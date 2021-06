Delfina Gerez Bosco habló de un difícil momento que le tocó vivir en pandemia: “Me extirparon un tumor benigno de 750 gramos”

El testimonio de Delfina Gerez Bosco (Video: Lo de Mariana, El Trece)

Delfina Gerez Bosco contó el mal momento que vivió cuando debieron extirparle un tumor de 750 gramos de la panza. “Al principio pensé que tenía cáncer de ovario”, relató la conductora de 35 años en una entrevista con el ciclo Lo de Mariana, que conduce Mariana Fabbiani por la pantalla de El Trece.

Todo comenzó el 10 de agosto de 2020, cuando la modelo estaba acostada en la cama y descubrió que tenía un bulto en su abdomen. Se sacó una fotografía y se la envío a su ginecóloga. La médica la mandó a hacerse varios estudios, como una ecografía transvaginal. Por la pandemia todo el proceso llevó tiempo y fue más engorroso.

Luego de los resultados, la derivaron a un cirujano que le hizo un fuerte planteamiento: “Lo primero que me preguntó era si tenía un hijo y si quería tener otro más. Yo le dije que me gustaría intentar. Me aclaró que como estaba creciendo rápido lo más fácil era sacarme el útero... Fue horrible, me fui a mi casa llorando”.

“Lo que me sacaron (en la operación) pesaba 750 gramos, era como la cabeza de un bebé. Me molestaba, iba al baño varias veces porque me apretaba la vejiga...”, dijo la mamá de Gennaro, fruto de su relación con Fernando Beni. “Hay muchos más grandes que ocupan todo el abdomen. Puede pesar como una sandía”, dijo el doctor Guillermo Capuya que estaba en el estudio del canal haciéndole todo tipo de preguntas a la invitada y explicando cuestiones relevantes sobre este caso.

Delfina Gerez Bosco mostró imágenes del tumor (captura de pantalla)

“Una de cada cuatro mujeres en edad fértil tiene miomas. Pasa que muchas veces el mioma no hay que hacerle nada. El útero es como una pera invertida. La parte interna del endometrio es lo que se descama con cada menstruación. En el cuerpo del útero se pueden formar miomas que son tumores, pero no significa cáncer. Hay tumores benignos y malignos. El tumor benigno es un tumor de músculo uterino que se se llama leiomioma o fibroma. Si no crece rápidamente no se hace nada y cuando es muy grande requiere cirugía como es tu caso”, explicó el médico.

“Tengo como una cesárea chiquita. En verdad no la había tenido porque a mi hijo lo tuve por parto natural. Pero toda la circunstancia que fueron meses para mí fue horrible. No es que el médico me dijo que me iba a morir, hay gente que está complicada, pero cuando me preguntaron si quería seguir teniendo hijos... Ahora no sé si puedo, podría intentar el año que viene, en enero o febrero, pero es como toda una cosa rara”, manifestó Delfina sobre todo el proceso que le tocó vivir.

“Es una patología benigna”, le dijo el doctor para darle una mayor tranquilidad. Además, aprovechó para aconsejar a todas las mujeres sobre la importancia de hacerse un chequeo ginecológico una vez por año para descartar cualquier tipo de enfermedad. Y en el caso de tener una afección, es mejor poder accionar rápidamente con la ayuda de los profesionales de la salud.





SEGUIR LEYENDO: