Alessandra Rampolla renunció a El club de las divorciadas: la abrupta despedida al aire de Laurita Fernández tras los rumores de pelea

Laurita Fernández y Alessandra Rampolla

El 14 de junio arrancó El club de las divorciadas, con la conducción de Laurita Fernández por la pantalla de El Trece. En el ciclo muestran historias de mujeres que están recién separadas, divorciadas o en plena crisis, con historias de vida profundas. Las participantes son acompañadas por un grupo de especialistas integrado por Alessandra Rampolla (sexóloga), Gabriel Cartañá (psicólogo) y Viviana Koffman (abogada).

A más de dos semanas del estreno, Rampolla renunció al programa. La noticia no llama la atención ya que trascendió que la sexóloga tendría una mala relación con Fernández. Este martes 29, la conductora anunció la salida de su compañera: “Le queremos decir un gracias enorme a Alessandra que hoy es su último día en la Argentina porque se vuelve con su proyecto a Australia. Sabíamos que este día iba a llegar pero no queríamos que llegué. Es un placer enorme para todos”.

Luego, Alessandra manifestó: “Muchas gracias a ti Laurita por la buena onda, el cariño, la sonrisa y todas las cosas buenas. A la producción y a todos los que nos acompañaron”. Cartañá la interrumpió para entregarle un ramo de flores a su colega: “De parte mío es un placer, un privilegio y honor haber compartido contigo. De parte de la producción son estas flores. ¡Me están gritando que las flores son de la producción! Ojalá que tu aventura en Australia termine pronto, así te tenemos de nuevo por Argentina”.

La despedida de Rampolla de El club de las divorciadas (Video: Intrusos / América)

“Tuve un break y me encanta haber acompañado a arrancar este proyecto hermoso, con todas estas historias de vida que la verdad impactan muchísimo y reflejan la realidad de tantas personas. En lo posible dar esas herramientas que pueden ayudar, así que continúen con todos los éxitos del mundo, haciendo un trabajo que tiene mucho valor, así que felicitaciones. Muchas gracias por tenerme acá”, señaló Rampolla.

Más tarde, Laurita presentó al nuevo reemplazante de la sexóloga: Pato. Pero cuando él quiso hablar con la panelista, la conductora lo interrumpió: “¿Sabés qué? mejor decilo mañana”. Él aseguró con tono irónico: “Bueno, mañana te mando un mensaje, Alessandra”. Finalmente, Fernández se despidió del programa: “¡Chau!”. De esta manera, la despedida a Rampolla duró unos pocos minutos y fue bastante fría y abrupta.

En el ciclo Intrusos mostraron el fragmento de El club de las divorciadas y lo analizaron. Rodrigo Lussich aseguró en tono de broma: “Podrían llamarlo El club de la falsedad porque las dos fueron falsas”. Y explicó que la salida de la sexóloga estaba prevista, pero se adelantó. “Recordemos que en un programa, Laurita no le dio un pie a Rampolla y ella, que es malísima, saltó y paró la grabación”, señaló el periodista.

Respecto de estos rumores, la conductora había salido a desmentirlos en una entrevista con Moskita Muerta y Nilda Sarli, conductores del ciclo radial Por si las moscas de La Once Diez / Radio de la Ciudad. “Con Ale encima nos llevamos recontra bien. Fuera del aire charlamos todo el tiempo. A veces es difícil salir a contestar cada cosa que se diga. ¡Justo es con quien más vínculo tengo fuera del aire! Nunca se enojó conmigo ni yo me enojé con ella”, manifestó la ex ganadora del Bailando.

Por último, Laurita afirmó: “Hablamos siempre más allá del programa y tenemos un vínculo extralaboral que se generó solo, que se dio. Las dos nos reímos cuando empezamos a leer esas cosas porque están muy lejos de la realidad. Pero es incontrolable”. También se refirió a la críticas y los comentarios negativos que recibió El club de las divorciadas en las redes sociales: “Ni me molesta ni me encanta. Desde que empecé a trabajar fue un poco así. Quizás elegiría otro tipo de trabajo si eso me afectara tanto. Convivo con eso porque es parte y, en general, son todas cosas positivas. Si pongo en la balanza, las cosas negativas son las menos”.

