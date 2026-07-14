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Emiratos Árabes Unidos condenó los “actos de piratería” del régimen iraní en Ormuz tras el ataque contra petroleros

El Ministerio de Exteriores advirtió que “atacar el transporte marítimo comercial supone una amenaza directa para la estabilidad de la región y su población, así como para la seguridad energética mundial”

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Un barco en el estrecho de Ormuz, visto desde Musandam, Omán (REUTERS/Stringer)
Un barco en el estrecho de Ormuz, visto desde Musandam, Omán (REUTERS/Stringer)

Emiratos Árabes Unidos (EAU) calificó este martes como "actos de piratería" y "chantaje" los ataques de Irán contra la navegación en el estrecho de Ormuz, luego del bombardeo que provocó daños materiales “significativos” en dos petroleros emiratíes y dejó un muerto y ocho heridos, de los cuales cuatro presentan lesiones graves.

El Ministerio de Exteriores del EAU advirtió, mediante un comunicado, que “atacar el transporte marítimo comercial y utilizar el estrecho de Ormuz como herramienta de presión económica o chantaje constituye un acto de piratería y supone una amenaza directa para la estabilidad de la región y su población, así como para la seguridad energética mundial".

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La autoridad exigió que "Irán detenga estos ataques agresivos, garantizando su pleno compromiso de cesar todas las hostilidades y reabrir el estrecho de forma total e incondicional en favor de lograr la seguridad regional y la estabilidad de la economía y el comercio mundiales".

El comunicado acusa a Irán de atacar los petroleros Mombasa B y Al Bahiyah cuando transitaban por el sur de Ormuz, en aguas jurisdiccionales de Omán, y señala que el bombardeo ocasionó la muerte de un tripulante indio y heridas a otras ocho personas, seis de nacionalidad india y dos ucranianos.

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Emiratos Árabes Unidos calificó como "actos de piratería" y "chantaje" los ataques de Irán contra la navegación en el estrecho de Ormuz (Europa Press/Archivo)
Emiratos Árabes Unidos calificó como "actos de piratería" y "chantaje" los ataques de Irán contra la navegación en el estrecho de Ormuz (Europa Press/Archivo)

La empresa petrolera emiratí ADNOC confirmó que Al Bahiyah y Mombasa B fueron alcanzados por proyectiles, lo que provocó la muerte de un miembro de la tripulación, y transmitió condolencias a la familia y compañeros del fallecido.

ADNOC explicó que “Al Bahiyah, un buque petrolero de gran tamaño (VLCC) propiedad de ADNOC Logistics & Services -su brazo de logística marítima-, y el Mombasa B, de gran tamaño operado por la compañía bajo un contrato de fletamento, sufrieron daños significativos en el ataque”.

El Ministerio de Defensa del EAU informó que el ataque contra Mombasa y Al Bahiyah produjo daños materiales a causa de incendios en los buques, “los cuales han sido controlados desde entonces”, y advirtió que el país “se reserva su pleno derecho a responder a esta escalada y a tomar todas las medidas necesarias para proteger su territorio, a sus ciudadanos y residentes”.

Este ataque se produce en un contexto de tensión creciente en la región por los bombardeos y represalias recientes entre Estados Unidos, que bombardea territorio iraní, e Irán, que ataca buques y petroleros en el golfo Pérsico y a sus vecinos árabes aliados de Washington, como Kuwait, Baréin y EAU.

El ataque contra los petroleros emiratíes fue rechazado también como "acción hostil y violación del derecho internacional y la libre navegación" por el secretario general del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), Jasem al Budaiwi, y por varios gobiernos de la región, incluido el qatarí.

El CCG es una alianza política y económica integrada por Arabia Saudita, Qatar, EAU, Omán, Baréin y Kuwait.

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