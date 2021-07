La furia de Florencia Peña por las agresiones machistas que recibió en las redes sociales: “Las mujeres hacemos lo que se nos canta”

La furia de Florencia Peña por los agravios que recibió en las redes sociales (Flor de equipo - Telefe)

El triunfo de la Selección Argentina sobre su par de Colombia tuvo un héroe inesperado en los penales. El arquero Emiliano “Dibu” Martínez se destacó atajando tres dispaross del equipo colombiano y sellando el pase del equipo de Lionel Scaloni a la final de la Copa América. La estrategia psicológica empleada por el arquero del Aston Villa para amedrentar a los rivales con una frase repetida -“Mirá que te como”- que se hizo tendencia en redes sociales.

Florencia Peña vivió el partido minuto a minuto en su cuenta de Twitter. Celebró el gol de Lautaro Martínez, se lamentó por el empate de Luis Díaz, le dolió el tobillo ensangrentado de Lionel Messi y llegó a la definición por penales al borde del infarto. “Tengo el SAME en la puerta”, graficó la actriz que celebró el triunfo con dos tuits con su sello: “Si Dibu te habla así en los penales, imagínate en la cam…” y “Una remera que diga: mira que te como hermano”.

Este miércoles, la conductora de Flor de equipo siguió con los efectos residuales del partido. Bien temprano, subió a sus redes sociales una sugerente foto en ropa interior con la frase que a esa altura ya era de dominio público: “Mira como te como. Quedé manija de anoche”, escribió Peña, con los emojis del guiño y la bandera Argentina.

Los tuits de Flor Peña luego del partido de la selección

Un rato después, Florencia arrancó el magazine que se emite por Telefe compartiendo la alegría por el pase a la final. Y promediando el envío, una noticia la obligó a referirse puntualmente a la foto que había subido con la frase del arquero. El contexto era un móvil en la ciudad de La Plata, en el que se veía a dos violentos tratando de prender fuego el edificio en el que vive una mujer y escrachándola con pintadas con su nombre y apellido, el departamento en el que vive y la palabra “puta” a modo de insulto.

La conductora sumó indignación al enterarse la situación de la mujer, que no solo recibe las amenazas y agravios de su ex, sino que el consorcio y los vecinos le piden que se retire del edificio para no sufrir los escraches. “Acá hay una cuestión en la que el Estado debería intervenir, como la víctima no puede hacer nada al respecto, tampoco el edificio tiene por qué tolerar que venga un loco y le prenda fuego”; señaló mientras mostraban las cámaras de seguridad en el que se veía a un hombre escribir con aerosol las paredes y la vereda: “El nivel de impunidad de ese tipo es enorme”, agregó.

La foto que publicó la actriz y que le valió una serie de comentarios agresivos

“Cuando hay un mensaje concreto, amenazante, canallesco como este, claramente sabés de donde viene. Y la víctima denunció con nombre y apellido”, intervino Paulo Kablan, y la conductora redobló su indignación cuando vio las pintadas, que apuntaban directamente contra la mujer, de nombre Karla: “Está poniendo ‘puta del noveno’. Está poniendo el departamento, el piso. Además de un violento, es un idiota”, explotó Peña y se sumó su compañera, Nancy Pazos: “Y desde un lugar arcaico. Es una palabra que los chicos de hoy no usan, decirle ‘puta’ a otra mujer”.

En este punto, la conductora no coincidió con la periodista, y trajo a cuento lo que había vivido en carne propia a partir de su posteo sobre “Dibu” Martínez. “Sí, la usan, mamina. Hay que vaciarles un poquito la cabeza, porque nosotros hablamos de ‘los jóvenes, los jóvenes, los jóvenes’, y yo ayer puse un tuit hablando del arquero y recibí 200 mil ‘putas’. Hay que erradicar esa palabra o que se la fumen, que se la banquen, porque las mujeres hacemos lo que se nos canta el tujes”, sentenció la actriz, dejando en claro su enojo con el uso de la palabra “puta” como insulto. Y para que no quede ninguna duda, volvió a su cuenta de Twitter para un mensaje que lo dice todo: “No se confundan conmigo. Yo no soy PUTA, soy PUTISIMA”, escribió, junto al hashtag #LaPutaAma y el emoji de los dedos en V.

El mensaje de Florencia Peña luego de las críticas

