Ángel de Brito le respondió a Horacio Cabak luego de que negara la noticia de su casamiento: “Si le mintió a la mujer me puede mentir a mí”

Ángel De Brito le respondió a Horacio Cabak

En las primeras horas del lunes, Ángel de Brito dio una primicia que llamó la atención. Según contó el periodista en Los Ángeles de la Mañana tras el escándalo que lo tuvo en el centro de la escena durante más de un mes y medio, Horacio Cabak habría decidido casarse con Verónica Soldato, la madre de sus hijos Ian (18) y los mellizos Chloé y Alan (15), con quien lleva más de 27 años en pareja.

Todo había comenzado a fines del mes de abril, cuando el actual jurado de La Academia de ShowMatch reveló que Soldato le había escrito para contarle que estaba separada del ex modelo. Ella lo acusaba de haberle sido infiel y le mandó las supuestas pruebas al periodista. Sin embargo, el conductor de La Jaula de la moda aseguró el sábado pasado en La noche de Mirtha Legrand con Juana que se habían reconciliado. “Para tranquilizar a todo el mundo... Vivo en mi casa hace mucho tiempo, con mi mujer y con mis hijos. Quédense tranquilos. Está todo bien”, aseguró.

Lo cierto es que, después de que de Brito diera a conocer la noticia sobre su inminente boda, Cabak aprovechó el aire de Ciudadano común, su programa de Radio Delta, para desmentir la información. “¡Te vas a casar, felicitaciones!”, le dijo uno de sus columnistas “Gracias, chicos, gracias por contármelo. Gracias por informármelo. ¿Cómo es esto? Yo no me enteré. ¿Cómo se enteraron ustedes?”, les consultó el ex modelo a sus compañeros.

Y, luego de que sus colaboradores le contaran que habían escuchado la información de boca de de Brito, Cabak ironizó: “Uhhh... qué gracioso. Qué gente loca, por Dios. Sí, una fiesta para todos, para 5.000 personas. De frac y smoking. Uno arriba del otro”. Y, en tono de fastidio, señaló: “Si tengo que explicar cada boludez que dijeron en LAM me vuelvo loco”. Así las cosas, Ángel habló en exclusiva con Teleshow y sentenció: “Estoy acostumbrado a todas las desmentidas: si le mintió a la mujer, me puede mentir a mí”, sentenció.

Horacio Cabak desmintió su casamiento

En otro orden, de Brito habló de la posible incorporación de Guillermina Valdés al staff estable del jurado de La Academia, algo que en horas de la tarda había anunciado el propio Marcelo Tinelli desde su cuenta de Instagram. “Me parece genial. Es picante. Estuvo brava, se peleó con todo el jurado... así que bienvenida de nuevo. ¿Se queda o es por un ritmo?”, comentó Ángel. Y es que, tras haberlo reemplazad a él cuando tuvo COVID-19, la esposa del conductor de ShowMatch había sido mencionada como la candidata a ocupar la silla de Carolina Pampita Ardohain, quien en breve se tomará unos días de licencia para dar a luz.

Cabe señalar que, en los últimos días, también estuvo sonando el nombre de Nacha Guevara, a quien de Brito siempre le dio el visto bueno. “Yo me llevo bien con todos: con Guillermina, con (Hernán) Piquín, con Nacha, con Pampita, con Jimena... Sólo pido que sean breves, porque si no no vamos a terminar nunca (con las devoluciones)”. Y, aunque dio a entender que entre Valdés y Ardohain había cierta “pica”, minimizó el tema asegurando que se iban a “cruzar poco” en el certamen.

Finalmente, Ángel contó que todavía no habían conversado sobre si debían volver a agregar a Guillermina al chat del jurado, pero descartó que lo iban a hacer. “Total, no estamos hablando mucho”, dijo. Y llevó tranquilidad en torno a la salud de Andrea Taboada, quien por la mañana había tenido que retirarse del aire. “Tenía la presión alta y eso la hizo sentirse mareada. Pero ya estaba bien, en la casa, descansando. Falsa alarma: no está embarazada ni era nada grave”.

