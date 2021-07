El Pelado López recordó cómo vivió el Coronavirus: “Pedí que me den un segundo para despedirme de mi mujer”

El Pelado López contó cómo atravesó el coronavirus

A mediados de mayo, Guillermo El Pelado López le confirmó a Teleshow que había contraído coronavirus. “Hace unos minutos que lo acaban de confirmar. Estoy shockeado. Hace un año que estoy cuidándome”, señaló López consternado, y agregó que estaba a la espera del llamado del médico de la obra social para conocer los pasos a seguir. Además, contó que había manifestado algunos síntomas, pero leves: “Me siento un poco afiebrado”, agregó en ese diálogo.

Ahora, casi dos meses después de eso, el conductor de Santo Sábado (América) reconoce sentirse “en un 70% de energía”.

“La pasé mal porque estuve como 15 días en cama en mi casa. Y cuando pensaba que ya estaba para que me den el alta, terminé internado porque saturaba mal y me comí cinco días en una clínica . Gracias a Dios puedo agradecer, porque dentro de todo lo que pasa, agradezco cada día que a los cinco días fui a mi casa y me mejoré”, dijo López en diálogo con el programa radial Por Si Las Moscas (La Once Diez).

“Honestamente, volver a hacer el programa de tele y me costó. Falté cuatro sábados seguidos porque no tenía energía... primero volví a la radio, después volví a la tele. Cuídense mucho porque quedás con una sensación de fragilidad que es jodida. Pero bueno, por suerte ya retomé las actividades. El resto, voy de a poquito, recuperando. Así que, paso a paso, como decía (Mostaza) Merlo”, describió el ex CQC sobre su vuelta al ruedo.

"Cuídense mucho porque quedás con una sensación de fragilidad que es jodida", dijo Guillermo El Pelado López tras haberse contagiado de coronavirus

“Me quedó falta de energía. Recién salí con mi mujer a hacer una cosa, ella también lo tuvo, y los dos nos sentíamos agitados por la caminata. Todos me dicen que eso es parte y que en mi caso, además, como tuve neumonía, eso lleva varios meses hasta que volvés a estar óptimo”, dijo López.

Asimismo, agregó que el coronavirus también lo afectó “también en lo emocional, la ansiedad de zafar y todo lo demás. Me generó pasarla mal, angustiarme. En el momento en que me internaron, fue una situación muy fea. Entiendo los protocolos, pero mi mujer me acompañó hasta la puerta y no la dejaban pasar más de la puerta de la clínica. Y le dije a la chica de seguridad: ‘Dame un segundo que me despido de ella, porque no sé cuántos días voy a estar acá '”, contó con cierta sensación de angustia.

Y agregó: “No es lo mismo estar internado y que estén tu familia, tus amigos y que te visiten. Entran solo los médicos y las enfermeras un minuto y totalmente cubiertos para protegerse. Es una situación fea y rara, la verdad”.

Por último, el Pelado dejó un consejo para quienes lo estuvieran escuchando: “Tuve fiebre durante 15 días seguidos, que eso te voltea mal. Y cuando ves que no se va más, decís: ‘¿Qué pasa?’. No quiero asustar a la gente que está escuchando, pero me parece que hay que cuidarse”.

"No quiero asustar a la gente que está escuchando, pero me parece que hay que cuidarse”, enfatizó Guillermo López

La actualidad laboral de López lo encuentra en la conducción de Santo Sábado, un dinámico y completo resumen de la televisión semanal que va por la pantalla de América, junto con Nicole Neumann, Gabriel Schultz y Malena Guinzburg. “Siento que el programa está muy lindo y tenemos buena devolución de la gente. Está en un horario difícil porque competimos con Andy (Kusnetzoff), con Juana (Viale), pero somos una alternativa nueva si no querés ver lo que está pasando en esos programas, más allá de que son ciclos que funcionan muy bien”, dijo.

Además, definió: “Nosotros somos como una tercera opción para ver todo lo que pasó en la semana, que muchas veces por temas de laburo, horarios, niños, la gente se lo pierde y ahí lo tiene compactado en dos horas”.

También fue elogioso para su compañera Nicole, a quien definió como un “11″. “Es super relajada, buena compañera. Cuando tuve covid, estuvo muy presente, con una actitud muy maternal para conmigo, mi mujer... es una persona súper cálida . Entiendo que quizás su perfil de mujer rubia, parece que fuera una rubia fría y nada que ver. Los que la critican, es porque no la conocen”, cerró López.

SEGUIR LEYENDO: