Nito Mestre debutará como conductor de un programa de televisión: “Está hecho con mucho amor para ustedes”

Nito Mestre debutará como conductor: “Es un programa hecho con mucho amor para ustedes”

Desde el domingo 4 de julio a las 23 horas, una leyenda del rock argentino Nito Mestre estará conduciendo el programa Rock and Road a través de El Garage TV.

“¿Hola gente cómo va?, esta noche arrancamos con nuestra aventura de Rock and Road y para el programa estreno, tenemos de invitado a un amigo ratonazo”, anunció el cantante a través de un video que publicó en sus redes sociales. “Será con mucho amor para ustedes porque que reírse un poco de uno mismo”, completó.

Luego de formar parte del dúo Sui Generis junto a Charly García, uno de los músicos más conocidos de la Argentina, Nito Mestre se pone al frente de este ciclo televisivo cargado de historias, música, humor y autos, a sus 68 años. “Cuando dos amigos se juntan para dar una vuelta en auto, todo puede suceder” , señaló el músico.

En este sentido, en Rock and Road, el artista conducirá un automóvil por las rutas argentinas en compañía de músicos amigos y otros de toda América Latina, para disfrutar de un viaje de risas y anécdotas. Entre otros invitados están Sandra Mihanovich y Juanse, entre otros reconocidos personajes que estarán en el ciclo.

Nito Mestre debutará como conductor

A principios de año, en el ciclo Confesiones de Infobae, Mestre había señalado fue su vida desde el inicio de la pandemia: “Fue una guerra que me dejó descolocado. Primero dije: ‘Me quitaron dos, tres meses de mi vida’; después, un año... pero un año a esta edad, ¿por qué no me agarró a los 20?”. En ese sentido, reconoció: “Cuando arrancó esto me enojé mucho, porque se me levantaron 17 shows de golpe y una gira por Europa, lugares donde nunca había ido, entonces vos te empezás a imaginar, el teatro en Berlín, el teatro en Londres, qué lindo va a ser esto y de repente se te cae. Digo ¿qué hago? ¿voy a vivir enojado? ¿qué hago conmigo? ¿alguna vez te tomaste un mes sin hacer nada? No. Ok, ahora. Yo soy muy impaciente, muy ansioso, entonces empecé trabajar con mi ansiedad, porque la ansiedad el año pasado casi me mata el corazón: me tuvieron que meter unos stent. Y empecé a pensar que para mí ser paciente es un éxito enorme. A esta edad lo aprendí”.

Recientemente, una de las calles de la ciudad neuquina de Plottier fue bautizada con el nombre de Nito Mestre, quien mostró su alegria con la noticia. El cantante usó sus redes sociales para expresarse: “Estoy muy emocionado! Me acabo de enterar que en Plottier, provincia de Neuquén ha nombrado a alguna de sus calles con los nombres de músicos, entre ellos el mío!”. Cabe recordar que los vecinos hace años tomaron esta decisión para homenajear a las figuras de la música nacional, pero se conoció el mes pasado cuando la Municipalidad colocó los carteles que oficializaron la medida.

