Amigos, mar, yate y topless: las fotos de las vacaciones de Lali Espósito en Ibiza

Lali disfruta con amigos del verano europeo

Relajada y contenta por el éxito de La Voz Argentina, que ya terminó de grabar, Lali Espósito está disfrutando de unas paradisíacas vacaciones en Ibiza, lugar al que fue acompañada por amigos. En pleno verano europeo, la cantante comparte a diario con sus casi 9 millones de seguidores en Instagram fotos de su viaje y no tuvo prejuicios a la hora de publicar postales en topless: en esas tierras, está mucho más naturalizado.

“Mi escudo de amor, mis amigos”, fue la frase que eligió para describir un posteo en el que se ven varias imágenes de su estadía en España, donde está aprovechando para descansar, dar paseos en un yate e incluso jugar al Sudoku, un popular juego matemático que parece haberse convertido en su nuevo pasatiempo favorito. El país ibérico fue su destino elegido porque es un lugar que ya conoce bastante por haber estado instalada varios meses cuando fue a rodar Sky Rojo, la serie de Netflix que el 23 de julio estrena su segunda temporada y que fue de lo más visto en la plataforma.

Con mucha naturalidad, Lali aprovechó para lucir su cuerpo en la playa (@lalioficial)

Lali, se divierte con la cámara (@lalioficial)

Lali y sus amigos, divertidos en Ibiza (@lalioficial)

En el plano sentimental, se la vio muy cerca de David Victori, el director de esa serie con el cual se la pudo ver durante un viaje relámpago a las Cataratas del Iguazú, aunque ella por el momento no confirmó ni desmintió ningún rumor. En aquella oportunidad, fue el periodista Ángel De Brito quien compartió una foto de ambos en el lugar. Incluso, a finales del año pasado la prensa española los sorprendió a los besos en Madrid. “Somos amigos, somos compañeros. Y él es lo más. Por supuesto que nos queremos mucho y no voy a ocultar ninguna...eso sería una estupidez. Vivimos nuestro momento actual, con mucho cariño. Pero somos personas que estamos libres”, dijo la ex Casi Ángeles en diálogo con Teleshow meses atrás.

Otros movimientos del español dan cuenta de su cercanía con Lali. En su cuenta de Instagram, empezó a seguir a su hermano Patricio y a otras figuras cercanas a la actriz, como Cande Vetrano, su ex compañera en Casi ángeles, y a Marley, su hijo Mirko y el clan Montaner, integrantes del reality de Telefe. Y el dato relevante lo aporta una de las cuentas que sigue: la de un hotel en Cataratas del Iguazú, el mismo que también empezó a seguir Lali y donde se hospedaron durante el viaje.

Mientras tanto, la artista sigue luciéndose noche a noche en su rol como coach en el programa más visto de la televisión argentina, donde hace de cada gala un show mostrando todo su carisma y además emocionándose con el talento de los participantes.

Hace poco, se había cuestionado por qué el jurado del reality no se cambiaba de ropa, pero la misma inquietud surgió en el 2018 cuando formaban parte del ciclo además de Marley, la Sole y Montaner Tini Stoessel y Axel. En ese momento fue el intérprete de temas como “Me va a extrañar”, “¿Qué vas a hacer” o “Castillo Azul” quien se encargó de develar el misterio: “Audicionamos a 200 voces a ciegas, el productor nos necesita vestidos iguales para poder editar y poner en el orden que considere”. “Pero tranquila, sí nos bañamos y cada uno tiene tres cambios de ropa exactamente iguales”, agregó con humor a través de las redes sociales tras las reiteradas preguntas de los usuarios. Para poder lograr la continuidad a través de la edición, además de la ropa el jurado y Marley mantienen siempre los mismos accesorios y el peinado.





