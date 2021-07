El romántico ida y vuelta entre Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo en las redes: “Te amo mucho”

Gianinna Maradona acompañó a Daniel Osvaldo en una gira de Barrio Viejo, la banda en la que canta el ex futbolista

A fines de junio, y después de meses de rumores, Gianinna Maradona contó públicamente que su amor es el ex futbolista y músico Daniel Osvaldo. “Buscando mis mil horas. Mis mil mambos. Firme ahí. Aunque no te dejé posar, sos mi modelo personal”, escribió la hija de Diego Maradona en su cuenta de Instagram sobre una foto de dos manos entrelazadas, con una pulsera compartida. Y para que no queden dudas, agregó: “Te amo, @daniosvaldobv”.

Así, se confirmaron los rumores que surgieron en febrero de este año, cuando trascendió que con Daniel había algo más que la relación de amistad que cultivan hace años. Según pudo saber Teleshow, los vecinos de Banfield, donde vive el ex jugador del Taladro, decían que el auto de la hija del Diez solía estacionar en la cuadra y que más de una vez se la había visto entrar y salir de la casa que Osvaldo había compartido con Jimena durante el intento que de reconciliación que tuvieron a principios de la cuarentena.

Gianinna Maradona

Y ahora reafirmaron el gran momento que atraviesa su romance con otra demostración pública. Nuevamente, el medio fue Instagram. Allí, Gianinna publicó una foto en la que la pareja luce sonriente: ella mira de frente a cámara, pero se ve la mitad de su rostro; a él se lo ve completo, pero de perfil. Para no dejar ningún tipo de dudas, Maradona escribió, en inglés, “ I Love You So Much ” (”Te amo mucho”).

Osvaldo recogió el guante y republicó la story de Gianinna en su propio Instagram, agregándole una respuesta: “Me Too” (”Yo también”).

La Instagram Story de Gianinna Maradona para Daniel Osvaldo

La respuesta de Daniel Osvaldo a la declaración de Gianinna Maradona

Esta semana Ángel De Brito reveló en Los Ángeles de la Mañana (El Trece) que Osvaldo le hizo un costoso regalo a su novia: un cuadro con la cara de Diego Maradona valuado en 1800 dólares. Esta noticia provocó un cimbronazo en Elena Braccini, madre de las dos hijas del novio de Gianinna, a quien denunció por no pagar la correspondiente cuota alimentaria desde hace cuatro años.

“Yo siento que Daniel se aprovecha de la debilidad de las mujeres. Hace siempre lo mismo. Conmigo al principio fue especial, el príncipe azul… y dije: ‘Si es tan bueno con los hijos de mis amigas va a ser un buen padre’. Al principio es así y después es como saben todos, porque no soy la única. La primera fue Ana Oertlinger, después yo, luego Jimena Barón…”, dijo Braccini, a la vez en que manifestó preocupación por Gianinna.

“Me da pena. Yo creo que ella está en un momento muy difícil de su vida. Todos sabemos lo que pasó, estamos muy tristes porque en Italia admiramos y siempre seguimos a Diego. Hablé con Maradona por teléfono tres veces cuando estaba en Roma y para nosotros es un ídolo. Me da tristeza y pena porque creo que se fue a meter en una historia que le va a hacer muy mal . No entiendo por qué. No la conozco, pero creo que es una mina inteligente. No entiendo cómo no piensa”, dijo la italiana.

En tanto, Jimena Barón habló sobre el vínculo que tiene con Elena y sus hijos: “Nosotras estamos súper comunicadas. En su momento hablamos... Nosotras tenemos niños que son hermanos para toda la vida. Yo le cambié el pañal a su hija (menor). Las amo con mi alma y las extraño muchísimo”, dijo la jurado de La Academia en una nota en Los Ángeles de la Mañana. Y sorprendió con una revelación: “Estamos organizando para ir todos a Disney”, anunció Barón.

