La frase de Ángela Leiva, en medio de los rumores de romance con Esteban Lamothe: “Es un dulce de leche”

Ángela Leiva: "Esteban Lamothe es un dulce de leche"

Después de su brillante interpretación de Christina Aguilera en La Academia, Ángela Leiva se animó al shuffle dance, el ritmo al que muchos participantes le temen por su dificultad. La cantante tuvo una performance aceptable con 18 puntos, que no está nada mal en comparación con los puntajes bajos que están obteniendo sus compañeros.

Sin embargo, y luego de anunciar su separación de Martín Echarte, su novio desde hacía tres años, Marcelo Tinelli quiso saber si eran ciertos las versiones de romance con Esteban Lamothe, con quien comparte elenco en La 1-5-18, la nueva ficción que prepara Polka para este año. Aunque lo negó, confesó tener una muy buena relación con el actor y, luego hizo su descargo en diálogo con Teleshow.

Ángela Leiva está enamorada de Esteban Lamothe

“Tenemos muy buena onda porque somos compañeros y grabamos ocho horas diarias la novela. Pero la verdad es que Lamothe es un dulce de leche, es un amor y muy buen compañero”, señaló. Y agregó: “Mi corazón ahora está atravesando una separación y soltera y sin apuros. Por el momento, no estoy pensando en el amor”.

Los rumores se habían originado a raíz de una historia de Instagram que había compartido el ex protagonista de Absurdah, en la que se lo veía vestido con un buzo con la inscripción Karma, título del nuevo tema que lanzó la cantante. “Lo que es tener una compañera espectacular”, escribió etiquetando a su compañera junto el emoji de un corazón. Esa misma story fue replicada por Leiva, que agregó: “Curita”, en referencia al personaje que interpretará en la nueva tira producida por Adrián Suar.

La story que Esteban Lamothe le dedicó a Ángela Leiva

En la gala pasada, Ángela se había referido a su reciente ex. “Lo amo, lo amo a Martín, pero bueno... estamos desencontrados. Estuvimos tres años y me hizo muy feliz, así que le mando un beso enorme”, aseguró. “Ah, pero tremendo, contundente... no es que hay una vuelta”, acotó Tinelli. “No, no... son etapas“, cerró la puerta ella. Luego de su participación, la cantante también había hablado del tema con este medio. “Estoy bien. Martín es una persona hermosa, que me hizo muy feliz. Y bueno, estamos en distintos caminos. Las cosas son así”, dijo sobre la ruptura.

Ángela Leiva habló sobre su separación después de tres años de noviazgo

Por otra parte, en esta oportunidad también se había referido a los dichos de Rocío Marengo, quien la había acusado de ser una de las preferidas del jurado, en especial de Ángel De Brito. “Estoy en el grupo, pero de espectadora. En ese grupo pasan muchas cosas, pero no me hago cargo. No voy a mostrar capturas ni nada, pero solo voy a decir que pasan muchas cosas. Es verdad que uno con los puntajes de amigos dice ’la pucha’, pero yo no reclamé nada en el grupo”, dijo sin ánimo de entrar en polémicas.

En cuanto a la tira en la que Ángela debutará como actriz en El Trece, tendrá escenas de drama, droga y violencia, pero también buscarán que el televidente esboce una risa con determinadas situaciones y personajes. El guión está a cargo de Lily Ann Martin, Jessica Valls, Marcelo Nacci, acompañados por Gimena Guardia y Pablo Iglesias. El rol de los autores, además, es clave porque trabajan siguiendo el protocolo sanitario establecido para la vuelta de la industria audiovisual. Las grabaciones comenzaron a mediados de abril. El primer día de rodaje fue en el exterior y todos los presentes coinciden que se vivió una “emoción tremenda” por haber retomado sus actividades.

