Emiratos Árabes Unidos condenó los “actos de piratería” del régimen iraní en Ormuz tras el ataque contra petroleros

Un barco en el estrecho de Ormuz, visto desde Musandam, Omán (REUTERS/Stringer)

Emiratos Árabes Unidos (EAU) calificó este martes como "actos de piratería" y "chantaje" los ataques de Irán contra la navegación en el estrecho de Ormuz, luego del bombardeo que provocó daños materiales “significativos” en dos petroleros emiratíes y dejó un muerto y ocho heridos, de los cuales cuatro presentan lesiones graves.

El Ministerio de Exteriores del EAU advirtió, mediante un comunicado, que “atacar el transporte marítimo comercial y utilizar el estrecho de Ormuz como herramienta de presión económica o chantaje constituye un acto de piratería y supone una amenaza directa para la estabilidad de la región y su población, así como para la seguridad energética mundial".

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La autoridad exigió que "Irán detenga estos ataques agresivos, garantizando su pleno compromiso de cesar todas las hostilidades y reabrir el estrecho de forma total e incondicional en favor de lograr la seguridad regional y la estabilidad de la economía y el comercio mundiales".

El comunicado acusa a Irán de atacar los petroleros Mombasa B y Al Bahiyah cuando transitaban por el sur de Ormuz, en aguas jurisdiccionales de Omán, y señala que el bombardeo ocasionó la muerte de un tripulante indio y heridas a otras ocho personas, seis de nacionalidad india y dos ucranianos.

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Emiratos Árabes Unidos calificó como "actos de piratería" y "chantaje" los ataques de Irán contra la navegación en el estrecho de Ormuz (Europa Press/Archivo)

La empresa petrolera emiratí ADNOC confirmó que Al Bahiyah y Mombasa B fueron alcanzados por proyectiles, lo que provocó la muerte de un miembro de la tripulación, y transmitió condolencias a la familia y compañeros del fallecido.

ADNOC explicó que “Al Bahiyah, un buque petrolero de gran tamaño (VLCC) propiedad de ADNOC Logistics & Services -su brazo de logística marítima-, y el Mombasa B, de gran tamaño operado por la compañía bajo un contrato de fletamento, sufrieron daños significativos en el ataque”.

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El Ministerio de Defensa del EAU informó que el ataque contra Mombasa y Al Bahiyah produjo daños materiales a causa de incendios en los buques, “los cuales han sido controlados desde entonces”, y advirtió que el país “se reserva su pleno derecho a responder a esta escalada y a tomar todas las medidas necesarias para proteger su territorio, a sus ciudadanos y residentes”.

Este ataque se produce en un contexto de tensión creciente en la región por los bombardeos y represalias recientes entre Estados Unidos, que bombardea territorio iraní, e Irán, que ataca buques y petroleros en el golfo Pérsico y a sus vecinos árabes aliados de Washington, como Kuwait, Baréin y EAU.

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El ataque contra los petroleros emiratíes fue rechazado también como "acción hostil y violación del derecho internacional y la libre navegación" por el secretario general del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), Jasem al Budaiwi, y por varios gobiernos de la región, incluido el qatarí.

El CCG es una alianza política y económica integrada por Arabia Saudita, Qatar, EAU, Omán, Baréin y Kuwait.