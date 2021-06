Líneas de tiempo cruzadas, guiños al universo Marvel y el caos latente: cómo es “Loki”, lo nuevo de Disney+

Trailer de Loki, lo nuevo de Marvel en Disney+

Loki es uno de los personajes secundarios más interesantes del universo Marvel y ahora protagoniza una serie propia que se estrenará mañana miércoles 9 en Disney+. Parte de una escena de Avengers: Endgame en la que Loki (encarnado por el actor británico Tom Hiddleston) desaparece en un agujero del tiempo al tocar el poderoso Tesseract, ese cubo de luz azul brillante que se guarda en Asgard, el reino de Thor y Loki.

El imperioso Dios de la travesura -como se lo conoce a Loki-, aterriza en un mundo de problemas con la burocrática TVA (Time Variance Authority; Agencia de Variación Temporal en castellano), de la que queda prisionero y que a su vez, está encargada de velar por la Sagrada Línea Temporal. Es decir, la historia tal y como se conoce dentro del “universo Marvel”. Es por eso que cualquier acontecimiento que no continúe esa línea temporal, amenaza el equilibrio histórico y, por ende, el mundo.

La acción comienza en 2012, pero pasa también por 1549, 1858 o incluso por el año 79 después de Cristo, nada menos que en una Pompeya a punto de ser sepultada por la lava del Vesubio. Además de Loki hay personajes -conocidos como “variantes”-, quienes son los responsables de que las líneas se rompan y se diversifiquen en múltiples sublíneas. Lo que puede provocar el caos total o, para hablar en el lenguaje de Loki, una “guerra multiversal” que podría generar la destrucción de todo.

Loki es el Dios de la travesura y protagoniza una nueva historia

Cada miércoles se estrenará un nuevo capítulo, hasta llegar a los seis que componen el primer volumen de Loki, una trepidante y divertida historia que continúa después de los hechos reflejados en la película Avengers: Endgame, cuando todos los superhéroes se unieron para vencer a Thanos.

“No me cabe ninguna duda de que si me siguen permitiendo interpretar a Loki es porque el personaje significa mucho para muchas personas. Amo hacer este personaje y siempre lo he amado, me siento muy afortunado de seguir aquí”, dijo Hiddleston en una entrevista reciente, acerca del personaje al que le pondrá cuerpo y voz una vez más.

El estadounidense Owen Wilson es el coprotagonista de esta historia, encarnando al agente de AVT, Mobius M. Mobius. Es quien requiere de la ayuda de Loki para encontrar a un asesino que está interrumpiendo la línea de tiempo.

“Durante unos días antes de que la filmación comenzara, Hiddleston fue muy paciente y realmente me guió a través de toda la mitología”, dijo Wilson, quien previo a esto admitió no haber visto muchas películas de Marvel. “Gran parte de la forma en la que nos enfrentamos entre nosotros comenzó hablando de estas cosas en esos primeros días”, agregó sobre su química con el protagonista.

Loki (Tom Hiddleston) y Mobius M. Mobius (Owen Wilson) en una escena de Loki, la nueva serie de Disney +

Si bien la de Loki es una historia independiente y no aparecen otros superhéroes del universo Marvel, sí abunda en guiños a sus diferentes historias, como la aparición del Tesseract o de las gemas del Infinito, que en esta historia se ven convertidas en pisapapeles.

Loki de Marvel Studios presenta al Dios de la travesura mientras sale de la sombra de su hermano en una nueva serie que tiene lugar después de los eventos de Avengers: Endgame. Tom Hiddleston regresa como el personaje principal, junto con Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku y Richard E. Grant. El director es Kate Herron y Michael Waldron es el escritor principal.

