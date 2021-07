Dos hermanos rompieron en llanto en La Voz Argentina al hablar de la muerte de su padre: “No está acá, pero está en nuestros corazones”

Gonzalo y Gabriel Moyano se quiebran al recordar a su padre en la Voz Argentina (Video: Telefe)

Este domingo se vivió otra noche de emoción en La Voz Argentina. Es que las historias de vida de los participantes que pasan por el reality conmueven tanto a los coaches como al público, que acompaña convirtiendo al programa en un verdadero éxito. En esta oportunidad, dos hermanos oriundos de Berazategui, Gonzalo y Gabriel Moyano, de 23 y 24 años, deslumbraron con su interpretación de “Chaqueñamente”.

Al finalizar la canción, Ricardo Montaner fue el único en dar vuelta su silla, pero eso no quitó que también Lali Espósito, Soledad Pastorutti y Mau y Ricky los felicitaran. “El esfuerzo que significa para unos artistas, inscribirse y llegar a La Voz, pasar un filtro de miles y miles de personas, llegan aquí, cantan con dignidad, hermoso, conmueven mi corazón y éstos tres ninguno se dio vuelta”, dijo a modo de broma el cantante mirando a sus colegas.

Gonzalo y Gabriel Moyano cantan en La Voz Argentina (Video: Telefe)

Luego, fue la intérprete de “Tren del cielo”, quien dio pie a que los participantes, que conforman el dúo “Los Moya”, contaran sobre sus inicios en la música: “Me llamó la atención la canción, siendo de Berazategui, ¿tienen parientes en el norte?”. “Tenemos familiares en Tucumán y en San Juan”, comenzó contando el menor. Y agregó: “Mi abuelo y mi papá fueron músicos desde siempre, en los asados familiares, nosotros hacíamos guitarreada y folklore. Arrancamos tocando con mi abuelo cuando yo tenía seis años y él ocho, y después se sumó mi papá, y estuvimos mucho tiempo los cuatro juntos”.

“¿Su familia vino con ustedes?”, fue la consulta de Montaner que hizo que el mayor de los hermanos quebrara en llanto. “Está mi mamá, mi tío, vino en lugar de mi papá, que nos dejó la semana pasada”, dijo sin poder contener las lágrimas y ante el consuelo de su hermano. “Abrazalo, vos que podés, que nosotros no podemos por la distancia. Me siento impotente”, expresó La Sole. “No está con nosotros, pero está acá -dijo el joven señalando su corazón-, arrancamos esto con él y cuando pasó esto nunca pensamos en no venir a audicionar y le dijimos a mi padrino que venga en lugar de él porque eran hermanos de la vida. No está acá, pero está en nuestros corazones”.

“No saben la satisfacción que meda haberme dado la vuelta y saber que los voy a acompañar hasta el final. Y no por querer suplantar al padrino de ustedes, pero me encantaría ser su papá mientras estén aquí en La Voz”, les dijo el intérprete de “Me va a extrañar”. Los hermanos agradecieron el gesto y Soledad cerró: “Tienen un buen equipo, así que pónganse felices”.

No es la primera vez que Montaner se emociona con las historias de los participantes. El último jueves, el jurado del reality de Telefe no pudo contener las lágrimas ante Jassiel, una joven venezolana de 20 años que vino a nuestro país para triunfar en la música. “Si bien es un pueblo muy sufrido y que necesita aire limpio y sentirse en libertad nuevamente, han salido unos exponentes que no sólo en la música han tocado la puerta de Argentina y les han abierto los brazos”, señaló con los ojos vidriosos. “Me los encuentro trabajando en todas partes: en restaurantes, en los cines, repartiendo comida, y me emociona mucho saber que estás buscando el sueño que los que quedaron allá han perdido”, agregó.

SEGUIR LEYENDO: