Tensión sexual al aire entre Carmen Barbieri y Matías Alé: “Siempre estuvimos cerca, a punto de que pasara”

Tensión sexual al aire entre Carmen Barbieri y Matías Alé (Video: "Polémica en el Bar", América)

Este jueves Carmen Barbieri estuvo de visita en Polémica en el Bar (América) y destapó todo tipo de anécdotas retro, entre romances que pudieron haber sido e indiscreciones de camarín.

Luego de ser presentada por Mariano Iúdica, dijo: “En el Teatro Maipo, en los camarines, hay una puerta que se abre y se engancha contra la pared. Y tenés que tener cortinitas. El ojito que siempre estaba entre las cortinitas era el de Gustavo”, dijo Carmen apuntando con la cabeza hacia un costado del estudio, en dirección a Gustavo Sofovich.

Y aunque el productor del histórico ciclo portaba un tapabocas reglamentario, no lograba disimular la enorme sonrisa provocada por los recuerdos de Barbieri. Ella le agregó un detalle más a la descripción: “Me conoce desnuda, totalmente, con otro cuerpo”, se rio la actriz. “¡Veinte kilos menos! Pero bueno, si querés conocer este con 20 kilos más, vení a casa”, siguió ella con el chiste.

“¡Que tiene lo suyo!”, acotó Chiche Gelblung desde la mesa, en favor de Carmen. “ Somos varios los que hemos espiado, eh ”, tiró Matías Alé entre el ruido de los comentarios, las risas y los aplausos. “¿Cómo? ¿Perdón? Silencio... tensión y plano de Matías Alé”, pidió Iúdica, quien captó el pícaro comentario.

“Somos varios los que hemos espiado con ese ojito, como dice Carmen, detrás de las cortinas”, reafirmó Alé, provocando que Carmen se le acercara y le dijera: “Dame un abrazo”. “Sí, mi chiquita”, le devolvió él con cariño, besándola con ruido en los hombros. “Te quiero mucho”, siguió ella, algo ruborizada. Y las chispas atravesaron la pantalla.

“Es muy lindo este chico”, lo describió Carmen a Matías. “Mirá cómo la mira: con tensión sexual”, acotaron en la mesa. “Pasa que no estoy en la lista de él”, dijo Barbieri. “Él tiene la lista de Schindler. ¿Viste ‘La Lista de Schnindler’? Él es Oskar”, comparó después, linkeando la cruda historia de la película de Steven Spielberg con las conquistas amorosas de Alé. “Tiene una lista, pero yo no estoy en esa lista. Recién lo hablabamos, antes”, la siguió.

“ Siempre estuvimos cerca. Había como una tensión, como decían los chicos ”, confirmó Alé. “¡Soltala!”, le gritaron detrás de cámara, viendo cómo Matías no dejó de agarrar ni por un segundo la mano izquierda de Carmen. “¡No puedo soltarla! Qué querés que haga”, dijo después Matías, entregado. “Dejate de joder: es una señora, respetala”, lo azuzó Gelblung.

“Estuvimos a punto”, dijo Carmen. “Sí, a punto caramelo”, devolvió él. “Estuvimos a una puntita de eso. Sí, una puntita”, dijo Barbieri desatando las risas generalizadas por su ocurrencia y ¿eufemismo? “¿Estuve muy ‘revista’?”, le preguntó a Iúdica, y el conductor bendijo su comentario. “No, me encanta que estés ‘revista’. Basta de decirle que no a la revista. La amo y la reivindico. Cuando vos decís eso, vos nunca decís algo que no haya pasado... vos siempre decís cosas veladas que pasaron”, la apuró Mariano. “Es raro que yo mienta, porque no sé mentir”, dijo Carmen.

Mientras ella hablaba, Alé le besó la mano con ruido y pasión. “¿Qué le besas la mano, boludo?”, le apuntó Iúdica. “A las mujeres, lo primero que hay que besarles son las manos, Mariano”, dijo el galán, justificándose y dando una especie de consejo. Pero ahí Carmen decidió frenarlo: “Cerrá los ojos”, le pidió y lo roció en alcohol sanitizante. “Este me va a querer dar un beso...”, le dijo al conductor y despertoó más carcajadas

SEGUIR LEYENDO: