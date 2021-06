El error fatal de Georgina Barbarossa en Masterchef Celebrity: “Me da mucha bronca, me quiero ir, quiero llorar”

El error de Georgina Barbarossa con el arroz del sushi (Video: "Masterchef Celebrity", Telefe)

Después de la eliminación de María O’Donnell, este lunes continuaron las semifinales de la segunda temporada de Masterchef Celebrity (Telefe). Hasta el momento, quedan en carrera Claudia Fontán, Georgina Barbarossa, Sol Pérez, Candela Vetrano y Gastón Dalmau. “Es la última semana de las estrellas, chicos”, anunció el conductor Santiago del Moro. “Son las últimas noches de Masterchef Celebrity camino a la final”, enfatizó e inyectó de energía a los participantes, quienes se encontraron en sus respectivas estaciones con la caja misteriosa.

Tras levantarlas, los concursantes se encontraron con un puñado de arroz y un abanico. “El abanico que tienen frente a ustedes es para que puedan enfriar el arroz: van a tener que preparar sushi ”, anunció Damián Betular, uno de los tres jurados. “Lo más importante de esta noche es que logren un arroz con vinagre perfecto”, agregó Germán Martitegui, apelando a la etimología de la palabra “sushi”. En tanto, Donato de Santis añadió: “El sushi tiene un sabor delicado y armonioso, con infinitas combinaciones. Y tienen 70 minutos para preparar un roll y un maki de cuatro piezas cada uno, más cuatro nigiris ”.

Para iluminar a los competidores, estuvo de invitado Roy Asato, chef del restaurant Asato Sushi, quien impartió una masterclass de sushi, la cual resumió en una frase: “La clave de todo esto es el arroz”, dijo.

"Yo lo veo muy brilloso y muy separado. Si lo enfría puede llegar a pasar, pero ya sé que está pasado de vinagre”, le dijo Roy Asato a Georgina Barbarossa sobre la preparación del arroz para el sushi

Y hablando del arroz, quien tuvo complicaciones en este punto fue Georgina -en esta ocasión, lookeada como Jessica Rabbit-. Cuando estaba en plena preparación, dijo: “Empiezo a abanicar y me doy cuenta de que algo hice mal”. “¿Por qué me quedó así? Yo le puse todo”, le preguntó a Dalmau. “¿No lo volviste a pesar? Había que pesarlo después de que se reduzca”, le recordó Gastón. Y Barbarossa entró en pánico: “Claro, esa parte no la anoté. Y tengo una sopa de arroz”, dijo a cámara.

Un rato más tarde, Asato y Martitegui pasaron por su estación y ella les preguntó: “¿Cómo está este arroz? Me parece que tiene mucha agua”. Con ojo de experto, Roy analizó: “Yo lo veo muy brilloso y muy separado. Si lo enfría puede llegar a pasar, pero ya sé que está pasado de vinagre”, dijo entre risas. Pero la cara de Georgina pareció desfigurarse: “¡No, no, no! Tragame tierra en este mismo instante”. “¿Cuánto vinagre le pusiste?”, quiso saber Germán. “Lo que dice acá”, respondió la participante. “¿Y agregaste todo ese vinagre?”, insistió el jurado. “Sí”, dijo Georgina. “Claro, es un montón. Era 130 ml. lo que le tenías que poner”, dijo Asato.

“No puede ser que no haya anotado esto, porque venía perfecto”, se lamentó la actriz y conductora en el backstage. “Empezá de vuelta, dale que tenés tiempo. Es mejor eso que tener un arroz horrible”, la alentó Martitegui. Aunque Asato frenó el impulso: “Ah pero pará, tenés que hacer el vinagre también, porque usó todo”. “Me da mucha bronca, me quiero ir, quiero ponerme a llorar contra el piso”, describió Georgina su sentir en ese instante. “Dale, empezá de nuevo, ánimo Georgina”, insistió el jurado y chef.

Para el jurado de Masterchef Celebrity, el sushi de Georgina Barbarossa fue el peor en la gala del lunes

Pasado el tiempo de cocción, fueron pasando de a uno para que el jurado probara el sushi. Y cuando le tocó el turno a Georgina, fue duramente criticada. “¡No lo prueben!”, advirtió antes de que el jurado comiera su preparación. A medida que iban probando los bocados, las caras de cada uno justificaron el anuncio de Barbarossa.

“No está mal armado, está en el centro el pescado, pusiste bien el arroz. Lo único que subrayo que te salió horrible es lo del vinagre. Metele onda que te va a salir mejor”, consideró Donato. “No hay palabras para describir el vinagre bajando por mi garganta, pocas veces sentí una sensación así”, dijo Martitegui. Y, parafraseando a Del Moro, agregó: “Hay un país llorando en este momento: Japón”. “Es un escabeche de sushi, envuelto en cintas aisladoras de ferretería. No se entienden nada esos rollos. Así que te concentrás, Georgina Barbarossa”, la retó Betular.

Finalmente, la estrella dorada del lunes se la disputaron Sol Pérez y Cande Vetrano. Y quedó para la ex chica del clima . “Te acordaste del wasabi, del jengibre, de la salsa de soja, le pusiste flores... La presentación es muy linda”, describió Betular en su devolución. “Vos tenés re ganas de ganar, se nota. Hay que corregir los cortes del pescado, que te quedaron muy cuadraditos. Pero el arroz está muy bien, muy rico y bien presentado”, la elogió Donato. “Son lindísimos, están muy bien. Estás con la precisión de siempre, pero la estás pasando mejor. Y eso se nota”, apuntó Martitegui. “Me sorprendió: por ser la primera vez que hiciste sushi, está buenísimo. Me fui al nigiri, porque lo otro lo vi muy prolijo. Te felicito”, cerró Asato.

“Sunny Sushi se acaba de ganar la estrella... ¡nunca estuve tan feliz!”, dijo Sol, eufórica. “Mañana agárrense porque vengo allá”, agregó, apuntando hacia arriba,

SEGUIR LEYENDO: