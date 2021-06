Nicole Neumann y José Manuel Urcera confirmaron su noviazgo con una romántica foto

Nicole Neumann y José Manuel Urcera

Nicole Neumann se había propuesto no volver a hablar de su vida privada. Tras el escandaloso divorcio de Fabián Cubero, padre de sus hijas Indiana, Allegra y Sienna, y algún que otro noviazgo mediático, la modelo decidió que lo mejor era guardarse para sí misma los vaivenes de su corazón. Sin embargo, algunas fotos publicadas en las historias de Instagram de la actual conductora de Santo Sábado, por América, y el piloto de Turismo Carretera José Manuel Urcera, fueron suficientes para que se confirmara el rumor de romance que pesaba sobre ellos.

“¿Qué tanto se ha dicho? ¿Pero cómo saben todo eso?”, fue lo que atinó a decirle la modelo a Fernando Vázquez, cronista de Intrusos, cuando éste le relató los lugares que, se sabía, ella había visitado junto al joven. Y, frente a la evidencia, reconoció: “Estoy muy bien”. Pero, para variar, en la vida de Nicole nada está libre de escollos. Y, apenas se difundió esta noticia, irrumpió en los medios Micaela Álvarez Cuesta, ex novia de Urcera, quien aseguró que todavía se seguía viendo con el piloto.

“Obviamente, estábamos separados y él podía conocer a quien quiera, como yo también lo podía hacer. Pero nosotros nos estábamos viendo. Incluso, la noche anterior a que saliera en la televisión que él había cenado con Nicole, nosotros habíamos estado juntos. Entonces yo le digo: ‘Manu, explicame un poco esto. ¿Es verdad, es mentira?’. Y él me dijo: ‘No, yo a Nicole no la conozco’. Me lo negó”, contó la joven en el programa que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.

La foto publicada por Urcera en sus historias de Instagram

Lo cierto es que, lejos de generar una crisis en la incipiente relación de Nicole y José Manuel, todo indica que la aparición de la ex del piloto no hizo más que consolidar el noviazgo. Sin ir más lejos, en la noche del sábado Urcera fue a buscar a la modelo a la salida del programa en el que trabaja. Y, lejos de querer esconderse, este domingo compartió en sus historias de Instagram una foto romántica junto a Neumann, quien fue a acompañarlo durante una jornada de motocross. ¿El detalle? La acompañó con un corazón.

Según trascendió, el romance entre Nicole y el piloto habría comenzado unos dos meses atrás. Hace unos días, en tanto, ambos viajaron al sur argentino para que la modelo pudiera conocer a la familia de José Manuel, quien es oriundo de Río Negro. El joven, de 29 años, es hijo de Claudio -director de una empresa de servicios petroleros- y María Cecilia Roza, y tiene una hermana menor, de 28, llamada Paula. Y, cada uno por su lado, compartieron fotos de los increíbles atardeceres que vieron desde un yate por el que pasearon, del avión privado en el que viajaron y de la bodega Malma en San Patricio del Chañar, en Neuquén, que visitaron. En esa provincia, justamente, se habrían encontrado con la ex de Urcera.

“Ellos iban en el auto, yo también y nos cruzamos de frente. Sentí la necesidad de preguntarle a ella si sabía de esta dualidad, que me veía a mí, que la veía a ella... no sé qué tipo de vínculo tendrán ellos, ellos se encargarán”, contó Micaela, quien vive en el mismo barrio neuquino en el que actualmente reside la familia del piloto. Y con lágrimas en los ojos, agregó: “Me da angustia recordarlo, no fue grato. Pero me servía para poder cerrar este ciclo y dar un paso al costado”.

SEGUIR LEYENDO: