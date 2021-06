En su último mes de embarazo, Pampita Ardohain compartió una foto de sus pies: “Retención de líquido”

Pampita Ardohain es jurado en La Academia de ShowMatch (Foto: Franco Fafasuli)

Son dos fotos en su cuenta de Instagram. Con la primera suena “Oh no, oh no”, ese estribillo rapero que TikTok hizo viral y que acompaña una inscripción clara: “retención de líquido”. Con la segunda, una empanada hecha emoticón. ¿Qué muestran? Un primer plano de los pies hinchados de Carolina Pampita Ardohain, mientras cursa su último mes de embarazo. Todo un gesto de solidaridad de parte de la modelo top argentina con el género femenino, para mostrar el costado más auténtico y real de la espera de un bebé.

Pampita Ardohain mostró sus pies al final del embarazo (Foto: @pampitaoficial)

Pampita tiene 43 años y está casada desde noviembre de 2019 con el empresario gastronómico Roberto García Moritán, que tiene 44. Es madre de tres varones –Bautista, de 13 años de edad, Beltrán, de 9, y Benicio, de 6– y también tuvo a Blanca, su primera hija, quien falleció cuando tenía seis años. Todos fruto de su relación con el actor chileno Benjamín Vicuña. Roberto García Moritán, en tanto, tiene dos hijos adolescentes, Delfina y Santino. Juntos, la modelo y el empresario esperan una niña, para la que aún no tienen definido el nombre, pero barajan cuatro opciones que, según contaron, decidirán cuando le vean la carita.

En Pampita Online el programa de la conductora por NET TV, hace unas semanas Pampita había hablado de cómo se acomoda para dormir con la panza. “Tengo una almohada gigante y larga que le hago un agujero y me meto adentro, boca abajo ¿Viste el pozo de la playa? Bueno, esto es lo mismo. Me hago el redondel y duermo boca abajo porque a mí me gusta dormir así. Esa me la traje de un viaje cuando tuve otros hijos y quedó”, contó.

Pampita Ardohain mostró sus pies y la retención de líquidos (Foto: @pampitaoficial)

Además en aquella oportunidad, Pampita, que tiene fecha para la tercera semana de junio y siempre contó que sus hijos no suelen adelantarse para llegar al mundo, aseguró que que se pone cremas para acompañar el crecimiento de la piel. Y además habló de sus deseos para la hora de la llegada de la beba. “Lo que tiene el parto respetado, que la gente tal vez no conoce, es que vos podés anotar todo: cuándo querés que le pongan la vacuna, cuándo querés bañar, que uno a veces no sabe, pero lo puede decir. Yo, por ejemplo, la vacuna prefiero que se la den al día siguiente, no apenas nace, que pasen 24 horas, capaz que esté amamantando cuando le ponen las vacunas, que esté conmigo. Todo se pone por escrito y ya tengo varias cosas escritas porque soy una pesada”, reveló la conductora.

Por otro lado, en charla con Teleshow, la jurado de La Academia de ShowMatch, había asegurado que a esta edad se siente con más “experiencia” y que al ser este su quinto embarazo siente “menos ansiedad” que con los anteriores. “El embarazo es un estado que me fascina. De todas maneras es igual de mágico y de especial, estamos embobados con el tema, aunque el día a día hace que se te pase todo más rápido que con el primero”, agregó entonces.

Pampita Ardohain aseguró que planea dejar de trabajar sólo una semana después de ser madre (Foto: Franco Fafasuli)

Mientras que en el programa de Ángel de Brito, habló en relación a la licencia que se tomará después del parto. “Dependerá de si nace un viernes, un sábado o un domingo, y cuánto tardo en recuperarme. Pero no va a ser más de una semana”. Y sumó: “Siempre me gustó estar embarazada, siempre me gustaron mucho los chicos. Tengo mucha paciencia, lo mejor de mi vida son mis hijos. Para mí los chicos son una bendición”.

En tanto, sobre el amor que la une a García Moritán, detalló: “Somos unos valientes, porque nos conocimos y desde el primer momento fue todo muy natural. Tenemos los mismos sueños, las mismas ganas, apostamos al casamiento y rápido dijimos ‘seamos papás de vuelta’. Teníamos ganas y nos tiramos a la pileta. Fue así, todo muy rápido porque teníamos esta sensación de que éramos el uno para el otro, esa certeza la sentimos desde el primer minuto”.

