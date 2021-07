Le suspendieron la licencia a Matías Defederico por conducir con su hija en el asiento delantero sin cinturón de seguridad: la furia de Cinthia Fernández

Matías Defederico

Cinthia Fernández denunció a Matías Defederico por utilizar su celular mientras manejaba y también por llevar a una de sus hijas en el asiento de adelante y sin cinturón de seguridad. Lo hizo luego de que le llegara un video que su propio ex marido grabó y compartió en las redes sociales. De inmediato, las autoridades de Seguridad Vial le suspendieron la licencia y le indicaron al futbolista que hiciera una reevaluación psicofísica de aptitud para conducir, pero la desaprobó y fue inhabilitado por 180 días.

“Al ser un personaje público, este caso tomó notoriedad y fue un claro ejemplo de lo que no hay que hacer al volante. Desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial agradecemos el trabajo en conjunto con las jurisdicciones para ponerle un freno a estas de conductas que ponen en riesgo la seguridad vial. Manejar tiene que ser entendido como una responsabilidad, donde no haya lugar para este tipo de imprudencias, en las que la vida de una persona inocente puede estar en peligro. Para quien no lo entienda así, estas son las consecuencias”, indicó el director ejecutivo de la ANSV, Pablo Martínez Carignano.

Capturas del video que grabó Matías Defederico con su hija sin cinturón de seguridad

Este viernes, Cinthia Fernández contó en Los ángeles de la mañana que luego de la denuncia que realizó -cuando recibió las imágenes que le llegaron a través de las redes sociales- le expresó su descontento a su ex marido, quien optó por no responderle. “Es como hablar con una pared”, lamentó sobre el poco y mal diálogo que mantiene con el padre de sus tres hijas.

“Yo puedo ponerles el cinturón cuando salen de mi casa, puedo controlar eso, pero no cuando vuelven”, agregó la panelista y detalló que Defederico no ve a las niñas desde el Día del Padre ya que luego se viralizaron video del futbolista en un evento rodeado de personas y sin tapabocas y la bailarina le pidió que esperara 15 días para volver a reunirse con ellas, por si presentaba síntomas compatibles con COVID-19.

En tanto, reafirmó que no mantiene una buena relación con su ex marido y que no logra mantener “un diálogo”. “Yo se lo había dicho un montón de veces”, reclamó por la actitud de llevar a su hija en el asiento delantero del vehículo y sin cinturón de seguridad.

“¿Qué argumenta?”, le preguntaron sus compañeras en el programa que conduce Ángel de Brito. “Siempre la respuesta es una puteada, de un lado o del otro, porque no tenemos buena relación”, respondió y agregó que cuando le expresó su furia Defederico no le respondió.

Cinthia Fernández denunció a Matías Defederico en Seguridad Vial (Video: "Los ángeles de la mañana", El Trece)

En abril pasado, cuando Cinthia Fernández recibió las imágenes con las que luego fue a realizar la denuncia, había dicho que sintió “pánico” al ver a su hija sentada en la parte delantera del auto y sin cinturón de seguridad.

“A él le tengo pánico en el auto porque, a veces, cuando estaba conmigo, manejaba con la rodilla, iba con el celular y estábamos nosotras. Y una vez, en un cumpleaños, no me acuerdo si fue de la hermana, que las nenas fueron y lo festejaron en un salón, y cuando las trajo, las nenas estaban dormidas y me las pasó, y estaba con un olor a alcohol tremendo. Él suele hacer estas cosas. Si lo hace solo, por mí que se mate, que se pegue el palo, pero el tema son mis hijas. No puedo hacer nada”, lamentó la bailarina.

SEGUIR LEYENDO: