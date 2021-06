El regreso de Julieta Antón a la pista de ShowMatch: la bailarina había sido atacada con un cuchillo por un hombre

La coreografía de Agustín Cachete Sierra

En noviembre del año pasado, Julieta Antón vivió uno de los momentos más difíciles de su vida. Mientras la bailarina se encontraba dando una clase en El “Club de Danza”, en Belgrano, fue atacada con un cuchillo, junto a la dueña del lugar, por uno de sus alumnos: Sebastián Damián Villarreal, de 30 años, oriundo de Berisso. Según trascendió, el agresor estaba obsesionado con ella. Antón, que además de formar parte de ShowMatch trabajó también con Tini Stoessel, sufrió cortes profundos en el brazo, otro no tan profundo en el cuero cabelludo y algunos cortes más en el resto del cuerpo. Producto de esto, tuvo que ser trasladada al Hospital Pirovano, donde luego fue dada de alta.

Hoy, a más de seis meses de este lamentable episodio, la joven de 27 años volvió a la pista de Marcelo Tinelli para participar del shuffle dance junto al equipo de Agustín Cachete Sierra, que la rompió en el nuevo ritmo y logró de la puntuación más alta en La Academia 2021 al ritmo de “Hit the Road jack” (Ray Charles). En un clima emotivo, Ángel De Brito le consultó cómo se encontraba y ella prefirió el silencio.

Julieta Antón regresó a la pista de ShowMatch junto al equipo de Cachete Sierra

Días más tarde del brutal ataque, la Justicia consideró que el agresor era imputable y quedó detenido en Ezeiza. “Ya había tenido miedo de él, lo había notado extraño. Él había empezado a tomar clases desde Zoom. Empezó hace poquito, pero prefiero no hablar mucho del tema. Simplemente digo que él siempre llegaba a las clases dos horas antes y ayer pasó lo mismo”, había dicho Julieta en aquél entonces en el programa Los Ángeles de la Mañana, en El Trece.

Cachete Sierra y Fiorella Gimenez, y todo el equipo se lucieron en el ritmo

“Juli, doy gracias a Dios que vos y Sofía estén a salvo de la violencia descontrolada de Sebastián Damián Villarreal. Espero que se haga justicia para frenar a estos violentos miserables”, había expresado Tini en sus redes sociales en ese momento. Quien también le había mostrado su apoyo en ese entonces había sido Mati Napp, histótico coach del Bailando y quien fuera su pareja. “Día triste, difícil de digerir. Por suerte Juli y Sofi están bien, exigimos Justicia”, escribió el bailarín en una de las historias que compartió en su cuenta de Instagram y en la siguiente, hizo referencia al atacante, con una foto del agresor incluida: “Basta, lo queremos preso. Este forro se llama Sebastián Villarreal”.

Además, Laurita Fernández también se había solidarizado con ella. “Antes de terminar, quiero dedicarle el programa a Julieta Antón y Sofi, que son las chicas apuñaladas por Sebastían Villarreal”, había dicho la conductora durante una emisión del Cantando 2020, quien reclamó “que no sea noticia de hoy y que mañana quede en la nada”. “Que se haga justicia y no que mañana se olviden y no se pase nada. Que se haga justicia, a ese hijo de mil...” concluyó.

