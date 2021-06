La particular alternativa que encontró Roberto García Moritán para que Pampita no deje de usar su alianza, a semanas de dar a luz

El romántico gesto de Roberto García Moritán con Pampita, a semanas del nacimiento de su hija (Video: Instagram)

Carolina Pampita Ardohain está en la recta final del embarazo. Transita su octavo mes de gestación y en las próximas semanas dará a luz a su quinta hija, y la primera fruto de su relación con su marido, Roberto García Moritán. Tuvo a Blanca, Bautista, Beltrán y Benicio -de su pareja anterior, Benjamín Vicuña- y espera una nena, de quien aún no reveló cómo se llamará. Según indicó, la pareja tiene algunos nombre favoritos, pero esperará a que nazca para verle la carita y elegirlo en ese momento.

Mientras tanto, continúa trabajando: está al frente de su programa Pampita Online, y también forma parte del jurado de La Academia, el nuevo formato de ShowMatch. Allí muestra a diario los looks que elige para cada ciclo en función a la evolución de su panza de embarazo. Así como también comparte en las redes sociales los cambios que tuvo su cuerpo de cara al parto. Por ejemplo, hace unos días mostró la hinchazón de sus pies producto de la retención de líquido.

En las últimas horas, Pampita publicó un tierno video en su Instagram en el que se ve cómo su marido encontró la alternativa para reemplazar su alianza. La modelo debió sacársela porque se le hincharon sus dedos y le molestaba. ¿Cuál fue la solución? Según se ve en las imágenes, el empresario le colocó una cinta dorada que simula ser el anillo de boda.

Pampita y Roberto García Moritán

La conductora acompañó el video -que posteó en sus Stories- con el tema “Eu sei que vou te amar”, del cantante brasileño Caetano Veloso. Allí se ve cómo García Moritán trenza la cinta sobre el dedo de su esposa, igual que cuando le colocó la alianza, allá por noviembre de 2019 en su boda.

Por su parte, Pampita lo mostró en su programa de televisión. “Es muy especial porque lo hizo Robert”, indicó y contó que en un principio su marido quería darle su propia alianza. “¡No, señor! Ese no se saca con nada”, le advirtió al empresario. “Es que yo ya tengo acá la prueba -dijo señalando su panza- de que esto fue consumado”, agregó.

“Agarró una cintita y me hizo este que me va a estar acompañando las últimas semanas que me quedan de embarazo. Acá estamos, acompañada siempre con mi amor”, continuó la modelo y mostró a cámara el romántico gesto de su marido.

La cinta que Roberto García Moritán le dio a Pampita para reemplazar su alianza

Semanas atrás, Carolina había contado que dejó por escrito cómo quiere que sea su “parto respetado”. “Vos podés anotar todo: cuándo querés que le pongan la vacuna, cuándo querés bañar, que uno a veces no sabe, pero lo puede decir. Yo, por ejemplo, la vacuna prefiero que se la den al día siguiente, no apenas nace, que pasen 24 horas, capaz que esté amamantando cuando le ponen las vacunas, que esté conmigo. Todo se pone por escrito y ya tengo varias cosas escritas porque soy una pesada”.

Por su parte, se refirió a la opción de dar a luz en su hogar y no en en una clínica: “No me animo. Me encantaría, es lindo que nazca en tu casa, divino, pero yo, por preservar la salud de la beba, siempre prefiero que esté contenida en un lugar donde está todo a disposición para cualquier cosa. Pero me encanta verlo, veo a otras mujeres que lo hacen y digo: ‘¡Wow, qué ídolas, qué bien, qué garra!’”.

