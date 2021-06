Pampita se conmovió con las historias de Tito Díaz y Jony Lazarte, los bailarines de folklore de ShowMatch: “Es difícil llegar del interior”

ShowMatch:La sorpresa al bailarín Jony Lazarte

La disciplina disco en La Academia se tomó un recreo y le abrió la puerta a dos emocionantes historias de vida. De esfuerzos y de superación; de sueños cumplidos y por cumplir; de legados y gratitudes. Los bailarines Johnatan Lazarte -pareja de Ángela Leiva- y Ernesto “Tito” Díaz -partenaire de Viviana Saccone-, fueron los grandes protagonistas del martes de ShowMatch, y por una noche, se llevaron todas las miradas.

Jony y Tito venían sumando minutos en el aire del show de El Trece. Con su ojo cuioso intacto, el conductor Marcelo Tinelli fue improvisando un certamen paralelo en el que las danzas folklóricas ganaban un lugar preponderante. Así, ambos fueron mostrando sus aptitudes y generando la admiración de todos. Hasta que un día los citaron a duelo. Y la hinchada llegó de todas partes.

El primero en bailar fue Jony Lazarte, que eligió “La taleñita” del Chaqueño Palavecino, que definió como una zamba carpera, “más picante y menos romántica que la zamba tradicional”. Pero antes de empezar, la producción jugó su primera sorpresa con un video. El bailarín se vio en imágenes de chico y escuchó el aliento de sus hermanas, Cintia y Sandra, le cambió el semblante. Cuando mamá Norma y papá Antonio contaron el orgullo que sentían por él, ya había aflojado. Y estalló en llanto cuando se vio en pantalla hablando, riendo, compincheando con su abuela.

“Ella era todo: convivía con ella, trabajaba para ella, bailaba para pagarle la prótesis. Hace poquito se fue y se ponía muy contenta cuando yo estaba acá, no se dormía hasta las dos de la mañana para esperarme”, relató Jony entre lágrimas, y se apoyó en la contención del conductor: “Me parte el alma de felicidad, la tengo a flor de piel”, admitió antes de lucirse con la danza.

ShowMatch: la sorpresa al bailarín Tito Díaz

Cuando Jony terminó, Tito ya estaba listo para demostrar su talento, pero no para caer en la trampa del conductor. Marcelo le preguntó por su familia, y particularmente por su hermana Florencia. “Ella está en Villa Dolores con su novio, el Aldo”, contó con inocencia el bailarín sin saber lo que le esperaba. “Si algún día me la permiten traer”, manifestó casi sin esperanzas. Para él también hubo video con mensaje familiar, que agradeció con lágrimas y tuvo palabras especiales para la producción por brindarle la posibilidad de trabajar. Pero faltaba más.

Marcelo dio el okey para el baile, cuando se abrió la escenografía e ingresó Florencia, que no estaba en Villa Dolores con el Aldo sino en la pista de ShowMatch vestida para bailar con su hermano. Se dieron un abrazo interminable, mientras las cámaras ponchaban a jurado, participantes y bailarines que no podían parar de llorar. “¡Que hermoso ver el estudio!”, señaló Florencia sin poder creerlo del todo.

La emoción de Pampita por la historia de los bailarines

Los hermanos se lucieron con “La alejada”, la zamba con la que recordaron tantos bailes de la infancia en Mina Clavero, que se reproducían en las fotografías de la pantalla gigante. Pero allí no terminó todo, y después de la tanda, Tinelli hizo ingresar a Ester, la madre de los bailarines para que la emoción sea completa.

Las cosas no estaban como para tomar decisiones y el conductor eximió al jurado de la votación, al menos por esta noche. La más conmovida sin duda fue Pampita, que vio en estas historias muchas similitudes con su propio camino, y compartió sus sensaciones con Teleshow: “Es difícil llegar del interior, hay que remarla, siempre hay gente buena que te ayuda. Uno viene con sueños, inocencia, nervios de conquistar el mundo y hay un montón de cosas con las que me siento identificada”, señaló la jurado que no se guardó elogios para los bailarines.

“Son tan divinos los dos, la han luchado tanto. Valoran estar en esta pista, lo disfrutan. Me encanta que le hayan hecho este regalo y que la gente los conozca un poco más”, señaló la oriunda de La Pampa que no paró de llorar un segundo: “Los abrazaría. Odio este covid que no me permite ir a darles un abrazo fuerte”, lamentó.

