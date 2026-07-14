Un buque fue atacado frente a las costas de Omán

Un buque cisterna fue alcanzado por un misil frente a la costa de Omán, en pleno fuego cruzado entre Estados Unidos e Irán por el control del estrecho de Ormuz, informó este martes la agencia marítima británica UKMTO.

“Un navío cisterna informó haber sido alcanzado por un misil cuando transitaba de salida por la ruta sur. Las autoridades investigan”, indicó la agencia en un comunicado sobre el hecho ocurrido el lunes.

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Inicialmente no quedó claro si el ataque es el mismo reportado previamente por Emiratos Árabes Unidos, que indicó que dos de sus barcos petroleros fueron alcanzados por misiles iraníes en el estrecho y que un tripulante murió en la acción.

Por su parte, el régimen de Irán criticó duramente este martes el plan británico de prohibir el apoyo al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, así como a un grupo vinculado a Irán acusado de una serie de ataques contra la comunidad judía.

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El mensaje de la agencia marítima británica UKMTO

El Ministerio de Asuntos Exteriores “condena el acto hostil del gobierno británico por injustificado, irresponsable y contrario a los principios y normas fundamentales del derecho internacional”, declaró en un comunicado.

El Ejército iraní aseguró este martes que las Fuerzas Armadas no cederán “ni un ápice” sobre el estrecho de Ormuz, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara el restablecimiento del cerco naval contra Irán y dijera que asumirá el papel de “guardián” de ese paso marítimo.

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“Las Fuerzas Armadas no cederán ni un ápice sobre el estrecho de Ormuz”, afirmó el portavoz del Ejército iraní, el general de brigada Mohamad Akraminia, según informó la agencia Tasnim.

El vocero castrense sostuvo que “el estrecho de Ormuz nunca será reabierto mediante la guerra, la agresión o los ataques de Estados Unidos” y añadió que el respeto a los derechos del pueblo iraní es la única vía para reabrir una de las rutas marítimas más importantes para el comercio energético mundial.

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Un buque en el estrecho de Ormuz, visto desde Musandam, Omán. 13 de julio de 2026. REUTERS/Stringer

La Guardia Revolucionaria iraní declaró el domingo un nuevo cierre del estrecho de Ormuz “hasta el fin de la interferencia de Estados Unidos en la región” y advirtió de que cualquier intento de reabrir la vía marítima recibirá una respuesta militar.

Por su parte, la Organización Marítima Internacional (OMI) y el secretario general de la ONU, António Guterres, reclamaron este lunes que el estrecho de Ormuz permanezca abierto y libre de peajes, horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara la reimposición del bloqueo naval a Irán y la exigencia de una tarifa del 20% sobre toda la carga que cruce el paso estratégico del Golfo Pérsico.

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“La OMI se opone firmemente al cobro de tasas por el paso a través de estrechos utilizados para la navegación internacional. No existe base legal alguna para imponer peajes obligatorios simplemente por transitar un estrecho”, declaró un portavoz de la agencia especializada de la ONU con sede en Londres.

La institución subrayó además que cualquier acuerdo entre los Estados ribereños de la región debe garantizar el derecho de paso no discriminatorio e ininterrumpido para todos los buques.

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