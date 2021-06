Amor por los “terbal”, boda soñada pero anulada y fobia a volar: 59 frases y hechos no tan recordados de Nicole Neumann

"Gracias a terapia, aprendí a estar orgullosa de mí"

1. Nicole Neumann nació el 30 de octubre de 1980. Hasta el año y medio cuando se separaron sus padres vivió en Alemania y Austria.

2. Con cuatro años hizo sus primeros comerciales.

3. Había cumplido siete años cuando con su familia se instalaron en un campo en Entre Ríos. Pasaba el día en el campo o arriando vacas.

4. A los 12 años debutó como la primera lolita y le abrió un camino a muchas adolescentes que deseaban triunfar como modelos. Su manager era Pancho Dotto, luego lo reemplazó su mamá, Claudia Neumann.

A los 12 años, Nicole Neumann hizo su primera tapa para la revista Gente. Hoy asegura que no dejaría a sus hijas hacerlo.

5. En la portada de la revista Gente aparecía el título “Sexy a los doce”. Ella confesó que esas fotos se las sacaron a los 11 años, pero se publicaron un año después.

6. En el colegio solía defender a las compañeras que eran cargadas por gordas o “casposas”.

7. Sus primeros trabajos fueron publicidades de las marcas Stone Island y Caro Cuore.

8. En la primaria jugaba al Quini 6 con la ilusión de comprarse un terreno para albergar a animales perdidos. Dibujaba el lugar y diagramaba dónde iba a vivir cada animal. A los 24, concretó lo que soñaba.

9. De chica estaba enamorada de Axl Rose colgaba sus pósters en su cuarto. También moría por McGyver.

" La sociedad lo aceptó, me contrataban y después yo quería trabajar. O sea, yo no lo vivía ni como un trabajo, pero yo lo quería hacer, a mí me divertía. Mi mamá incluso me quiso frenar porque no era normal. Pero como buena escorpiana cabeza dura en un momento le hinché tanto que me dijo ´bueno, está bien´”

10. En la adolescencia su rutina consistía en escuela, sesiones fotográficas y equitación.

11. Grabó Dejame soñar, cortina de la telenovela, Amigovios y se convirtió en un hit. En 1994 aunque sacó un disco, Primer amor, no logró alcanzar el éxito.

12. Al cumplir los 15 no organizó un festejo tradicional sino que eligió celebrar con una fiesta de disfraces. En el festejo se sortearon un par de pasajes a Europa que había conseguido por un canje.

13. A los 18 años conoció a su padre, Bernd Unterberbacher. El austríaco había estado en pareja con la mamá de Nicole pero se separaron antes de que la modelo cumpliera un año. Bernd regresó a Europa donde era instructor de esquí. Desde entonces, y por mucho tiempo, no volvió a contactar a su hija.

"Mi mamá fue de viaje, a esquiar, lo conoce a mi papá en Austria y del amor nazco yo. Se vienen para acá, se casan por civil, se instala un tiempo mi papá. Yo nazco acá y después mi papá se va. Me reencontré con mi papá a los 18 años, no le recriminé nada. Escuché su historia y su versión de las cosas la primera vez que lo vi cara a cara, que fue en París. Lo fui a buscar al aeropuerto, no fuimos a comer a un restaurante, y escuché lo que él me quiso contar"

14. Nicole no tenía ningún recuerdo de su padre a quien solo conocía a través de algunas fotos y de los relatos de su madre. Su deseo de contactarlo se incrementó hasta que en 1995 le escribió a su padre algunas cartas proponiéndole un encuentro.

15. Durante tres años se escribieron, hasta que en 1998 lograron encontrarse en un café en París. Fue una situación tensa y ella lloró los años perdidos sola en su habitación del hotel. La comunicación fue difícil ya que el hombre no hablaba español y debían comunicarse en inglés.

16. Estuvo un año y medio viviendo en París para apostar a una proyección internacional, pero volvió porque extrañaba su casa, sus amigos y sus animales.

Con su hermana, Geraldine estuvieron peleadas mucho tiempo y aunque ellas nunca lo admitieron se debería a una cuestión de celos y competencia laboral. La reconciliación ocurrió cuando nació Sienna. Geraldine, al enterarse del nacimiento de su tercer sobrina llamó a hermana para felicitarla. Fue a la clínica donde estaba internada, se abrazaron, lloraron y se amigaron.

17. Al regresar de Europa compró una casa y se fue a vivir sola. Tenía 18 años.

18. “Yo tenía la autoestima por el piso cuando era chica. Sentía que nadie me iba a querer, un rollo que tiene que ver con mi historia. Como mi papá no estaba creía que ningún hombre que amara se iba a quedar al lado mío. Por eso, cuando era chica tuve relaciones conflictivas y parecía soberbia”. (Viva, febrero, 2005)

19. Junto a Moria Casán y Nito Artaza se animó a ponerse las plumas y bailó en el teatro de revistas en Los locos mandan.

“Hoy en día tengo cerca de cincuenta animales, perro solos, rescatados tengo veinte. Yo soy proteccionista pero no tengo una fundación”. En su granja de Cardales tiene cerca de 50 animales rescatados, con más de 20 perros.

20. Su raza favorita de perros son los “terbal” (terreno baldío).

21. Su insulto preferido es “¡Ay Dios y la Virrrrrgen!... En serio”.

22. La primera vez que subió al auto de Cubero, el padre de sus tres hijas, “pensaba que me iba a pasar a buscar con cumbia a todo volumen y con el auto bajito... Pero nada que ver, tenía música electrónica y de la mejor”.

23. Aunque la precede una fama de diva excéntrica y caprichosa, todos los que trabajaron con ella reconocen que es sencilla y muy trabajadora. A las producciones llega sola y sin exigencias extrañas. Jamás se enoja. Más de una vez aparece acompañada por alguno de sus perros.

24. “A los 15 años comencé a sentir la necesidad de ser mamá. Mi familia es alemana, de sangre germana y poco expresiva. Yo tenía esa carencia y por eso moría por tener hijos y comérmelos a besos”. (Viva, abril, 2009).

"Ahora me decís, ¿acompañas a tus hijas a que sean modelos a los doce, trece, catorce? No, ni loca, hasta los 17 o 18 por lo menos que se olviden, que hagan su vida de niñas, de colegio. Es complicado, estas lidiando con gente grande, en ambiente de noche donde quieras o no hay droga, hay alcohol"

25. Tuvo su propia marca de ropa, Got abbey.

26. En su casa convivía con seis perros, dos gatos, dos peces y una tortuga. En su chacra de Exaltación de la Cruz además cuidaba de 47 perros, caballos, gallinas y patos.

27. “Me desespera ir manejando y ver cómo se tiran botellas por las ventanas o un chicle… me han llegado a contestar: ‘Ay pero es un chicle’. Y eso tarda un millón de años en degradarse. Hay que tomar conciencia que no tenemos que ensuciar nuestra casa”. (Revista Watt, agosto, 2011).

28. Si está muy cansada le gusta relajarse con un buen baño en el hidromasaje con sales y ricos olores o una sesión de masajes con música relajante.

29. “Algún novio me ha dicho: ‘Tratás mejor a tus perros que a mí'. En una época llegué a dormir con ocho perros. Y era muy fuerte”. (Viva, octubre, 1999).

30. Le gusta combinar su ropa interior con su vestuario.

Con Pampita ambas eran número uno y protagonizaban tapas de revistas y campañas. Pero ellas nunca pudieron olvidarse de que se empujaban en la pasarela, se boicoteaban los trabajos, competían para hacer tapas de revistas y cerrar desfiles al lado del diseñador. En 2001, ambas se desnudaron para la revista Gente. Ya se llevaban mal pero aceptaban posar para las portadas "porque les servía a ambas", instalando la polémica argentina entre rubias y morochas.

31. Padece aerofobia o miedo a volar en aviones. “¿Cómo hago para volar? Me empastillo siempre. Es muy feo, es un miedo que pasa la racionalidad y no podés hacer nada”, le confesó a Jey Mammon.

32. Cree en la vida extraterrestre. Hace poco tuvo una experiencia paranormal acompañada por sus hijas. “La verdad es que vimos algo suspendido, cerca de nuestra casa de campo. No era un avión, tampoco era un dron. Entonces, ¿Qué queda? Que era un OVNI. Era del tamaño del techo del estudio, tenía una forma rara. Tenía luces de colores y cuando nos íbamos acercando despacito se iba metiendo más para adentro del campo”, contó en Nosotros a la mañana.

33. Fue parte del Bailando 2016 donde obtuvo el quinto puesto tras siete meses de competencia.

Participó en el Bailando 2016 y dice que ahora iría de "jurado o nada"

34. Uno de sus grandes escándalos lo protagonizó en el verano 2004 cuando, estando de novia con Matías Liberman, le sacaron unas fotos en la playa en compañía de Nacho Herrero. En ese momento se dijo que fue una estrategia de su nueva agencia para liberarse de Liberman que era su manager y opinaba sobre todo.

35. El 20 de marzo de 2005 se casó en una estancia de Lobos con Nacho, cantante y también modelo. Fue uno de los eventos con mayor difusión del año, los derechos televisivos fueron negociados con Canal 9. La novia impactó a los invitados cuando llegó a la Iglesia montada sobre un caballo negro. Su abuelo materno fue quien la ayudó a bajar del caballo. Antes de entrar del brazo de su abuelo, Nicole soltó 20 palomas blancas.

36. Acompañada de su perra Luna y su sobrina Carmela, quienes llevaban los anillos, la modelo llegó al altar para encontrarse con su marido.

Con Nacho Herrero protagonizó una boda que terminó en escándalo y que prefiere no recordar

37. Meses después un tribunal eclesiástico declaró nula la celebración religiosa por una “serie de irregularidades” que incluyeron la no delegación del sacerdote para actuar en ese lugar, la falta de empleo adecuado de la fórmula ritual y que no fue obtenida la dispensa del impedimento de disparidad de culto, debido a que la modelo había declarado no ser bautizada.

38. La relación de la pareja fue complicada, ambos decidieron separarse tras varios escándalos de infidelidades. “No vale la pena acordarse, duró solo nueve meses”, declaró la conductora de Santo Sábado.

39. “Con Joaquín Furriel, en el beso ficticio se me escapo la lengua”, lanzó en Nosotros a la mañana y explicó: “El estaba haciendo una novela, creo que era Jesús, el heredero y a mí me encantaba. Al tiempo me llaman para participar en una tira con él y me tocó besarlo. Se me fue la lengua porque no estoy acostumbrada a dar besos ficticios, y uno orgánicamente besa con la lengua apasionadamente”.

40. Mantuvo un fugaz romance con el bailarín de flamenco Joaquín Cortés.

"Me encanta el estado de enamoramiento. Pero al mismo tiempo, cuando me separé, aprendí a estar sola y me siento cómoda. No tengo necesidad de agarrarme del primero que se me cruce ni de alguien que no me cierra del todo. Quiero un compañero para mi vida pero bien elegido, alguien con pueda construir algo".

41. “¡Mil veces pensé cuánto me hubiera gustado tener un padre o una madre más contenedores. Cosa de poder levantar el teléfono y decirles: ‘Tengo este tema con los contadores, ¿qué hago?’. Pero no tengo esa relación ni nada parecido. Tuve que aprender a manejarme sola”. (Viva, febrero, 2005).

42. “Ojalá la gente tuviera la lealtad y la capacidad de amar a los animales, que siempre te reciben con un mimo y no discriminan a nadie. Pero a mí no solo me obsesiona salvar a animalitos abandonados. Si pudiera haría lo mismo con los chicos que están solos. Si tuviera plata me gustaría tener un campo gigante donde levantar miles de perros y criar un montón de hijos”. (Viva, febrero, 2005).

43. Fue la primera modelo que participó como presentadora en el Festival de Viña del Mar.

44. “Todas mis amigas son de la infancia, desde hace 15; 18 y 22 años. Somos re pegadas y no son famosas. De hecho estuve a punto de dar a luz con Meme, una de mis íntimas porque Fabián estaba concentrado y casi no llega”. (Viva, abril, 2009).

Le puso el cuerpo a campañas de marcas como Versace, Nina Richi, y fue la musa de los diseñadores más imporantes del país: Benito Fernández, Laurencio Adot, Ricky Sarkany, entre tantos.

45. Actuó en las novelas 90-60-90; Cabecita, Jesús el heredero y Conflictos en red. En la pantalla grande fue parte de Esa maldita costilla.

46. “Muchos me tildan de frívola o agrandada, pero si supieran por todo lo que yo pasé, no tendrían el tupé de catalogarme así”. (Luz, noviembre, 2005).

47. “No tengo problemas con los desnudos. Si no fuera por cuidar mi imagen y a mi marido, andaría en bombacha y lolas por todos lados”. (Luz, enero, 2006)

48. En una revista anunció que quería adoptar a un nene africano. “Me hago cargo de eso que dije. Me duele la marginalidad. Lo de la adopción lo pienso desde los 15 años y no me importa lo que digan. Voy a hacerlo de todas formas” (Clarín, enero, 2006).

Nicole Neumann se mostró en contra de la interrupción voluntaria del embarazo y generó controversia en las redes sociales por su opinión. Fue TT (Trending Topic) y recibió comentarios a favor y en contra.

49. En 2010 protagonizó una polémica cuando denunció que no llegó a un desfile por un intento de robo en Quilmes. Tanto el boliche donde debía presentarse, voceros policiales y hasta el entonces Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, la desmintieron pero ella ratificó todo.

50. “No se preocupen, lo de actriz y cantante son caminos totalmente desechados. El otro día una amiga me contó que para bromear le hizo escuchar mi cd a su hija y que ahora se quiere matar: ¡la nena se lo pide todas las mañanas!”. (Luz, junio, 2020).

51. Su relación con Fabián Cubero estaba recién afianzándose cuando el jugador firmó contrato con Tigres de Monterrey. Ella decidió poner en pausa su carrera y seguirlo a México. Lo que más la preocupaba era quién cuidaría a sus 23 perros. Se los encargó al casero.

52. Apenas instalados, la modelo le regaló a su pareja una camioneta para que pudiera trasladarse y él le obsequió un perro de raza. Se dijo que el bulldog había costado mil dólares y que estuvo escondido en un hotel cinco estrellas mientras la pareja esperaba que le entregaran su casa.

Hace poco reconoció que de la única producción que se arrepiente es de la que hizo para la revista Playboy. “La pasé bomba, las fotos me encantaron pero no aportó”, confesó Nicole. Además, dejó de lado una importante oportunidad de trabajo en el extranjero. “Me perdí un contrato tremendo en México por culpa de eso”

53. En México, como pasaba mucho tiempo sola porque Cubero debía concentrar trabajó de voluntaria en un orfanato.

54. “Cuando nazca Indiana las dos perritas que duermen con nosotros lo seguirán haciendo, ya que si tengo que elegir, prefiero que lo hagan los animales y no la beba. Todo bien con mirar juntas la tele en la cama, pero a la noche, al moisés”. (Luz, octubre, 2008)

55. Al llegar del hospital con Indiana, su primera hija, a su casa lo primero que hizo fue colocarla en el piso para que los perros la reconozcan y la laman. “Para muchos era una locura porque la beba tenía cuatro días de vida, pero para mí era esencial que pudiese disfrutar como nosotros de las mascotas”.

56. Hace 27 años que es vegetariana y cinco que es vegana.

La moda siempre tuvo un papel fundamental en su cotidianeidad. Meticulosa y obsesiva, para ella es un eslabón parte de la femeneidad. Cada vez que se muestra en público, sorprende, con piezas sexys y jugadas que destacan su figura, sin perder la elegancia. Amante de las tonalidades suaves y los accesorios. (Crédito: Teleshow)

57. Toda su vida rescató animales de la calle. Rechazó contratos con abrigos de pieles por una cuestión de respeto. De chica iba con su mamá al Hípico y rescataba gatitos abandonados o enfermos y se encargaba de curarlos, cuidarlos y darlos en adopción. Su mamá y sus abuelos también rescataban animales. Su papá convive con siete gatos.

58. Dejó de comer carne la carne cuando recorriendo un haras observó a una una oveja que balaba por todo el campo y no paraba. Habían carneado al corderito para comerlo más tarde y la oveja lo estaba buscando. “Casi me muero. Ahí pensé que era una madre buscando a su cría, que alguien se la arrebató para asesinarla y comerla cuando podemos alimentarnos de cualquier otra cosa y sin hace pasar a otro ser viviente por esa situación. Desde entonces que no toqué más la carne”.

59. Pícara contó que “He usado disfraces de enfermera, de cupido erótica… Tenía uno de mucamita. El disfraz lo usás cuando pasan los años”. De juguetes sexuales admitió que “tenía el famoso conejito. Se lo llevaron en la mudanza (cuando fue su separación de Fabián Cubero). Pero ya renové stock”.

La primera Lolita argentina supo construir su propio camino en el medio con esfuerzo, dedicación y trabajo.

