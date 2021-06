La desorbitante suma de dinero que necesita Mar Tarrés para cuidar a su perrita con diabetes

Mar Tarrés con su perrito Morcilla y Ángel de Brito

Fanática de los perros, este año Mar Tarrés se mudó a Buenos Aires trajo por supuesto a sus mascotas Xuxa, Barbie, Morcilla y Molleja. Como miembros de la familia ella los cuida a sol y a sombra, incluso en momentos complicados. Invitada a Los ángeles de la mañana como reemplazo de Andrea Taboada, la participante de La Academia habló de los gastos de una de sus perritas, y aprovechó el espacio para pedir ayuda.

Morcilla la acompañó al estudio de El Trece donde ofició de “angelita” y contó que tenía un problema en los ojos, unas manchas, muy común en esa raza, boston terrier. Entonces la participante de La Academia de ShowMatch aprovechó para contar sobre otro problema que tiene otra de sus perritas.

“Tengo a este con problemas en los ojos, y a la Xuxa que es diabética. Una fortuna gasto por mes”, dijo luego de que bromearan con que su casa parecía un hospital y explicó: “Necesito un canje para la Xuxa que gasta 40 o 50 mil pesos por mes, es un sueldo”. Entonces Sofía Jujuy Jiménez, que estaba también invitada al panel, interrumpió: “Usa un remedio de humano y no tiene obra social”.

Las mascotas de Mar Tarrés: Barbie, Morcilla, Molleja y Xuxa

“Ella necesita insulina y la prepaga de perritos no le cubre. Entonces usa insulina de humanos”, siguió contando la actriz cordobesa a quien a veces le cuesta afrontar los gastos de manutención de sus perritos, quienes la acompañan a todos lados.

En mayo compartió una foto de cuando salió de su internación y ellos estuvieron a su lado: “Hace un año no podía caminar, hace tiempo que vengo recuperando mi pierna izquierda y mis pulmones y hoy estoy bailando en ShowMatch. Las vueltas del destino son sorprendentes, ¿no? Sigo bailando vendada por eso nunca me van a ver con tacos en el programa pero me veo en esa foto y digo ‘Calro que se puede mi reina’”.

Mar a la salida del hospital con sus perros

En sus redes también comparte divertidos videos con sus mascotas, como hace unos días, que mostró los trajes de sus perritos. “Se armó la party con los chicos. ¿Cuál es tu disfraz preferido?”, preguntó y se lo ve a Molleja vestido de Minion, a Morcilla como un tigre, a Barbie de Super Chica y a Xuxa con un traje de Minnie”.

Hace un tiempo, en diálogo con Teleshow, Tarrés contó cómo aprendió a aceptarse: “Desde que soy niña hasta hace poco, yo engordaba entre seis y diez kilos por año. Vivía haciendo dietas, pero luego entendí –con ayuda de médicos– que tenían un efecto rebote. Bajaba diez kilos y engordaba veinte. Más restrictiva era la dieta, más subía. Aprendí a hacer actividad física no para bajar el locro del 25 de Mayo, sino para mantener una vida saludable, porque lo necesita mi mente, mi alma y mi cuerpo”.

“Hay que animarse y ser caradura. No te tiene que importar la crítica, porque es cruel y muy dura. Por ahí diste lo mejor de vos y al jurado no le gustó o al público no le llegó… Nunca es suficiente. Tenés que estar muy firme e ir que ir por tu sueño”, dijo sobre su paso por el concurso conducido por Marcelo Tinelli y contó que no fue fácil para ella plantarse: “No fue de un día para el otro. Son años de trabajar la frustración. De aprender que de la frustración se aprende. No hay que tenerle miedo. ¿Te vas a quedar en el lugar en tu zona de confort y no vas a hacer nada? Es una construcción de años”.

“Aprendí a hacer una alimentación intuitiva. A comer lo que mi cuerpo necesita y no estar en guerra con la comida. Tengo un cuerpo muy saludable. Me hago chequeos cada tres meses porque tuve una enfermedad hematológica muy grande, tromboembolia pulmonar. Y a esta altura, con todo lo que pasé, ya no acepto que me digan que no puedo entrar a la televisión por gorda. ¡Mirá dónde estoy!”, cerró.

SEGUIR LEYENDO: