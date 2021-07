Nervios, exabruptos y desahogo: así vivieron los famosos el triunfo por penales de la Selección Argentina

Ganó la selección y las redes jugaron su partido

Como cada vez que la Selección Argentina se enfrenta a alguna cita de las importantes, las redes sociales juegan su propio partido. Memes, insultos, análisis y, en este caso un festejo que se pareció mucho a un desahogo y que amaga con santificar un nuevo héroe popular. Todo con la pasión con la que se vive el fútbol en esta parte del mundo,

Fue un partido de nervios desde el minuto cero, pero que, como viene sucediendo a lo largo de la competencia, tuvo a la Argentina como protagonista desde el principio. El gol de Lautaro Martínez tras pase de Lionel Messi acercaba al combinado nacional a la final del sábado, ni más ni menos que con Brasil. El festejo fue mesurado, un poco por todo lo que faltaba para firmar el pase y otro por lo que le cuesta al equipo sostener la ventaja. Eso sí, algún exabrupto se permite, como el de Aníbal Pachano: “Gol, la c... del pato”, escribió el coreógrafo. Por su parte, Florencia Peña optó por elogiar al goleador: “Vamooo Lautaro bebeee”, escribió la conductora de Flor de equipo.

Ambos estuvieron muy pendientes del juego diputado en Brasilia. La actriz le pidió cambios al entrenador y en el mismo sentido se manifestó el hombre de la galera, que emitió su opinión: “Me gustan más Acuña y Montiel que Tagliafico y Paredes”, destacó. Cuando llegó el empate cafetero, la ex Moni Argento simbolizó en una frase el sentimiento de todos frente al televisor: “Me van a internar”.

A medida que crecía la tensión, la pierna fuerte del equipo colombiano se hizo notar y las redes se hicieron eco, como el ex futbolista Matías Defederico. “Colombia pega más que mi ex todas las mañanas en LAM, tremendo no saca una amarilla el árbitro, una cosa de locos!”, escribió el ex de Cinthia Fernández, panelista del programa que conduce Ángel de Brito en El Trece. El propio conductor tomó nota del mensaje y lo retuiteó. El tobillo de Messi recibió los efectos del juego brusco cafetero y esa imagen maradoniana también fue advertida, entre otros, por el actor Gonzalo Heredia: “Messi con sangre en el tobillo es todo lo que nos representa como país.





Con los penales el nerviosismo llegó a su clímax, pero la enorme actuación de Dibu Martínez trajo a la memoria las gestas pasadas de Sergio Goycochea y la más reciente de Chiquito Romero. Y los famosos explotaron de alegría, como Jorge Rial, que encadenó una serie de tuits pintando la situación: del “¡La puta madre! ¡A sufrir!” con el pitazo final siguió el “Dibuuuuu” para celebrar uno de los tres penales atajados por el arquero del Aston Villa. El desahogo llegó con un “¡¡¡¡Vamossss Carajo!!!!”.

Marcelo Tinelli y Luciana Salazar fueron otras celebrities que se sumaron al festejo en la red del pajarito. Luli escribió un “Vamos Argentinaaaaaa”, estirando los aplausos, mientras que el conductor de ShowMatch fue algo más efusivo con un “Vamos Carajo”, acompañado por la bandera patria.

Pedro Alfonso y Soledad Pastorutti también se sumaron al festejo. “Felicitaciones a nuestra selección de fútbol!!! Emocionante lo de #dibumartinez y nuestro gran #Messi !!! Me voy a dormir contenta!!!”, escribió la cantante, mientras que el marido de Paula Chaves dejó un mensaje de cara a la gran final del Maracaná: “El sábado sí. Merecemos una alegría, por Messi. Por nosotros. Por Argentina. Se tiene que dar. #Creer”, señaló el actor, expresando el sentimiento futbolero de los argentinos.









