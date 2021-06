En pareja pero sin convivencia, ama la literatura y hace poco descubrió la actuación: la vida de Sinem Ünsal, la doctora Nazli en Doctor Milagro

Sinem tiene un perrito que se llama Lavin (Foto: @sinemunsal)

Una historia sólida y actual, un guion bien adaptado y un elenco comprometido explican el éxito de Doctor Milagro, la novela éxito de Telefe. En ese marco, Sinem Ünsal, la actriz turca que interpreta a la doctora Nazli Gülengül, merece un capítulo aparte. Su mirada, su belleza armónica, su capacidad de transmitir empatía y la complejidad de su personaje hacen de esta actriz una de las razones del suceso de la novela turca que rompe el ranking del prime time.

Sinem Ünsal es la doctora Nazil (Foto: @sinemumsal)

Nacida hace 27 años en Esmirna, una ciudad de Turquía plagada de historia que habla de la Antigua Grecia y que está en la costa del Egeo, Sinem Ünsal empezó su carrera pública como modelo. Preciosa y metódica, se lanzó a protagonizar comerciales mientras estudiaba la licenciatura en Literatura y Actuación en la Universidad Eskişehir Osmangazi, una de las más prestigiosas de su país. Su debut en televisión fue recién en 2017, cuando tenía 24 años y supo que las letras no eran su prioridad, sino el escenario. Desde entonces, no paró. Si bien ahora Doctor Milagro la lleva a convertirse en una figura en el vasto mercado que conquistó la telenovela turca, Sinem conoce la fama desde que interpretó a la maestra Oikun en la serie No me olvides. Amante de la moda, su cuenta de Instagram le sirve de plataforma para inspirar a las nuevas generaciones. Súper fit, la actriz ama leer, escuchar música tradicional turca y también en inglés.

Sinem Ünsal con sus compañeros de elenco Taner Ölmez y Onur Tuna (Foto: @sinemunsal)

Hace un par de semanas, con la intención de celebrar el éxito de la novela de Telefe, fue entrevistada por Verónica Lozano y su equipo en el programa Cortá por Lozano. “Me encantó el guión cuando me llegó. Lo empecé a leer y dije: ‘Si o si tengo que ser parte de este proyecto’ porque es muy fundamental para concientizar sobre el autismo” , aseguró Sinem en relación a la novela que narra la vida de un médico que tiene una condición del espectro autista, vence prejuicios e invita a la reflexión.

Sinem ama la literatura (Foto: @sinemunsal)

“En mi país aumentó mucho la conciencia sobre el autismo gracias a Doctor Milagro. Me llegan mensajes de familias que antes sentían vergüenza de mostrarse y la novela los ayudó a dejar este sentimiento”, agregó la actriz en este sentido. Y sobre las similitudes que tiene con su personaje, aseguro: “Lo más importante que tenemos en común es la pasión por nuestra carrera. Después siento que ella tiene mucha más paciencia que yo y estoy intentando seguir su ejemplo. Nazli también me enseñó que se puede dar una segunda chance en la vida porque vale la pena”.

Sinem Ünsal con sus compañeras de elenco (Foto: @sinemunsal)

Ante la consulta sobre su amistad con Taner Ölmez –quien interpreta a Ali Vefa, el protagonista de Doctor Milagro–, contó: “Nos llevamos bárbaro porque somos amigos. Tenemos una excelente relación. Además, Taner es tan buen actor que a mi me da mucha tranquilidad trabajar con él porque es muy profesional y disciplinado y eso hace que mi labor sea mucho más fácil”.

Sinem empezó como modelo y luego viró a la actuación (Foto: @sinemunsal)

¿Qué dijo del atractivo de Onur Tuna, el cirujano Ferman Eryiğit en la novela? “¡Onur es guapísimo!”, expresó. Y cuando Verónica Lozano, haciéndose eco de rumores que corren por Turquía, quiso saber si estaban en pareja, Sinem rio y aclaró: “No, no, para nada. Yo estoy de novia y con Onur sólo somos amigos. El es una gran persona y les aclaro que tan lindo por dentro como por fuera”.

Sinem Ünsal conmueve con su personaje en Doctor Milagro (Foto: @sinemunsal)

Enamorada y de novia, aunque viviendo sola, la actriz detalló que su casa queda en Estambu l. Dijo que no le gusta cocinar, que es obsesiva con la limpieza. “En realidad tengo como un TOC con ese tema que, por suerte, he logrado ir superando. Ya no sufro de tantas obsesiones”, señaló Sinem. Y en plena grabación de la segunda temporada de la novela, confirmó que no habrá tercera. “Pero no se preocupen porque le estamos dando un final espectacular a la serie”, aseguró la actriz que de su novio prefirió no dar más detalles. Le basta con tener enamorados a buena parte de los argentinos que todas las noches eligen Doctor Milagro.

