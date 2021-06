Tras su salida de El club de las divorciadas, Alessandra Rampolla le dedicó un mensaje a Laurita Fernández

La despedida de Rampolla de El club de las divorciadas

A menos de dos semanas de su debut en las tardes de El Trece, El club de las divorciadas sufrió su primera baja: Alessandra Rampolla abandonó el programa. “A quien le queremos decir gracias enormes es a Alessandra, que hoy es su último día en Argentina porque se vuelve con su proyecto a Australia. Sabíamos que este día iba a llegar, no queríamos que llegue, fue un honor enorme para todos”, anunció Laurita Fernández. Mientras que la reconocida sexóloga agradeció a la producción y a sus compañeros por las dos semanas compartidas.

“Me encanta, porque justamente vengo de una aventura australiana, tuve un breakcito, me encanta haber podido estar acá, haber acompañado a arrancar este proyecto hermoso con todas estas historias de vida que la verdad que impactan muchísimo y reflejan la realidad de tantas personas. Y ayudar en lo posible a darles esas herramientas y esas cositas que pueden ayudar, así que continúen con todos los éxitos del mundo haciendo este trabajo que creo que tiene mucho valor, así que felicitaciones y muchas gracias por tenerme acá”, manifestó “Alessa”.

Su salida llamó la atención, no solo porque no llegó a estar un mes en el talk show que busca ayudar a mujeres en sus relaciones amorosas, sino porque desde el debut del programa comenzaron a circular rumores de mala relación entre Laurita y su panelista. Según trascendió, el desencadenante del enfrentamiento entre las mujeres habría sido un desencuentro al aire, ya que Alessandra no estaba conforme con el lugar que tenía en el ciclo y los pies que le daba la conductora para participar.

La publicación de Alessandra Rampolla

Sin embargo, Fernández rápidamente salió a desmentir estas versiones. “Con Ale encima nos llevamos re contra bien. Fuera del aire charlamos todo el tiempo. A veces es difícil salir a contestar cada cosa que se diga. ¡Justo es con quien más vínculo tengo fuera del aire! Nunca se enojó conmigo ni yo me enojé con ella”, manifestó la bailarina. Y aseguró que incluso tienen relación cuando se apagan las cámaras: “Hablamos siempre más allá del programa y tenemos un vínculo extralaboral que se generó solo, que se dio. Las dos nos reímos cuando empezamos a leer esas cosas porque están muy lejos de la realidad. Pero es incontrolable”.

Rampolla había decidido no hacer declaraciones sobre el tema, pero tras hacer pública su renuncia, le dedicó un especial mensaje a Laurita en sus redes sociales. “¡Gracias, @holasoylaurita por abrirme tan amorosamente las puertas al Club! Fue un placer conocerte y compartir esta aventura juntas ¡Todos los éxitos, hermosa!”, escribió la profesional puertorriqueña. Y la conductora respondió: “Ale, tal como dije al aire, además de ser increíble profesional, un hermoso placer conocerte como mujer y compañera”.

