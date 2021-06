La hija de Lía Crucet habló de la difícil situación que atraviesa la cantante: “Cuando la fui a ver al psiquiátrico no la reconocí”

Karina Crucet habló del estado de su mamá (Video: "Vino para vos", Kzo)

“Hola amigos del club de fans, acá está Lía Crucet. Muy pronto voy a estar con todos ustedes, la estoy peleando, sé que voy a salir de esta. Los quiero mucho, los amo, un beso grande para todos”, decía la cantante en un video que se dio a conocer el pasado domingo en las redes sociales. Desde hace tiempo, la salud de la intérprete de La güera Salomé tiene preocupados a sus seguidores. Pero también a su hija, Karina, y a su nieta, Malena, quienes este martes estuvieron dialogando con Tomás Dente en Vino para vos, por Kzo, y dieron detalles de la difícil situación que están viviendo como familia.

“Cuando fui a verla al psiquiátrico no pude hilar mucho una conversación. Como que algunas cosas sí entiende y con otras se va”, comenzó relatando Karina, quien hace poco fue a ver a su madre a la clínica de Mar del Plata donde se encuentra internada Lía y que hoy está enfrentada a Tony Salatino, pareja y mánager de la artista y responsable de haber publicado el video de la discordia.

Luego relató: “Ya cuando llegué me dijeron que había que dejar los celulares afuera. Y esa disposición la pusieron en el momento que yo llegué. Me pareció raro. Porque todos estaban quejándose. Hay parientes que les llevan a los internados fotos de familiares. Yo le quería llevar la foto de Cristiano (su nieto) y no pude entrar nada. Y fue en ese momento en que yo entré que justo no se pudo ingresar con los celulares”.

Enseguida, la también cantante continuó relatando la parte más impactante de su visita. “Cuando paso esa puerta grande voy a la parte de atrás, donde están las enfermeras, y pregunto por mi mamá. ‘Sí, Delia Crucet. Soy la hija, ¿me la podrían llamar’. Entonces me di vuelta y vi a una persona atrás, pero seguí hablando. Y de repente escucho: ‘¡Hija!’. Y cuando miré era mi mamá. No la reconocí. Imaginate el cambio, en tan poco tiempo, con los sesenta kilos que bajó. Y cómo estaría ella que yo no la reconocí”, explicó Karina. Y destacó que, a pesar de la situación que vive, Lía sí se había dado cuenta de quién era ella.

La mujer explicó que había tenido que disimular frente a su madre, pero que la había asombrado mucho verla así. “Estaba como la vemos en el video y peor. Hay un montón de cosas que vi que no quiero contar, pero hubo un deterioro de mi mamá que no esperé ver tan rápido. Fue como un vuelco terrible el que ella dio”, confesó. Y luego señaló que ahora la llamaba seguido y le contaba cosas, sin saber si ella le entendía. “Le cuento de los chicos y del bebé. Y le cuento que estoy en pareja hace dos años, porque yo me separé del papá de mis hijos”, dijo.

A pesar de todo, Karina reconoció que Lía seguía teniendo “su carácter”. “Por ahí algunas cosas me escucha y otras no. A veces le pregunto si vio a los médicos que tenía que ver y me dice que sí o que no...Es bastante difícil de llevar. Ella tiene sus cuidadoras ahora y pasa, por ejemplo, que renuncian. Es un tema”, explicó sobre el temperamento de su madre.

La nieta de Lía Crucet habló de su relación con la cantante (Video: "Vino para vos", Kzo)

Por su parte, Malena también habló de su relación con la cantante. “Hoy no hablo mucho, porque es difícil hablar con ella. Primero tenés que hablar con mi tío (Ezequiel) y esperar que él te dé el ok para poder llamar. El otro día hablamos un ratito y yo le dije: ‘Bueno, abuela, ya vamos a ir a verte, a chusmear entre mujeres’. Y ella dijo ‘bueno’, hasta ahí. Pero antes sí. Ella es como yo, le gustan mucho las cremas, la bijouterie, la ropa...Por ahí venía y me daba un vestido y me decía: ‘Tomá, esto es de la abuela cuando era flaquita’”, contó dando a entender que era una prenda demasiado grande.

La joven recordó que la última vez que había llevado a Lía a su departamento, hace más de un año y medio, la cantante había empezado a revolver sus accesorios. “Nos intercambiamos los collares: yo le di uno con un micrófono y ella me dio otro, que tuve que llevar puesto hasta que se fuera a Mar del Plata. Pero es muy coqueta mi abuela. Por eso me duele cuando pasan estas cosas, porque yo sé que ella no está consciente de ese video. Sí, usaba pelucas, como usan Moria Casán y muchos artistas. Pero tenía todas sus pelucas peinadas, perfumes importados, maquillajes los mejores...Siempre fue de arreglarse muy bien. Y por más que el marido diga que ella lo quiso subir, no lo publiques”.

