras divorciarse de Claudio Contardi, el padre de sus hijos Mateo (10) y Rocco (5) a quien denunció por violencia de género, Prandi volvió a encontrar el amor en los brazos del intérprete de A escondidas. “Él tuvo mucha suerte de conocerme en mi mejor versión. Soy una mujer más entera, sabia, más amorosa y segura de mí misma. Estoy feliz conmigo, mis hijos, mi trabajo. Me siento exitosa”, había contado hace tres meses en diálogo con Teleshow.

Y, dejando en claro que en este último tiempo pudo recomponer su autoestima, agregó: “Nadie me regaló nada. Todo es fruto de mi trabajo. Estoy orgullosa de mí. Me felicito. El año pasado no me hubieras escuchado decir esto. Emanuel tuvo la suerte de conocer a una mujer entera y completamente preparada para compartir la vida con alguien”.

Cabe recordar que el cantante también venía de terminar una larga relación con Ana Paula Dutil, madre de sus hijos Bautista (20) e India (16). En ese sentido, cuando Julieta habló de cómo lo había encontrado a él en esta etapa de su vida, aseguró: “Con sus enseñanzas, su historia, una relación anterior larga, dos chicos… Una carrera exitosa desde muy chico. Es muy talentoso. Cantante, escritor, músico… Tiene un sentido de la estética y del arte que me hacen admirarlo como hombre y profesional. Estamos en una misma sintonía. Lo más difícil en la Tierra es coincidir con alguien; que se alineen los planetas. Estábamos destinados a conocernos”.

Lo curioso es que, con más de dos décadas en los medios, la modelo y el cantante nunca se habían cruzado hasta ahora. “No tenemos gente en común. No nos habíamos visto en ningún evento. Él cree que pudimos haber coincidido en un programa hace muchos años, pero no tenemos la certeza. Apareció cuando yo me sentí lista. Hace mejor mi vida y yo la de él”, reconoció Prandi.

SEGUIR LEYENDO: