Brenda Asnicar dio detalles de su relación con Duki: “Pasamos toda la cuarentena encerrados”

De Cantaniño a grabar con Charly García y consolidar su carrera como cantante: el camino de Brenda Asnicar, o buena parte de él, se vio reflejado este viernes a la noche en Los Mammones (América). “Al casting fui con mi vieja en bondi y había un montón de gente. Me colgaron una guitarrista con un número y canté ‘Vivo per lei’, de Andrea Bocelli. Y ahora pienso: ‘¿Cómo no iba a quedar?’. Todos cantaban ‘Color esperanza’. Y después de eso, todos los días le preguntaba a mi mamá: ‘¿Llamaron?’. Y me llamaron después de un mes y medio”, recordó Asnicar sobre su experiencia en Cantaniño.

Poco tiempo después, y por recomendación de su peluquero, dio un con un manager que la acercó al casting de Patito Feo. Pero también, tuvo que ver su perseverancia: “Llamaba a todos los programas para participar de todos los castings, a ver si quedaba en alguno”, dijo.

También se refirió al fenómeno de ese programa, en donde era la líder de las “Divinas” y rival de las “Populares” -encabezadas por el personaje de Laura Esquivel-, lo que le trajo gran popularidad. ”Por momentos, me sentía re contenta y después perdés lo del anonimato. Y cuando ya te volvés una figura pública, se supone que le tenés que caer bien a todo el mundo, saludar a todo el mundo, hacer esto así, hacer esto asá, te sentís observada... eso te genera paranoica, con los años ”, contó Brenda. “Yo necesité abrirme un poco de la burbuja, donde todo el mundo cree que te conoce y no saben nada de una. Pero me re divertí, me encanta, fui feliz”, dijo.

También recordó cómo fue haber grabado con Charly García, quien participó del disco que Brenda tituló Vos sos Dios. “Fue súper místico. Él participó de ese álbum, vino al estudio y después lo invité al a presentación. A nosotros nos conectó la música. Creo que fue mi voz lo que le gustó ”, aseguró. “El día siguiente a que vino al estudio, me levanté, me fui a bañar y me puse al llorar en la ducha. Fue como: ‘Después de todo lo que me vengo rompiendo el lomo este tipo vino y...’. Me rompió la matriz”, agregó.

Y respecto a la música, Jey Mammon se animó a consultarla por su romance con el rapero Duki, de quien se separó en abril de este año. “No dejé a nadie por nadie”, dijo primero. Y después: “Nunca fui a Palermo con Duki, de hecho pasamos toda la cuarentena encerrados. Un montón. Fue increíble porque fue una muy buena compañía. Fue un año muy difícil el 2020. Nos pusimos en pareja antes de la pandemia”, contó.

“Duki tiene millones de reproducciones, pero de repente mi mamá pregunta:’ ¿Qué es Duki, un postre?’”, la provocó Jey. “ Es un postre porque es una dulzura. Lo queremos fuerte, fuerte, fuerte. Lo amo fuerte ”, dijo Brenda, formando un corazón con sus manos.

Luego, la producción puso en pantalla un fotomontaje en el que se veía a Brenda junto a Duki, él con su característico rostro tatuado. “¡Qué lindos que nos vemos ahí!”, dijo ella. “Para mí, él es muy fachero, qué querés que te diga. Yo me llego a hacer eso en la cara y me queda horrible. Él es muy lindo”, elogió. “Tenes un hermoso recuerdo de él”, definió el conductor, quien antes le había preguntado por su relación retro con Carlos Tévez. Y ella le esquivó la pregunta: “Ni idea, ya ni me acuerdo. Ya tengo 17 arrugas más desde ese momento. En el medio hubieron varios que existen”, disparó.

Entre las curiosidades que dejó la conversación, Brenda contó que habla con las plantas. Y dejó un mensaje inspirador: “Sembré, desde la semilla, 150 árboles. Si todos sembráramos un árbol, sería épico. Los invito a que lo hagan, vivan la experiencia. Yo siempre fui híper ansiosa y la naturaleza te enseña a tener paciencia”.

Por último, y como en cada emisión de Los Mammones, el cierre fue en el piano. Primero, Brenda combinó “Fuiste”, de GIlda, con “If I Ain’t Got You”, de Alicia Keys. “Y sin autotune, eh. Es un muy buen recurso, pero hay que estudiar”, provocó ella, en referencia a la herramienta preferida de los artistas de trap. ¿Palo para Duki?

Después, cantó la canción de las Divinas, de Patito Feo; otro homenaje a Gilda con “No me arrepiento de este amor” y se despidió reversionando un tema propio: “Bandida”: en donde antes cantaba “Ahora vivo mi vida, fuck lo que ellos me digan”, ahora Brenda apeló a un argentinismo maradoniano: “Ahora vivo mi vida. Me la chupan lo que me digan”. Toda una definición.

