Adrián Suar confirmó que habrá una secuela de Argentina, tierra de amor y venganza: cuándo se verá en la pantalla

Diferentes escenas que marcaron la primera temporada de "Argentina, tierra de amor y venganza"

Con el hashtag #ElChuecoResponde, Adrián Suar le propuso a sus seguidores de Instagram que le hicieran preguntas sobre cualquier tema y terminó confirmando el regreso de una de las ficciones más exitosas de Polka en los últimos años. “¿Vuelve Argentina, tierra de amor y venganza?”, le preguntó un usuario. Y el actor y productor tiró la bomba: “En el 2022 vuelve ATAV”.

La novela fue un éxito total en la pantalla de El Trece durante todo 2019 y principios de 2020. Ambientada en la década del 30 y protagonizada por Eugenia China Suárez, Benjamín Vicuña, Fernán Mirás, Albert Baró, Andrea Frigerio y un gran elenco de actores nuevos y consagrados, conquistó al público de todas las edades. La segunda entrega estaba pensada el segunda semestre de este año, pero la pandemia los obligó a cambiar de planes.

La respuesta de Adrián Suar en las redes con respeto a la realización de una nueva temporada de "Argentina, tierra de amor y venganza"

“Vuelve en principio con los años 60. Hay hijos no reconocidos, hay una trama... para nosotros la mujer que vimos ahí en el final es la hija de La Polaca. La China es una crack, ella me dijo que me mata si no la llamo, así que va a estar”, había adelantado Suar, que en un principio había planteado la posibilidad de seguir la tira con un nuevo elenco, pero luego decidió mantener a los personajes más importantes. “Torcuato (Benjamín Vicuña) está muerto, pero Mercedes (Funes, que interpretó a Alicia Ferreyra) vuelve. Fue una de las que la rompió en la novela. Fernán Mirás también va a estar. La idea sería empezar la producción en el verano que viene”, añadió.

El despliegue de la producción de la primera temporada fue tan grande, que el mismo Suar reconoció que el gasto de Polka, sumado a la crisis que se desencadenó en 2020 por la pandemia hizo que su empresa estuviera a punto de cerrar. “Esto lo saben los de PolKa y el canal, la verdad que con ATAV me la gasté toda ahí. La reventé toda, es verdad”, manifestó en una entrevista con “Intrusos”. Y explicó: “Siempre hay una rentabilidad chica en la ficción. Facturás mucho, pero la rentabilidad no es mucho. A no ser que te toque un joker que tenga expansión internacional. Las ficciones de Argentina no es que te las sacan de la mano en el mundo. Cada tanto hay gente que le puede tocar pero no es cierto”.

Así terminó "Argentina, tierra de amor y venganza"

Sin embargo, luego de varios meses críticos, el productor pudo volver a poner en funcionamiento a la productora ubicada en Don Torcuato. De hecho, en las próximas semanas debutará en el prime time de El Trece La 1-5/18, una nueva tira que mostrará la vida de los vecinas de una villa y está protagonizada por Agustina Cherri, Esteban Lamothe y Gonzalo Heredia, quienes se verán envueltos en un triángulo amoroso. Aunque solo se dio a conocer el tráiler de la novela, su contenido ya generó controversias en las redes sociales por la forma en la que caracterizaron a los habitantes de La Peñaloza y la forma en la que abordan un tema delicado como la pobreza.

